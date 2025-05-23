شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه المشروبات قبل النوم يسبب الارتجاع والان مع تفاصيل الخبر

ما تأكله أو تشربه قبل موعد نومك قد يؤثر على جودة النوم، وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص المصابين بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وهو شكل مزمن من ارتجاع الحمض، والذين يعانون من انزعاج خاصة في الليل، حيث تتفاقم الأعراض قبل النوم، وفي حين أن بعض المشروبات قد تخفف أعراض هذا الارتجاع، فإن العديد منها قد يُحفز أعراض ارتجاع الحمض أثناء النوم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي (IFFGD)، يعاني 79% من المصابين بالارتجاع المعدي المريئي من أعراض بعد النوم، مما قد يُسبب لهم اضطرابًا في النوم، ومن ثم القلق وقلة النوم بسبب زيادة حساسية المريء للأحماض، مما يُفاقم حالة الارتجاع المعدي المريئي.

فيما يلى.. أسوأ المشروبات التي يمكن أن تسبب ارتجاع المريء أثناء النوم:عصير البرتقال

قد يبدو للكثيرين خيارًا منعشًا وطريقة صحية لإضافة بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن هذا قد يُسبب مشاكل للجهاز الهضمي مع اقتراب موعد النوم، حيث إن تناول عصير البرتقال قبل النوم قد يُفاقم ارتجاع المريء بسبب حموضته العالية، حيث تحتوي الحمضيات، مثل البرتقال، على حمض الستريك، الذي يُرخي العضلة العاصرة التي تقع أسفل المرىء ، وهي العضلة التي تمنع حمض المعدة من الارتفاع، وعندما يحدث هذا ليلًا، وخاصةً أثناء الاستلقاء، يزداد احتمال ارتجاع الحمض إلى المريء، مما يؤدي إلى حرقة المعدة أو الشعور بعدم الراحة، كما يُمكن لعصير البرتقال أن يزيد من إنتاج حمض المعدة، مما يُفاقم المشكلة.

والنسبة لأولئك المعرضين للارتجاع، فمن الأفضل تجنب المشروبات الحمضية مثل عصير البرتقال خاصة في المساء.

القهوة

إذا كنت ممن يفضلون تناول فنجانًا من القهوة في المساء فقد يكون هذا خيارًا سيئًا لعملية الهضم، فالقهوة ليست حمضية فحسب، بل تحتوي أيضًا على الكافيين، مما قد يؤدي إلى زيادة حموضة المعدة خاصة في وضعية الاستلقاء عند النوم، وقد يسبب هذا إحساسًا حارقًا في الصدر أو الحلق، لذلك تجنب شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم أو قبل النوم إذا كنت معرضًا لارتجاع المريء.

المشروبات الغازية

يمكن أن تُفاقم المشروبات الغازية ارتجاع المريء عند تناولها قبل النوم، فقد يُسبب ارتفاع نسبة الكربونات فيها انتفاخ المعدة وزيادة احتمال الشعور بعدم الراحة ليلًا، حيث تحتوي العديد من المشروبات الغازية على حمض الفوسفوريك وإضافات صناعية تُهيج بطانة الجهاز الهضمي، كما أن محتواها من السكر يُؤخر إفراغ المعدة، مما قد يُفاقم أعراض الارتجاع أثناء النوم، لذلك يفضل عدم تناول المشروبات الغازية ليلًا بالقرب من موعد النوم.

مشروب الشكولاته ساخنة

قد تُسهم الشوكولاتة الساخنة في ارتجاع المريء لاحتوائها على الكافيين والكاكاو، اللذان يُرخيان العضلة العاصرة أسفل المرئ المريئية السفلية، وهي العضلة التي تمنع حمض المعدة من الارتفاع، إضافةً إلى ذلك، قد يُؤدي محتوى الدهون في الحليب كامل الدسم أو المُحضر من الكريمة إلى تأخير عملية الهضم، ويُمكن استبدال الشوكولاتة الساخنة ببديل خال من منتجات الألبان وقليل الدسم لتجنب ارتجاع المريء، ويمكن تناول الشاي العشبي الدافئ الخالي من الكافيين مثل البابونج أو الزنجبيل حيث يعدان خيارًا جيدًا لتناولهما خاصة في الليل لأنهما قد يعززان النوم الهادئ دون قلق.