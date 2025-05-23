شكرا لقرائتكم خبر عن عشان راحتك النفسية والبدنية.. 7 خطوات سهلة كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

تعلو الأصوات بضرورة العناية الذاتية بالنفس لكونها أهم الممارسات اليومية النفسية التي تحسن من صحتك النفسية والعقلية وتبقيك نشيطًا وراضيًا وقادرًا على مساعدة الآخرين ومساعدة نفسك. تقرير نشر في موقع Real Simple تناول هذه التقنية النفسية الواعية بشكل مفصل، مؤكدًا على أنها ممارسة يجب أن تكون مستدامة وبشكل يومي لأنها تسهم في حياة أكثر صحة وبهجة.

فيما يلى.. خطوات لممارسة العناية الذاتية السليمة: - تعلم كيف تتعاطف مع ذاتك وترحم نفسك وأعصابك:ا انتبه لحديثك مع نفسك ويجب ألا تكون قاسيًا مع نفسك. الحديث السلبي مع ذاتك من العادات الخطيرة المتكررة والتي يجب أن تقطعها قطعًا تامًا. تحدث مع نفسك حديثًا جميلًا. - احصل على قسط كافٍ من النوم:

الغالبية العظمى من الناس تحتاج حوالي ثمان ساعات كاملة من النوم كل ليلة للتمتع بصحة جيدة على المدى الطويل والقصير أيضًا. ولكن علم النفس الجديد يؤكد على ضرورة حصولك على حوالي من سبع إلى تسع ساعات كاملة للوقاية من أمراض الزهايمر والخرف والنوبات القلبية، وهو من أهم خطوات العناية الذاتية.

- تناول الطعام الصحي:

الحلوى والأطعمة غير الصحية تضر بنفسيتك وعقليتك، والاستمتاع القصير بالحلويات يعتبر ضررًا لصحتك. الغذاء هو وقود يغذي جسمك ونفسيتك، لذلك ضع نظامًا غذائيًا صحيًا، والتزم به.

- العناية الذاتية تبدأ بتدليل نفسك:

من خلال الحصول على تدليك ذاتي، يمكنك الحصول على خيارات بسيطة مثل تدليك يومي بسيط ليديك أو قدميك أو تدليكك لرقبتك بنفسك.

- تدوين كل الأفكار التي تشعرك بالامتنان يوميًا:

يساعدك على الشعور بتحسن نفسي وعقلي كبير. أي لحظة امتنان تمر بها يجب أن تدونها لأن هذا الأمر من شأنه أن يعزز صحتك العقلية والنفسية ويجعلها جزءًا من حياتك اليومية.

- التأمل:

هي ممارسة للرعاية الذاتية الرائعة اليومية. اجلس بهدوء وتأمل في صمت. هذا التأمل يعزز من صحتك وسلامك النفسي، يقلل من الضغوط ويشعرك بالاسترخاء ويعزز جهاز المناعة لديك ويبطئ علامات الشيخوخة.

- نظف مساحتك التي تجلس فيها:

قد يبدو غريبًا أن مهام التنظيف قد تعد من خطوات العناية الذاتية، ولكن إذا كان منزلك أو مكانك فوضويًا فأنت تضر نفسك كثيرًا ويجعلك في توتر وقلق لا داعي له. حاول تنظيف مساحتك الخاصة.

- استمتع بوقتك في الخارج وممارسة التعامل مع الطبيعة:

ممارسة الوقت في الهواء الطلق لبعض الوقت خلال يومك. اذهب في نزهة، انظر إلى الشاطئ، انظر إلى الطبيعة، إلى الشجر، تواصل مع الطبيعة واحصد فوائدها. هذا الأمر من شأنه، كما أثبتت الدراسات، أنه يعمل على تهدئة الجهاز العصبي المركزي وتحسين المزاج وزيادة مستويات الطاقة.