شكرا لقرائتكم خبر عن علامة خطر لمريض السكر.. لو النسبة بتوصل لـ 350 بعد الوجبات اعرف تعمل إيه والان مع تفاصيل الخبر

إذا كانت مستويات السكر في الدم تصل بانتظام إلى 350 ملغ/ديسيلتر بعد الوجبات، فإن ذلك يُعد مؤشرًا خطيرًا على وجود خلل في إدارة مرض السكري، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بشكل مناسب، وفقا لموقع The Indian Express

الأسباب المحتملة لارتفاع السكر إلى 350 ملجم/ديسيلتر

وفقًا للدكتورة مانشا أرورا، مديرة قسم الطب الباطني في مستشفى CK Birla في دلهي، فإن الأسباب الشائعة تشمل:

الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الحلويات والمعجنات.

تخطي الوجبات ثم الإفراط في الأكل لاحقًا.

عدم الانتظام في مواعيد تناول الطعام.

تخطي جرعات الأنسولين أو الأدوية الفموية، أو تناول جرعات غير مناسبة.

التوتر النفسي، الأمراض.



كما أوضح الدكتور راجيف كوفيل، رئيس قسم السكري في Zandra Healthcare، أن مقاومة الجسم للأنسولين أو عدم إفرازه بشكل كافٍ يؤدي إلى بقاء الجلوكوز في الدم، مما يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر.

خطوات للسيطرة على ارتفاع السكر بعد الوجباتلإدارة هذه الحالة بشكل فعال، يُنصح باتباع نهج متكامل يشمل:

التغذية الصحية: اختيار الأطعمة الكاملة وغير المصنعة، مثل الخضراوات، الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، الحبوب الكاملة، البروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية.

النشاط البدني المنتظم: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين حساسية الجسم للأنسولين وخفض مستويات السكر.

الالتزام بالأدوية الموصوفة: تناول الأنسولين أو الأدوية الفموية حسب التوجيهات الطبية، مع تعديل الجرعات أثناء المرض أو تغيرات الروتين بعد استشارة الطبيب.

إدارة التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا، التأمل، أو تمارين التنفس العميق.

المراقبة المنتظمة: استخدام جهاز قياس السكر أو جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) للكشف المبكر عن الارتفاعات.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت مستويات السكر في الدم في الارتفاع إلى 350 ملج/ديسيلتر أو أكثر بانتظام، يجب استشارة الطبيب فورًا. قد يكون من الضروري تعديل خطة العلاج أو إجراء فحوصات إضافية لتحديد السبب الدقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

