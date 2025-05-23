توقفي عن تقديمها... أطعمة تزيد أعراض فرط الحركة لدى طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:19 صباحاً - يعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة تجعل الأطفال يعانون من العديد من الاضطرابات النفسية وصعوبة مفرطة في التركيز مع فرط النشاط، فإذا كنت تتساءلين هل لنظام طفلك الغذائي دور في إصابته بتلك الاضطرابات؟

فتشير الأبحاث إلى أن بعض الأطعمة قد تلعب دوراً في ظهور الأعراض إلا أنه في المقابل تنظيم عادات الأكل لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه قد يساعد دماغ الطفل على العمل بشكل أفضل، وتقليل أعراض مثل القلق وعدم التركيز واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

يجب الانتباه إلى أن القيود الغذائية للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد تختلف من طفل لآخر، لذا استشيري طبيبك أولاً إذا كنت تريدين التأكد من الترتيبات الغذائية المناسبة لطفلك، إليك وفقاً لموقع "هيلث": أهم الأطعمة التي يجب على الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تجنبها.

الأطعمة التي يجب على الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تجنبها

بعض الأطعمة لا توفر التغذية الكافية، فإذا كان طفلك يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمن الأفضل تجنب الأطعمة التالية:

الأطعمة السكرية

يضيف السكر سعرات حرارية، لكنه ليس عنصراً غذائياً أساسياً-الصورة من موقع AdobeStock

يضيف السكر سعرات حرارية، لكنه ليس عنصراً غذائياً أساسياً، فإذا تم استهلاك كمية كبيرة من الحلوى، فإنها قد تسبب أيضاً مشاكل صحية مثل مرض السكري من النوع 2 والسمنة وأمراض القلب، وتؤثر على وظائف المخ، وتشمل أمثلة الأطعمة الحلوة التي يجب تجنبها العصائر المعبأة والحلوى والكعك والوجبات الخفيفة المصنعة.

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الكربوهيدرات البسيطة

الكربوهيدرات البسيطة ليست كلها سيئة، فبعضها موجود في الفاكهة على سبيل المثال، وفي المقابل فإن العديد من الكربوهيدرات البسيطة لا تحتوي على قيمة غذائية عالية.

تجدر الإشارة إلى أن الكربوهيدرات البسيطة ليست جيدة مثل الكربوهيدرات المعقدة لأنها يتم امتصاصها بسرعة في الجسم، وبالتالي يمكن أن تسبب ارتفاعاً في نسبة السكر في الدم، وتشمل مصادر الكربوهيدرات البسيطة السكر والعسل ومنتجات الدقيق كالقمح والأرز الأبيض.

الدهون غير الصحية

الأطعمة الممنوعة التالية للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هي مصادر الدهون غير الصحية، يحتاج الجسم إلى الدهون للمساعدة في امتصاص الفيتامينات ودعم نمو الخلايا، ولكن بعض أنواع الدهون يمكن أن يكون لها آثار سلبية.

ومن بينها الدهون المشبعة، التي يمكن أن تزيد مستويات الكولسترول الجيد والضار في الدم، يمكن أن تؤدي المستويات العالية من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول "الضار" إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لذلك، يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

مسببات الحساسية الغذائية

يمكن للعديد من الأطفال الذين لديهم حساسية تجاه الطعام أن يظهروا أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بعد تناولهم أطعمة معينة، بعض الأطعمة الشائعة التي يمكن أن تسبب ردود فعل لدى الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تشمل الحليب والشوكولاتة وفول الصويا والقمح والمكسرات.

إذا كنت تشكين في أن حساسية الطعام قد تساهم في ظهور بعض الأعراض المزعجة لدى طفلك، فتحدثي إلى أخصائي تغذية، أو طبيب حول الأطعمة التي يجب تجنبها بالنسبة للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

أنواع معينة من الأسماك

إن تناول الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى التي تحتوي على الزئبق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على المدى الطويل.

وتشمل بعض الأمثلة سمك الماكريل، وسمك أبو سيف، فالزئبق مادة صعبة الهضم، وقد تتراكم في الدماغ مع مرور الوقت مما قد يتسبب في إصابة طفلك بأعراض فرط النشاط.

تناول الكافيين

بالإضافة إلى أنواع الأطعمة السابقة، يحتاج الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضاً إلى تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، ومن أمثلة الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين: الشوكولاتة، والقهوة، والشاي، والمشروبات الغازية.

خيارات غذائية للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة

بعض أنواع الأطعمة التي من الجيد تقديمها للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هي:

البيض واضطراب فرط الحركة

البيض غني بالبروتين مما يمكن أن يحسن تركيز-الصورة من موقع Freepik

إدخال البيض كجزء من النظام الغذائي للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعد خطوة صحيحة، ويمكن أن يحسن تركيز الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويساعد في فعالية دواء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الذي يتناوله الطفل.

الفواكه والخضروات

تعتبر الفواكه والخضروات أيضاً مجموعة غذائية جيدة للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فهي غنية بالكربوهيدرات المعقدة، والتي يعتقد أنها تساعد الأطفال على النوم بسهولة، وتعد بعض أنواع الفواكه والخضروات التي يمكن أن تكون خياراً هي البرتقال والتفاح والكمثرى والبطاطس والقرع.

لكي تجعلي طفلك أكثر حماساً لتناول الفواكه والخضروات، لا تنسي أن تكوني قدوة له، إحدى الطرق هي تبني عادة تناول الطعام معاً كعائلة، بهذه الطريقة، يمكن للأمهات وأفراد الأسرة الآخرين أن يكونوا قدوة لأطفالهم من خلال تناول الفواكه والخضروات.

فائدة الحليب

يعد الكالسيوم أحد المعادن المهمة التي يحتاجها الأطفال أثناء النمو، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يعتبر الكالسيوم مفيداً لتحفيز تكوين الهرمونات والحفاظ على صحة الجهاز العصبي للطفل، ومن بين خيارات الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم الحليب والزبادي والجبن.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.