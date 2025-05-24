هل هناك علاقة بين نقص فيتامين ب12 والإصابة بالكبد الدهنى؟

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يُصيب مرض الكبد الدهنى ملايين الأشخاص حول العالم، ويُعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) أكثر أنواعه شيوعًا، وقد أثار ارتفاع حالات مرض الكبد الدهنى غير الكحولي، وخاصةً بين الأطفال والمراهقين، المزيد من المخاوف، ورغم وجود العديد من العوامل التي تُسهم في الإصابة بهذا المرض، فقد أثارت الأبحاث اهتمامًا بوجود صلة محتملة بين نقص فيتامين ب12 ومرض الكبد الدهني، وهو ما يوضحه لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو مرض الكبد الدهني؟

الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد، ما يجعل هذه الحالة خطيرة بشكل خاص هو أن مرض الكبد الدهني لا يسبب أي أعراض لدى معظم الناس، وهناك نوعان من الكبد الدهني، مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) ومرض الكبد الدهني الكحولي (AFLD) الذى يحدث لدى الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من الكحول، بينما يحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي لدى الأشخاص الذين لا يشربون الكحول على الإطلاق.

ما هي أعراض مرض الكبد الدهني

تتضمن بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

التعب أو الضعف المستمر.

عدم الراحة في البطن: مثل الشعور بألم خفيف أو شعور بالامتلاء في الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يقع الكبد.

فقدان الوزن غير المبرر.

نقص عام في الطاقة أو قوة العضلات.

اليرقان: وهو اصفرار الجلد أو العينين، مما يشير إلى خلل في وظائف الكبد (أكثر شيوعا في الحالات الشديدة).

التورم: تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء) أو الساقين (الوذمة)، عادة في المراحل المتقدمة.

حكة الجلد: حكة مستمرة، ترتبط غالبًا بمشاكل الكبد.

الارتباك أو صعوبة التركيز: في الحالات الشديدة، بسبب تراكم السموم التي تؤثر على وظائف المخ (اعتلال الدماغ الكبدي).

فيتامين ب12 ووظيفته

فيتامين ب12 (الكوبالامين) ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وتخليق الحمض النووي، ووظائف الأعصاب، ويوجد طبيعيًا في المنتجات الحيوانية كاللحوم والبيض ومنتجات الألبان، وقد يؤدي نقصه إلى أعراض عديدة، وقد يتطور إلى مشاكل عصبية لا رجعة فيها إذا تُرك دون علاج.

هل نقص فيتامين ب12 يؤدي إلى مرض الكبد الدهني؟

كشفت دراسة أجريت عام 2022 عن آلية تؤدي إلى شكل متقدم من مرض الكبد الدهني، واتضح أن مكملات فيتامين ب12 وحمض الفوليك يمكن أن تعكس هذه العملية.

يُصيب مرض الكبد الدهني غير الكحولي 25% من البالغين، وهو السبب الرئيسي لزراعة الكبد عالميًا، وعندما يتطور المرض إلى التهاب وتكوين نسيج ندبي، يُعرف باسم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH).

علاج مرض الكبد الدهنى غير الكحولى

العلاجات الدوائية لالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي محدودة، إذ لا يفهم العلماء آلية المرض، ورغم علمهم بارتباط التهاب الكبد الدهني غير الكحولي بارتفاع مستويات حمض أميني يُسمى الهوموسيستين في الدم، إلا أنهم لم يعرفوا دوره، إن وُجد، في تطور هذا الاضطراب.

من جانبها، أكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ارتباط الهوموسيستين بتطور التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) في النماذج ما قبل السريرية والبشر، ووجدوا أن ارتفاع مستويات الهوموسيستين يُضعف بروتينات الكبد الرئيسية، وخاصةً سينتاكسين 17، مما يُعطل عملية التمثيل الغذائي للدهون ويُساهم في تطور المرض، ومع ذلك، فإن تناول مكملات فيتامين ب12 وحمض الفوليك يُعيد وظيفة سينتاكسين 17، ويُبطئ تطور التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، ويُعالج التهاب الكبد وتليفه.

تشير نتائج الدراسة إلى إمكانية استخدام علاج غير مكلف نسبيًا، وهو فيتامين ب12 وحمض الفوليك، للوقاية من التهاب الكبد الدهني غير الكحولي أو تأخير تطوره، حيث يوضح التقرير إمكانية استخدام فيتامين ب12 وحمض الفوليك، اللذين يتمتعان بمستويات عالية من السلامة والمصنفان كمكملات غذائية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كعلاجات من الدرجة الأولى للوقاية من التهاب الكبد الدهني غير الكحولي وعلاجه.

وحاليًا يعتبر العلاج الوحيد لمرضى الكبد في المراحل النهائية هو إجراء عملية الزرع، ولكن هذه الدراسة تقدم أملًا جديدًا وبتكلفة معقولة في متناول اليد، يمكن أن يوقف تلف الكبد أو يعكسه.