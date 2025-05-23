شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وجبات إفطار مفيدة لصحة القلب فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تصبح الحاجة إلى وجبات صباحية خفيفة ومنعشة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة القلب والحيوية طوال اليوم، وفي هذا السياق، يقدم الدكتور براتيك تشودري، استشاري أول في أمراض القلب التداخلية بمستشفى "آسيان" في فريد آباد، ستة خيارات إفطار صيفية سهلة التحضير وصديقة للقلب، وفقا لموقع Hindustan times.

يشير الدكتور تشودري إلى أن وجبة الإفطار لا تقتصر فقط على تزويد الجسم بالطاقة بعد ساعات النوم، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في ترطيب الجسم وتحسين قدرة القلب على التعامل مع الإجهاد الحراري. ويشدد على ضرورة اختيار أطعمة غنية بالألياف، منخفضة الدهون، وذات تأثير مبرّد للجسم.

أبرز الخيارات المقترحة:

1. الشوفان مع الفواكه الموسمية:

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تساهم في خفض الكوليسترول الضار، يُنصح بتحضيره بالحليب قليل الدسم أو النباتي، مع إضافة فواكه مثل البطيخ، التوت، أو البابايا، ورشة من بذور الكتان أو الشيا الغنية بالأوميجا-3.

2. أطباق السموثي:

مزيج من الزبادي أو الحليب النباتي مع فواكه مثل الموز أو الكيوي يقدم وجبة خفيفة وغنية بمضادات الأكسدة. ويمكن تزيينها بالمكسرات أو الجرانولا لزيادة القيمة الغذائية.

3. خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو:

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والبوتاسيوم، ويُفضل تقديمه مهروسًا على شريحة خبز متعددة الحبوب مع عصرة ليمون، إضافة بيضة مسلوقة ترفع نسبة البروتين.

4. بان كيك العدس الأصفر أو الحمص:

خيار نباتي عالي البروتين، يمكن إثراؤه بالخضار الورقية مثل السبانخ والبصل، ويُطهى بقليل من الزيت ويُقدم مع لبن قليل الدسم.

5. سلطة الفواكه والمكسرات:

مزيج منعش من التفاح والرمان والبرتقال مع حفنة من اللوز أو الجوز، يعزز من صحة القلب بفضل احتوائه على الألياف والدهون الجيدة.

6. ماء جوز الهند مع بذور الشيا:

وجبة مرطبة ومثالية لأيام الصيف، منخفضة السعرات وغنية بالمعادن مثل المغنيسيوم، ما يساعد في تنظيم ضربات القلب.

يؤكد الخبراء أن اتباع مثل هذه الخيارات الصحية في وجبة الإفطار يمكن أن يحسّن من صحة القلب على المدى الطويل، كما يعزز من نشاط الجسم وصفاء الذهن خلال النهار، خاصة في الأجواء الحارة.