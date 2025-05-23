التغيرات الهرمونية أثناء الحمل وتأثيرها على الجسم.. تعرفي إليها وتعاملي معها

الحامل والتغيرات الهرمونية

التغيرات الهرمونية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:19 صباحاً - تظهر أثناء الحمل مجموعة شائعة ومتنوعة من التغييرات في جسم المرأة، تتراوح ما بين تغيرات هرمونية وأخرى نفسية وجسدية، وتقرير اليوم يركز علىوالنشاط المناعي للحامل، ما يجعل الحامل تعاني الكثير من المشاكل الصحية المفاجئة والسريعة طوال فترة الحمل، والتي يصعب تحملها أحياناً، والتي لا تؤثر على الحالة المزاجية فقط إنما تمتد لصحة الحامل والجنين.اللقاء والدكتور حافظ السيد أستاذ النساء والولادة يقوم بتعريفنا بحقيقة بعض التغيرات الهرمونية، وتفاعلاتها الصحية والمرضية التي تظهر على جسم الحامل، والأهم كيفية التعامل معها، في نقاط مبسطة.التغيرات الهرمونية التي تأتي أثناء الحمل فريدة من نوعها، حيث تعاني النساء الحوامل من زيادات مفاجئة وكبيرة من هرمون الإستروجين بحوالي أكثر من 100 مرة خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل.كما يزيد هرمون البروجسترون أيضاً بسرعة في أثناء الحمل، والذي يرتبط عادة بالطاقة، بينما يرتبط البروجسترون بالاسترخاء، إضافة إلى تغيرات في كمية ووظيفة عدد من الهرمونات الأخرى.وهرمون الإستروجين وهرمون البروجسترون هما هرمونات الحمل الرئيسية؛ حيث تنتج المرأة كمية أكبر منهما أثناء الحمل مقارنةً بحياتها بأكملها عندما لا تكون حاملاً.

أسرار التعامل مع التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تابعيها خطوة بعد خطوة

تأثير هرمون الاستروجين على الجسم:

نقل العناصر الغذائية.

دعم الطفل النامي.

مساعدة الجنين على التطور والنضج.

تأثير هرمون البروجسترون على جسم الحامل:

ارتخاء الأربطة والمفاصل في جميع أنحاء الجسم، وزيادة حجم الأعضاء الداخلية.

تحويل الرحم من حجم الكمثرى الصغيرة إلى رحم يمكنه استيعاب طفل كامل مدة الحمل.

علامات تطرأ على الحامل بسبب التغيرات الهرمونية

حامل تشرب الماء لترطيب الجسم

المحافظة على ليونة ورطوبة الجلد من الداخل والخارج، تكون بالإكثار من شرب السوائل، تناول الأطعمة التي تحفز إنتاج الكولاجين؛ مثل الأغذية الغنية بفيتامين سي وفيتامين ج.

ترطيب البشرة من الخارج؛ عن طريق وضع كريمات أو زيوت مرطبة، وفي بعض الأحيان يمكن أن تظل هذه العلامات حتى مع استخدام الزيوت أو الكريمات المرطبة، ولكنها تقلل من حدتها ومظهرها.

ظهور الأوردة العنكبوتية والبواسير

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

تجنب ارتداء الكعب العالي.

ممارسة التمارين الرياضية.

تجنب وضع ساق على ساق خلال الجلوس.

رفع الرجلين على مستوى الجسد قدر المستطاع.

التقليل من تناول الأملاح للتقليل من انتفاخ الشرايين.

شرب كميات كافية من الماء، وتناول الألياف.

مراجعة الطبيب إذا كانت هناك أعراض أخرى مصاحبة كالألم الشديد أو الحرارة.

تصبغ البشرة أثناء الحمل

الزوائد الجلدية أثناء الحمل

تأثير الهرمونات على زيادة الوزن واحتباس السوائل

حامل تتريض

الراحةن مع القيام ببعض الرياضة الخفيفة.

تجنب فترات طويلة من الوقوف.

تجنب الكافيين والصوديوم.

زيادة البوتاسيوم الغذائي.

تأثير الهرمونات على الثدي وعنق الرحم

تغيرات تطرأ على الشعر أثناء الحمل

طرق للتعامل مع التغيرات الهرمونية

دعم الزوج للحامل

حامل تتناول مكمل غذائي

تكون مستويات البروجسترون مرتفعة أيضاً بشكل غير عادي أثناء الحمل، وهذه التغيرات في هرمون البروجسترون تؤدي إلى:1-علامات التمددوتحدث أثناء الحمل بشكل كبير خلال الثلث الثاني من الحمل، في المناطق الأكثر عرضة لزيادة الوزن، مثل البطن والثدي والأفخاذ، نتيجة لتمدد الجلد ليواكب زيادة الوزن، وبسبب التغيرات الهرمونية يقل إفراز الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن مرونة الجلد خلال الحمل.مع التغيرات الهرمونية خلال الحمل يزداد حجم الدم، في حين يقل تدفقه للأطراف ومنطقة الحوض، بالإضافة إلى ضغط الرحم على الأوعية الدموية الحاملة للدم من الأطراف إلى القلب.ومن أحد أشكال الأوردة العنكبوتية، التي يمكن أن تُصاب بها المرأة الحامل نتيجة الإمساك هو البواسير، وهنا على المرأة الحامل:وتحدث بنسبة 90% للنساء الحوامل تقريباً، إذ تبدو أغمق لوناً، بالمناطق المحيطة بحلمات الثدي وفي طيات الجسم، مثل: الرقبة، والإبط، والمنطقة الداخلية من الفخذ، ومنطقة الأعضاء التناسلية، ومنطقة أسفل البطن.وهناك الكلف أو النمش أثناء الحمل، ويأتي في صورة تصبغ بني اللون تظهر على بشرة وجه الحامل في المناطق المعرضة لأشعة الشمس، مثل؛ الوجنتين، والجبهة، والذقن، والأنف، والمنطقة التي تعلو الشفاة تحت الأنف.وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى تأثير عوامل خارجية؛ مثل: أشعة الشمس واستخدام مواد التجميل.تؤدي هرمونات الحمل إلى زيادة في إنتاج خلايا الجلد، مما يؤدي إلى ظهور زوائد جلدية صغيرة في مناطق مثل الإبط، والعنق، وداخل السرة، وتحت الثدي، ولكن لا يوجد ما يدعو للخوف فهي غير مؤذية، ويمكن للطبيب إزالتها بكل سهولة ودون ألم.زيادة الوزن عند النساء الحوامل تزيد من عبء العمل على الجسم بأي نشاط بدني؛ حيث يؤدي هذا الوزن الإضافي إلى إبطاء الدورة الدموية وحركة سوائل الجسم، خاصةً في الأطراف السفلية، ونتيجة لذلك تحتفظ النساء الحوامل بالسوائل ويشعرن بتورم الوجه والأطراف.تبدأ العديد من النساء بملاحظة تورم طفيف خلال الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل، وغالباً ما يستمر حتى الثلث الثالث من الحمل؛ هذه الزيادة في احتباس السوائل هي المسؤولة عن قدر كبير من زيادة الوزن الذي تعاني منه النساء أثناء الحمل.تتضمن النصائح لتخفيف التورم ما يلي:تؤدي التغيرات الهرمونية التي تبدأ في الأشهر الثلاثة الأولى إلى العديد من التغيرات الفسيولوجية في جميع أنحاء الجسم، وتساعد هذه التغييرات في إعداد جسم الأم للحمل والولادة والرضاعة.غالباً ما تخضع أثداء النساء الحوامل لسلسلة من التغييرات المهمة أثناء الحمل، حيث تستعد أجسادهن لتوفير الحليب للطفل حديث الولادة، ومع نمو الثديين قد تشعر المرأة الحامل بألم أو حساسية، وتلاحظ أن الأوردة أصبحت أغمق وأن الحلمات تبرز أكثر مما كانت عليه قبل الحمل.كما تعمل هرمونات الحمل على إبطاء معدل تساقط شعر الرأس، مما يؤدي إلى تمتع المرأة الحامل بشعر أكثر كثافة، إضافة إلى أن تناول الفيتامينات والغذاء الصحي خلال الحمل يزيد من صحة الشعر، ويجعله أكثر لمعاناً،بمعنى أن تمارس الحامل الأنشطة التي تحبها، والتي تحسّن من نفسيتها ومزاجها وصحتها كذلك، مثل اليوغا والتأمل.سيكون مفيداً لها، إضافة إلى اختيار الطعام الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن، والحصول على أكبر قسط من الراحة عند الحاجة، والنوم لمدة 7-8 ساعات يومياً.من خلال شرب الماء والسوائل باستمرار، مع القيام بتمارين رياضية معينة لمدة 30 دقيقة يومياً مثل المشي والسباحة؛ لتحسين الصحة الجسدية والنفسية وتنظيم الهرمونات.الحصول على الدعم منهم يساعد في التغلب على التقلبات المزاجية والقلق وغيرهما، وتحدثي معهم عن مشاكلكِ واهتماماتكِ، وعبّري عن مشاعركِ باستمرار.مع الأمهات أو النساء الحوامل؛ للحصول على الدعم الذي تحتاجينه، والحصول على إجابات حول استفساراتكِ المتعلقة بالحمل والولادة، ورعاية المولود الجديد.قد لا يكون الطعام الصحي كافياً في بعض الأحيان أو غير متوفرٍ في أحيانٍ أخرى، وهنا يأتي دور طبيبتكِ التي ستصف لكِ بعض المكملات الغذائية.*ملاحظة من"سيدتى": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.