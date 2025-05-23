شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحصول على التطعيمات.. روشتة من 7 خطوات لرحلة حج آمنة صحيا والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية توافد الحجاج في موسم الحج على بيت الله الحرام وتزايد التزاحم الشديد خلال هذا الوقت الذى يصل إلى ملايين الحجاج، يلزم التوعية بالسلوكيات التى تجنبك العدوى، خاصة الرئوية.

كشف تقرير موقع " onlymyhealth"، أنه يجب تجنب حالات الالتهاب الرئوي، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.مثل كبار السن

إرشادات الصحة والسلامة للحجاج

شارك الخبراء بعض الإرشادات الصحية والسلامة التي يجب أن تكون في أولوياتك وفي مقدمة ذهنك أثناء الذهاب للحج، بعد الحصول على التطعيمات والشهادات الصحية.

الحصول على التطعيمات

تأكد من تحديث جميع التطعيمات الروتينية، بما في ذلك لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية، وقد يُطلب منك، حسب بلدك الأصلي، إثبات تلقيك لقاح شلل الأطفال والحمى الصفراء.

الالتزام بقواعد السلامة

اتبع دائمًا إرشادات شركات الحج لضمان رحلة حج آمنة ومنظمة، وتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة للحد من مخاطر الازدحام.

احذر المخاطر الصحية الناجمة عن درجات الحرارة

للتخفيف من آثار درجات الحرارة القصوى المحتملة، يُنصح الحجاج بإعطاء الأولوية لشرب الماء، اختيار ملابس خفيفة وفاتحة اللون يُساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ويُخفف من الإجهاد الحراري.

ضمان الاستعداد للطوارئ

احفظ معلومات الاتصال في حالات الطوارئ ، وخدمات الإسعاف، ومسئولي السفارات، وجهات الاتصال المحلية على هاتفك المحمول تحسبًا للحاجة إلى مساعدة فورية.

الإجراءات الاحترازية الإضافية للحجاج

1. ارتداء الأقنعة يساعد على تقليل التعرض للعدوى المحمولة جوًا.

2. غسل اليدين بشكل متكرر لمنع انتشار مسببات الأمراض.

3. شرب كمية كافية من السوائل لمكافحة الجفاف.

4. تناول الأدوية بانتظام، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة.

5. تجنب التدخين لتقليل الضغط على الرئتين.

6. الإبلاغ فورًا عن أي أعراض للمرض إلى مسؤولي الصحة في الموقع.

7. أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم أمر ضرورى للغاية، ففي درجات الحرارة المرتفعة يبدأ الجفاف بالظهور بسرعة، مما يُضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

