شكرا لقرائتكم خبر عن دراساتان تثبتان فوائد غير معروفة للقاح "الهربس".. كيف يجنبك أمراض أخرى والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراستان حديثتان إلى أن لقاح القوباء المنطقية أو الهربس، كما يُعرف بهذا الاسم، قد يحد من خطر الإصابة بالخرف ومشكلات القلب أيضًا. ووجدتا فى العينة البحثية لديهم فرصة أقل بنسبة 1.8% للإصابة بالخرف مقارنة بأقرانهم الذين لم يحصلوا على هذا اللقاح. نُشرت الأبحاث في مجلة القلب الأوروبية في أوائل شهر مايو الحالي، وتناولها تقرير مفصل نشر في موقع هيلث الطبي.

آلية عمل اللقاح

وقالت الأبحاث إن من تلقى لقاح علاج الهربس أو القوباء المنطقية كان لديهم خطر أقل بنسبة 23% بشكل عام من الإصابة بالمشكلات القلبية والأمراض الوعائية الكبرى، مثل النوبات القلبية وكسور القلب، وذلك بسبب قدرة اللقاح على تهدئة الالتهاب الذي من شأنه أن يصاحب العدوى لدى المريض. وعن ذلك، قال باسكال جلدستيزر، الحاصل على دكتوراة في الطب والأستاذ المساعد للرعاية الصحية الأولية بجامعة ستانفورد، إن اللقاحات تحدث تأثيرات على الجهاز المناعي قد تتجاوز تحفيز استجابة الأجسام المضادة المحددة التي صُممت من أجل القضاء عليها، بل إنها لها تأثيرات مناعية أكبر وأشمل في علاج أمراض أخرى مثل القلب والخرف أيضًا.

القوباء المنطقية وأهمية اللقاح

والقوباء المنطقية هي العدوى الشهيرة لفيروس الهربس النطاقي، ينشط هذا الفيروس النطاقي في الأجسام لاحقًا على شكل طفح جلدي مؤلم ومثير للحكة في الجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم. احتمالية الإصابة بهذه المشكلة ولهذا السبب يُوصى بإعطاء لقاح القوباء المنطقية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم على الـ50 بشكل خاص، بالإضافة للأصغر سنًا الذين يعانون من ضعف المناعة، وهو ما أوصت به مراكز السيطرة على الأمراض.

نتائج الدراسات

وأظهرت البيانات الصحية التي شملت دراسة من الدراستين، كان متوسط أعمار المشاركين فيها حوالي 63 عامًا، تمت متابعتهم لأكثر من سبع سنوات، وقد حصلوا على اللقاح بالفعل، أن معدل الإصابة بالخرف لديهم كان مختلفًا وأقل بكثير من أقرانهم الذين لم يتلقوه. وصرح الدكتور جليد ليسترز، كبير مؤلفي الدراسة، بأنه تم رصد فائدة كبيرة وفعالية كبيرة للقاح مرتبطتان بانخفاض مستوى الإصابة بالخرف، حيث تنضم الدراسة لمجموعة متنامية من الأبحاث التي تشير إلى أن الفيروسات التي تدخل إلى النظام العصبي قد تكون مرتبطة بظهور بعض المشكلات الإدراكية في المستقبل، خاصة الفيروس النطاقي الذي يظل كاملًا في الجسم ويؤثر على وظائف المخ وتلف الأعصاب.

فوائد اللقاح

وأظهرت الدراسة انخفاضًا في معدل الإصابة بالخرف للذين تلقوا اللقاح بالفعل. وكان خطر الإصابة بالخرف منخفضًا بشكل واضح لدى الرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وأظهرت البيانات أن الفوائد الوقائية كانت في أقوى حالاتها بعد عامين أو ثلاثة من التطعيم. وقال قيونج مين لي، مؤلف الدراسة والباحث في المركز الطبي لجامعة كيونج فسيول، إن الجسم قد يستغرق وقتًا لبناء استجابة قوية مناعية خاصة بعد الحصول على اللقاح. وأوضح أن اللقاحات تعمل على منع الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأيضًا الإصابة بالخرف، وهو ما أوضحته الدراسات بشكل واضح.

أهمية التطعيم

حيث تشير نتائج الدراسات سالفة الذكر إلى أن فوائد لقاح القوباء المنطقية قد يتجاوز مجرد فكرة الوقاية من العدوى، ليصل حد الوقاية من الأمراض. وما أشارت إليه بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حوالي 26% فقط من البالغين الذين أعمارهم كانت في حوالي الـ50 حصلوا على هذا اللقاء وكانوا في وقاية من المشكلات سالفة الذكر.