عواقب إخافة الطفل فجأة بدافع التسلية والمزاح

كيف يؤثر تخويف الطفل المفاجئ على لون بشرته وشعره؟

مرض البهاق عند الأطفال

توقفي تمامًا عن عادة تخويف الطفل بغرض المزاح منه، كما يجب أن تحاولي إبعاد طفلك عن التعرض لأي صدمة نفسية أو موقف مخيف بشكل مفاجئ ويجب أن تبعدي الطفل عمومًا عن مشاكل الكبار، وما قد يحدث من حوادث وفاة مثلًا في نطاق العائلة؛ لأن مثل هذه المواقف والتصرفات تؤدي إلى إصابة الطفل وفي مراحل عمرية مختلفة بمرض البهاق الذي يصعب علاجه، إضافة لإصابة الطفل بالشيب المبكر، وتلاحظين أن اللون الأبيض قد غزا شعر الطفل فجأة.

اعلمي أن الدراسات العلمية قد أثبتت أن بعض الأشخاص يصابون بما يعرف باضطراب مناعي ذاتي، بعد مرورهم أو تعرضهم إلى حادث قوي وصعب في حياتهم، وقد دفع هذا الارتباط المتوقع بين التوتر النفسي واضطرابات المناعة الذاتية لدى الإنسان العلماء إلى التساؤل عما إذا كان التوتر والخوف المفاجيء يلعبان دوراً في الإصابة بمرض البهاق، وقد خلص العلماء أن هناك عوامل قد تحفَّز ظهور البهاق ومنها عوامل بيئية مختلفة مثل التوتر لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل وراثية من الأساس فقد تحفز هذه العوامل الوراثية الاستجابة المناعية الذاتية في جسم الإنسان بحيث يهاجم جهاز المناعة الخلايا الصبغية عن طريق الخطأ نتيجة لخلل ما، وهذه الخلايا هي التي تقوم بإنتاج مادة الميلانين، وهي الصبغة التي تمنح الجلد لونه، وحدوث عملية تدمير للخلايا الصبغية يعني أنها لن تستطيع إنتاج مادة الميلانين، ويسبب هذا النقص في هذه المادة الصبغة يحدث فقدان التصبغ، والنتيجة هي ظهور بقع بيضاء متفرقة على الجلد تعرف بالبهاق وظهور الشيب في الشعر.

توقعي أن يصاب طفلك بالبهاق والشيب المبكر بسبب الضغط النفسي الذي قد يتعرض له وحيث بينت الدراسات التي اجريت في العام 2015 وعلى أكثر من 1500 إنسان بالغ مصاب بالبهاق لدراسة تاريخ وظروف تعرضهم لأحداث مؤذية نفسيًا ربما سببت لهم توتراً وخوفًا وقلقًا وقد ظهرت أعراض البهاق فعلًا لديهم، وقد أظهرت نتائج هذه الاستبيانات أن هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا فعلًا لأحداث صعبة، فربما تسبب التوتر والحزن مثل وفاة أحد الأحباء واستمرار الشعور بالفقد خلال العامين السابقين من عمر الشخص بظهور الأعراض كما توصلت هذه الدراسة إلى وجود علاقة بين تاريخ التعرض لعوامل نفسية واجتماعية مرهِقة متعددة وزيادة ظهور أعراض البهاق عند الشخص ومن بينهم الأطفال.

لاحظي أنه وعلى الرغم من أن مرض البهاق هو مرض يتسبب في ظهور بقع يفقد فيها جلد الإنسان لونه الطبيعي الذي يرثه عن والديه وعادة ما تزيد مساحة هذه البقع التي تصبح فاقدة اللون مع مرور الوقت، وقد تصيب هذه الحالة جلد الطفل مثلًا في أي جزء من جسمه فيمكن أن تصيب الشعر وداخل الفم أيضًا، وعلى الرغم من أن العامل الوراثي يلعب دورًا كبيرًا في الإصابة به إلا أن هناك عوامل جانبية يمكن تجنبها لتقليل الإصابة بهذا المرض المؤلم نفسيًا وحيث أن ظهور علاجات لإعادة اللون للمناطق التي فقدت لونها لا يعني منع ظهور بقع جديدة في أجزاء ومناطق أخرى من الجسم، ولذلك فعلى الأم في حال عدم وجود العامل الوراثي في العائلة لهذا المرض الحفاظ على طفلها من التعرض للعوامل التي تؤدي لرفع احتمالية الإصبة به.

عواقب نفسية للمزاح مع الطفل عن طريق التخويف

طفل خائف

توقعي أن يصاب طفلك بالخوف المستمر والشعور بالقلق ويصبح طفلًا لا يشعر بالأمان، وقد يوصف بأنه طفل جبان في حال قمت بتخويفه بالصراخ في وجهه، فقد أصبح طفلك دون أن تشعري خائفًا ومذعورًا ويخاف من الأصوات العالية ومن الأماكن المظلمة، وحين تبحثين عن الانطوائية عند الأطفال .. الأعراض والأسباب وطرق العلاج فيجب أن تعرفي أنك أحد هذه الأسباب وعليك التوقف عن تصرفات خاطئة عفا عليها الزمن.

لاحظي أن تعرض طفلك للتخويف المفاجئ يؤدي إلى شعور الطفل بفقدان الثقة بالأم والشعور بالخيانة من ناحية الأم لأنه يتوقع أن تكون أمه هي الصدر الحنون والملاذ الآمن ولكنه يراها تخيفه وتشعره بالقلق فيصبح الطفل فاقدًا الثقة بها، بل إنه سوف يشعر بفقدان الثقة بمن حوله جميعًا لأن الأم هي أول شخص يشعر معه بالأمان ولكنه فقده من ناحيتها فمن الطبيعي أن تتأثر نفسيته ونظرته وتعامله معها حتى حين يكبر.

اعلمي أن طفلك الذي يتعرض للتخويف على سبيل المزاح سوف يكون معرضًا للإصابة بنوبات الهلع والتي قد تؤدي إلى توقف القلب وفقدان الحياة، وحيث سجلت العديد من الدراسات حول العالم وبناء على حوادث متفرقة عن تأثير الفزع على الكبار والصغار، وقد يصاب طفلك في حال تعرضه لخوف مفاجئ تكونين أنت سببه إلى تسارع ضربات القلب وسوف تبدأين في الشكوى من نوبات البكاء المستمر عند طفلك بسبب توقعه لموقف مفاجئ في أي وقت وهو لا يجيد التعبير لك عن مخاوفه.

هل يعود الشعر إلى لونه الطبيعي بعد تعرضه للشيب المبكر؟

الشيب المبكر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:19 صباحاً - تحتار الأم وكذلك الأب في طرق ووسائل المرح مع الأطفال، ولذلك فهم يستخدمون بعض الطرق التي تعلموها من الكبار، ويبدو أن وسائل اللهو مع الصغار تكون متوارثة وكما أن هناك ألعابًا شعبية تقليدية فهناك بعض العادات التي لا زلنا نستخدمها رغم أن لها مخاطرها، ومن بينها أن تقوم الأم بإخافة الطفل مثل الصراخ في وجهه فجأة ثم تضحك عاليًا، أو أن تختبئ في مكان ما وتظهر له فجأة، وقد يفعل الأب الأمر نفسه وهما لا يعرفان أضرار ومخاطر القيام بمثل هذه التصرفات.ينبغي على الكبار التوقف عن أسلوب المزاح الذي يعتمد على التخويف، كما يجب الحرص على عدم تعريض الأطفال لصدمات نفسيه مفاجئة ومواقف مخيفة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأمراض المناعية الدكتورة لبيبة موسى، حيث أشارت إلىومنها تعرض الطفل للإصابة بمرض البهاق والشيب المبكر، إضافة لأضرار نفسية كثيرة في الآتي:اعلمي أن الأبحاث التي بدأت منذ عام 2020 قد توصلت إلى أن الشيب المبكر الذي قد يصيب الكبار أو الصغار ولأسباب متعددة هو أثر دائم للتوتر والقلق، وأنه بمجرد فقدان الخلايا الصبغية لا يمكن تجديدها، كما تشير الأبحاث المستمرة إلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث لفهم وتفسير التفاعلات المختلفة بين الجهاز العصبي والخلايا الصبغية في الأنسجة وأعضاء الجسم المختلفة، وسوف تساعد هذه البحوث في إجراء أبحاث علمية مستقبلية حول تأثير التوتر والقلق على الجسم في نواحٍ أخرى قد يكون النظر إليها على أنها أسباب مرضية ومحاولة تطوير علاجات جديدة وحتى يحدث ذلك فليس هناك أي أمل في أن يعود شعر الطفل الذي تعرض للشيب المبكر إلى لونه الطبيعي للأسف مما يترك أثرًا على نفسية الطفل وتؤثر هذه الآثار على حياته ومستقبله.قد يهمك أيضًا: أسباب ظهور البقع البيضاء على جلد الطفل