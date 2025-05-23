ما هي نتائج اتباع أسلوب الإجبارعلى طفلك نفسيًا وسلوكيًا؟

مظاهر الانتقام الإيجابي نتيجة للإجبار عند الطفل

مراهق عنيد

اعلمي أن طفلك في حال كان طفلًا ذكيًا بحيث تبدو عليه أمارات وعلامات الذكاء منذ صغره، ففي مرحلة ما بعد سنتي المهد يجب عليك معرفة علامات الطفل الذكي .. وكيفية تنميتها، حيث يكون الطفل الذكي كثير الأسئلة وحركيًا أيضًا ولديه فضول للاكتشاف، ففي هذه الحالة فيكون رد فعله على قيامك بإجباره على القيام بعمل أو سلوك لا يرغب فيه هو الانتقام الإيجابي، ولا تستغربي أن رد فعل الطفل على الإجبار هو الانتقام من الكبار وليس الانتقام حسب تصورك ولكن يكون بتصرفات غير متوقعة أو أن تبدر عن طفلك تصرفات ليست أساسية ولكنها عبارة عن رد فعل منه على طريقتك في التعامل وهي إجباره وتهديده وهما اسوأ ما قد تقومين به اتجاه طفلك. توقعي أن يصبح طفلك الذكي عنيدًا ولديه ميول عدوانية حيث سوف يميل إلى العنف في تعامله مع إخوته الصغار وفاقه في المدرسة مثلًا كما أنه سوف يصبح طفلًا متمردًا بمعنى أنه يرفض لمجرد الرفض في حال كنت تستخدمين معه أسلوب الإجبار الذي تعتقدين أنه سوف ينجح معه فليس إجبار الطفل مثلًا وهو لا زال رضيعًا على تناول وجبة خارجية مثل إجبار طفل في السادسة من عمره أن يصادق ابن الجيران لمجرد أن هذه رغبتك مثلًا.

مظاهر الانتقام السلبي نتيجة للإجبار عند الطفل

رفض الطفل للطعام

لاحظي أنه في حال كان طفلك من الأطفال الذين يمكن أن نطلق عليهم بأنهم يمتلكون شخصية ضعيفة فسوف يظهر عليه ما يعرف بمظاهر الانتقام السلبي نتيجة لتعرضه للإجبار وسطوة الوالدين عليه، فالطفل ينشأ ضعيف الشخصية في حال أن الأم تفرض عليه الحماية الزائدة وحين تجبره على القيام بأي سلوك على اعتقاد منها أنها تقوم سلوكه الخاطئ والسلبي فرده الانتقامي يكون سلبيًا وبمظاهر متعبة للأم أكثر من الطفل وهي لا تعرف أن استخدامها لأسلوب الإجبار هو السبب الأول لظهور سلوكيات نفسية تمتد لسنوات مع الطفل وتحتاج لتدخل معالج نفسي في بعض الأحيان. توقعي أن تظهر على طفلك الضعيف الشخصية أعراض الانتقام السلبي ومن أولها ظاهرة التبول اللا إرادي فيجب أن تتعرفي إلى أسباب غير متوقعة لظاهرة التبول اللا إرادي عند الأطفال ومن بينها إجبار الطفل نهارًا مما يعبر عنه بالرفض ليلًا عن طريق القيام بسلوك يعرف الطفل جيدًا أنه يغضب الأم كما أن الطفل سوف يكون كثير البكاء ويقوم بنتف شعر رأسه باستمرار فيما ينظر مبتسما للأم ليرى رد فعلها وتظهر لدى الطفل أيضًا ظاهرة قضم الأظافر إضافة لرفضه تناول الطعام، أما أهم مشكلة سوف تواجه الأم وترتبط بالتطور اللغوي عند الطفل ويكون سببها نفسيًا ونتيجة لاستخدام أسلوب الإجبار والتهديد وهي مشكلة التأتأة عند الأطفال، والتي يكون أسبابها نفسية في الغالب وتزيد في حال السخرية من الطفل حين يعاني منها.

نصائح هامة لعلاج سلوك الطفل المزعج بدلًا من إجباره وتهديده

أسلوب تربوي خاطئ

توقفي عن استخدام أسلوب كثرة التوجيهات والمواعظ المباشرة للطفل مثل كأنك تلقين محاضرة، لأن الطفل لا يتعلم عن طريق الوعظ والأوامر، ولكنه يتعلم عن طريق القدوة والتقليد، ومن النصائح الذهبية للأم كوني القدوة لطفلك..فتساعدينه على تنمية مهاراته الاجتماعية ولذلك فاستخدام أسلوب الوعظ للابن في بداية مرحلة المراهقة تحديدًا سوف تحوله إلى إنسان منغلق على نفسه ويرفض أن يستمع لأي نصيحة من والديه ويتقبلها من الغرباء.

ابتعدي تماما عن اتباع أسلوب الضرب مع الأبناء مهما كانوا صغارًا وتعتقدين أن الضرب سوف يؤثر فيهم، فليس صحيحًا أن شعور الطفل بالألم بسبب الضرب سوف يجعله مطيعًا وأنه سوف يتخلى عن السلوكيات الخاطئة والمزعجة على الإطلاق، فمثلًا إذا قام طفل بضرب أمه كتعبير عن رفضه لإجبارها له فيجب أن تستخدم معه القوة لا العنف مثل أن تمسك يده بقوة ولا تقوم بضربه لأنه سوف يستمر بهذا الأسلوب ويرد على الضرب بالضرب.

استخدمي أسلوب الإطفاء أي التجاهل بمعنى أن أي محاولة لتعديل السلوك المزعج لدى الطفل بأساليب سلبية مثل استخدام العنف والتهديد والإجبار وكذلك تقديم المغريات المعنوية والمادية للطفل فهذه أساليب قد تدفع الطفل إلى تحويل السلوك المزعج الذي قام به إلى سلوك أكثر سوءًا وأصعب في التقويم والعلاج، بمعنى أن يتمادى الطفل في حال أغريته بزيادة مصروفه لكي يتوقف عن ضرب إخوته فسوف يجد ذلك طريقة للابتزاز فالطفل على صغر سنه يكون على درجة كبيرة من الذكاء.

اعتدلي في تدليل طفلك لأن التدليل المفرط للطفل مفسدة، حيث أن تدليل الطفل على حساب باقي الإخوة أي التفرقة في المعاملة يؤدي لأن يكون الطفل مفرطًا في العناد بشكل لا يوصف ويصبح طفلًا متمردًا وحيث أن آثار تفريق المعاملة بين الأبناء في الصغر مؤلمة عند الكبر فيجب أن تضعي حدودًا في تدليل كل طفل مع أهمية التدليل للطفل وإشباعه بالحب والحنان، ولكن ذلك لا يكون مبنيًا على صفات جسمية مثلًا، فيجب أن ينصب التدليل على مدح السلوك والفعل والإنتاج عند الطفل من أجل دعم شخصيته وتقويتها وتقويم سلوكياته.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:19 صباحاً - من أكبر الأخطاء التي تقع بها الأم منذ صغر سن أطفالها أن تقوم بإجبارهم على القيام بعمل ما، وذلك بعدة طرق، وهي تعتقد أن هذه الطرق من الأساليب التي سوف تؤدي إلى تغيير سلوكياتهم المزعجة، ولكن الحقيقة أنها أساليب قديمة ولم تعد تجدي نفعًا مع الأطفال الذين توسعت مداركهم وتأثروا بما يدور حولهم من تطورات سريعة خاصة في عصر التكنولوجيا، واقتحامهم المبكر لعالم السوشيال ميديا على سبيل المثال، بحيث أصبحوا أكثر وعيًا وتفتحًا وأدى ذلك لاعتزاز مبكر بشخصياتهم.تخطئ الأمهات في اعتقادهن أن استخدام الإجبار سوف يؤتي نتائج تساعدها في تغيير سلوك طفلها، ولا تعرف أن الإجبار يؤدي إلى الانتقام ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشد التربوي عارف عبد الله، حيث أشار إلى ما هينفسيًا وسلوكيًا حيث سيصبح الطفل الذكي عنيدًا والطفل الضعيف الشخصية سيكون سلبيًا ونصائح هامة لتقويم سلوك الطفل المزعج بدلًا من إجباره وتهديده في الآتي:قد يهمك أيضًا: لأطفال سعداء وناجحين.. نصائح لتطبيق التربية الذكية