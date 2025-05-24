شكرا لقرائتكم خبر عن هذا المشروب يعالج اضطرابات الأمعاء.. إضافة بسيطة تجعله الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

قد تشعر أحيانًا باضطراب في أمعائك، ولكن ببعض التعديلات البسيطة يمكنك الحصول على معدة أكثر راحة. فعند تناولك الأطعمة الغنية بالبروبايوتك واتباع عادات صحية للأمعاء، مثل الاهتمام بتنظيم مواعيد طعامك وتناول كميات مناسبة لك، فضلاً عن إدخال أنواع من مشروبات الأعشاب المفيدة لجهازك الهضمي والخالي من الكافيين، كل هذه العوامل تعزز من صحة الأمعاء لديك. هذا ما أكده موقع Real Simple.

فوائد مشروبات الأعشاب لصحة الأمعاء

أوضح التقرير أن مشروبات الأعشاب، أيًا كان نوع الأعشاب المضافة إليه، يعزز من صحة الأمعاء ويقلل من اضطراباتها، ويمكن تحضيره منزليًا، وهو الأمر الذي يعزز من ميزاته.

أسباب اضطرابات الأمعاء

تؤلمك معدتك للكثير من الأسباب المرضية والنفسية أيضًا. فالاضطرابات الجهاز الهضمي في المقام الأول عبارة عن إشارة من الجسم لوجود خلل في عملية الهضم، ويكون ناتجًا عن الكثير من الأسباب، منها حساسية الطعام أو الإصابة بالقلق والتوتر أو اختلال التوازن الميكروبي أو بعض العادات التي تخص تناول الطعام، مثل الإفراط في تناول الطعام أو بعض الأعراض الهضمية مثل الانتفاخ والغثيان والتقلصات والغازات.

أنواع المشروبات المفيدة لاضطرابات الأمعاء

بعض أنواع المشروبات يمكنها أن تقلل حدة اضطرابات الأمعاء وتسيطر عليها. ويعد النوع الأول والأفضل بشكل عام هو مشروب مشروبالزنجبيل أو الماء المنكه بالزنجبيل، وفقًا لما ذكرته سمنت بيترسون، الحاصلة على ماجستير العلوم وأخصائية التغذية.

فوائد الزنجبيل لصحة الأمعاء

أكدت على أن هذا المشروب الحار نسبيًا يعمل على إرخاء الجهاز الهضمي وتقليل حدة الالتهابات به. وأضافت مؤكدة أن هذا المشروب هو الأول والأفضل في تخفيف أعراض عسر الهضم بشكل عام. يعزز أيضًا الزنجبيل الذي يحتوي على مادة الجنجيرول، وهي المركب النشط الرئيسي في جذر الزنجبيل الطازج، من تعزيز الجهاز الهضمي وتهدئة التقلصات وتعزيز حركة الطعام وتقليل حدة الغازات عبر الأمعاء.

كيفية تحضير مشروب الزنجبيل

يمكنك صنع مشروب الزنجبيل الطازج بتحضير قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج وإزالة قشرتها أو وضعها بقشرتها دون إزالتها مع تقطيعها إلى شرائح رفيعة ووضعها في كوب من الماء الساخن ونقعها لمدة من خمس إلى عشر دقائق، ويمكن تركها بضع الدقائق الأخرى. ويمكن استبداله بالزنجبيل المطحون بمعلقة صغيرة لكل كوب وشربه دافئًا.