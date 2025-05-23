شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على الوجه تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والان مع تفاصيل الخبر

يمر ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم في الغالب دون أن يُلاحظ، إذ لا يُسبب أعراضًا ظاهرة، ومع ذلك، غالبًا ما يرتبط هذا المرض ارتباطًا مباشرًا بأمراض القلب، حيث يُمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول (عادةً على مدى أشهر/سنوات) إلى انسداد الشرايين، مما يُؤدي إلى احتشاء عضلة القلب، المعروف أيضًا بالنوبة القلبية، وعند قياس مستويات الكوليسترول، يُعتبر 200 ملج/ديسيلتر أو أكثر مرتفعًا بشكل عام، بينما يُمثل 200-239 ملج/ديسيلتر ارتفاعًا طفيفًا، وفي حين أن أفضل طريقة لتحديد مستويات الكوليسترول لديك هي إجراء فحص دم، هناك أعراض لارتفاع مستوياته تظهر على الوجه، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 علامات تظهر على الوجه والعينين تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم:

ظهور بقع صفراء حول الجفون

من أبرز علامات ارتفاع الكوليسترول ظهور بقع أو نتوءات صفراء على الجفون أو حولها، تُسمى هذه الرواسب الدهنية تحت الجلد "زانثيلاسما"، وتظهر على شكل بقع صغيرة تحت العينين، وهي لينة وغير مؤلمة، وعادةً ما تكون غير ضارة، لكنها غالبًا ما تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فإذا لاحظت هذه البقع الصفراء، وخاصةً بالقرب من زوايا عينيك، فمن الأفضل استشارة الطبيب لفحص مستويات الكوليسترول لديك.

ظهور حلقة رمادية أو بيضاء حول القرنية

تُسمى حلقة رمادية أو بيضاء تتشكل حول حافة القرنية (الجزء الأمامي الشفاف من العين)، ورغم شيوع هذه الحلقة لدى كبار السن، إلا أن وجودها لدى الشباب (أقل من 45 عامًا) قد يكون علامة تحذيرية لارتفاع مستويات الكوليسترول، حيث تتشكل هذه الحلقة بسبب تراكم رواسب الكوليسترول في القرنية، فإذا لاحظت هذه الحلقة، خاصةً في سن مبكرة، فاستشر الطبيب لإجراء فحص الكوليسترول.

ظهور بثور أو نتوءات صفراء على الجلد

الزانثوماس (Xanthomas) هي نتوءات أو بثور صغيرة صفراء اللون تظهر على الجلد نتيجة تراكم الكوليسترول تحت الجلد، ويمكن أن تظهر على الوجه، وخاصةً على الخدين وحول العينين، ولكن أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم مثل المرفقين والركبتين، وعادةً ما تكون هذه النتوءات غير مؤلمة، ولكنها تشير إلى ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل الدهون في الجسم.

تغير لون الجلد أو التصبغ الأصفر (زانثوديرما)

يمكن أن يُسبب ارتفاع الكوليسترول اصفرارًا في لون الجلد أو تصبغًا فيه، غالبًا ما يظهر على الوجه وحول العينين، وتحدث هذه الحالة، التي تُسمى "زانثوديرما"، نتيجة تراكم رواسب غنية بالكوليسترول في طبقات الجلد، ومع أن هذا الاصفرار لا يظهر دائمًا، إلا أنه قد يكون علامة على ارتفاع مستويات الدهون في الدم، ويجب إجراء فحص للكوليسترول.

ظهور أنماط تشبه الشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني على الجلد

في بعض الأحيان، قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى حالة تُسمى متلازمة انسداد الكوليسترول، حيث تُسد الشرايين الدقيقة بلويحات الكوليسترول، وقد يُسبب هذا ظهور نمط شبكي أزرق أو بنفسجي على الجلد، وتعد هذه الحالة أكثر خطورة، حيث تُشير إلى مشاكل في تدفق الدم تتطلب عناية طبية فورية لتجنب تلف الأنسجة.

ظهور مجموعات مفاجئة من النتوءات الصغيرة أو الكتل الشبيهة بالطفح الجلدي

الأورام الصفراء الطفحية هي مجموعات مفاجئة من نتوءات صغيرة حمراء أو صفراء قد تبدو كطفح جلدي، وتحدث عندما تكون مستوى الدهون الثلاثية في الدم مرتفعة جدًا، مما يؤدي إلى ظهور رواسب دهنية بسرعة على الجلد، وغالبًا ما تظهر هذه النتوءات على الوجه أو الذراعين أو الأرداف، وتستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا وعلاجًا للسيطرة على الكوليسترول والدهون الثلاثية.