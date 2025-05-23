شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. 3 علامات تكشف عدم صلاحية اللحم المفروم والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وشراء اللحوم للاحتفال وسط أجواء الأسرة الممتعة يجب التوعية بعلامات صلاحية اللحمة، خاصة في أنواع اللحوم المفرومة، حيث يمكن أن تتعرض البعض منها إلى خلطها بأنواع تكون فاسدة أو قابلة للفساد سريعا.



وفقا لموقع " tasteofhome " يُعدّ اللحم المفروم مكوّنًا رائعًا لدخوله في تحضير مئات الوصفات المختلفة من مختلف المطابخ، ما يجعله متعدد الاستخدامات بما يكفي لإرضاء مُحبي الطعام، حتى أولئك الذين يصعب إرضاؤهم.

مع ذلك، يجب عليك توخي الحذر لأن لحم البقر المفروم سريع التلف، ففرم اللحم يعرضه للأكسجين، مما يجعله يفسد أسرع من شريحة لحم كاملة.

علامات فساد اللحوم المفرومة

لتعرف كيف تتأكد من فساد اللحم المفروم قبل استخدامها اتبع الخطوات الثلاث التالية:

التحقق من اللون

لون اللحم المفروم لا يكفي لإثارة القلق، فاللحم غني بصبغة تُسمى الميوجلوبين، وهي مسئولة عن توصيل الحديد والأكسجين إلى العضلات، وعندما يتعرض هذا الصبغ للهواء، يتحول إلى اللون الأحمر الفاتح، ولأنه يبدو جميلاً، يستخدم معظم الجزارين غلافاً بلاستيكياً خاصاً يسمح بمرور بعض الأكسجين، مما يمنح الطبقة العلوية من اللحم المفروم لوناً أحمر فاقعاً.

المشكلة الوحيدة؟ كل هذا اللحم المفروم الموجود أسفل الطبقة العلوية لا يصله الأكسجين، فيتحول لونه إلى رمادي غير مستساغ، اللون يشير إلى أنه قد جُمّد سابقًا أو أنه بقي في العبوة لفترة.

مع ذلك، إذا تحولت الطبقة العلوية من اللحم البقري إلى اللون الرمادي أو البني (ولم تُجمد قط)، فقد حان وقت التخلص من العبوة، انتبه أيضًا إلى وجود ألوان أخرى، مثل الأبيض أو الأزرق، فقد تشير إلى بدء نمو العفن.

شم اللحم

يجب أن تكون رائحة لحم البقر المفروم الطازج محايدة، مع رائحة حديد خفيفة، ستكتسب رائحة خفيفة إذا كان في عبوته لفترة من الوقت وكان تاريخ انتهاء صلاحيته قريبًا، ولكن، إذا كانت الرائحة قوية فأنت تعلم أن الوقت قد حان للتخلص منه، انتبه للحم المفروم الذي تفوح منه رائحة العفن أو الحمض، الرائحة الكريهة علامة على التلف، خاصةً إذا لاحظت علامات أخرى في اللون والملمس.

لاحظ الملمس

أكبر عامل خطر عند تناول اللحم المفروم هو السالمونيلا والإشريكية القولونية، لا تؤثر هذه البكتيريا على لون اللحم المفروم (ولا على رائحته)، لذا من المهم إجراء اختبار لمس إذا كان اللحم مشكوكًا فيه، اللحم المفروم الطازج متماسك ويعود إلى شكله الطبيعي ، الضغط على اللحم بين أصابعك سيؤدي إلى تفتته، إذا فسد، سيصبح اللحم لزجًا ولزجًا، ولن يتفتت بسهولة.

ماذا يحدث عند تناول لحم البقر المفروم الفاسد؟

تناول لحم البقر المفروم الفاسد إذا لم يُعالَج اللحم بشكل صحيح، أو كان قديمًا جدًا، فقد تنمو البكتيريا المسببة للأمراض، مما يؤدي إلى أعراض تسمم غذائي مزعجة.

تشمل أعراض الأمراض المنقولة بالغذاء من لحم البقر المفروم الفاسد تقلصات أو آلامًا في المعدة، وقيءً، وإسهالًا، وقشعريرة، أو حمى، قد تظهر الأعراض في غضون ساعة إلى 72 ساعة من تناول اللحم، وعادةً ما تستمر لأقل من أسبوع.

تُشكّل الأمراض المنقولة بالغذاء خطرًا على الصغار والكبار أو من يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لذا، في حال الشك، تخلّص منه

كيفية التعامل مع لحم البقر المفروم وحفظه بطريقة صحيحة

يُعدّ التعامل مع لحم البقر المفروم وتخزينه بشكل صحيح أفضل طريقة لمنع فساده:

1 .ابدأ بفحص العبوة في المتجر:

فيجب أن يكون اللحم باردًا عند اللمس، دون أي ثقوب أو خدوش في الغلاف، وأن يكون لونه أحمر، تأكد أيضًا من مراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية .

2. توجه إلى المنزل مباشرةً:

ضع اللحم المفروم في الثلاجة بأسرع وقت ممكن، لمنع التلوث المتبادل، خزّن اللحم المفروم ملفوفًا في كيس على الرف السفلي تحسبًا لتسرب أي سوائل من العبوة.

3. تأكد من استخدام اللحم المفروم أو تجميده قبل تاريخ انتهاء الصلاحية:

يبقى اللحم المفروم المذاب صالحًا في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين إذا تم إذابته، ولكن يُنصح بطهيه فورًا إذا استخدمت الميكروويف أو إذابته في الماء البارد.

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بطهي اللحم المفروم حتى تصل درجة حرارته الداخلية إلى 160 درجة فهرنهايت قبل تقديمه، قدّم اللحم المفروم المطبوخ فورًا أو ضعه في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي.

