شكرا لقرائتكم خبر عن لو مامى جديدة.. 5 علامات تحذيرية تخبرك بضرورة زيارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

الأمومة من أكثر رحلات الحياة متعة، لكنها قد تكون مرهقة جسديًا ونفسيًا، في خضمّ دوامة الرضاعة والتهدئة والأرق، قد تهمل العديد من الأمهات الجدد والحوامل صحتهن.فالأم السليمة هي أساس بيئة صحية، لذا، من المهم للأمهات الجدد والحوامل الانتباه لأهم علامات الخطر والالتزام بالفحوصات الدورية.

5 علامات تحذيرية صحية مهمة يجب على كل أم الانتباه لها وأهمية الرعاية الطبية في الوقت المناسب حسب موقع news18

التعب المستمر أو ضيق التنفس

إذا تجاوز الإرهاق تعب الأم الجديدة المعتاد، أو شعرتِ بضيق في التنفس حتى مع أقل جهد، فلا تتجاهلينه، فقد يشير ذلك إلى فقر دم، أو مشاكل في الغدة الدرقية، أو حتى مشاكل في القلب، وهي حالات تتطلب عناية طبية.

الصداع الشديد أو تغيرات الرؤية

قد تشير هذه الأعراض إلى تسمم الحمل بعد الولادة، خاصةً إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، اطلبي الرعاية الطبية فورًا، لأن تسمم الحمل غير المعالج قد يُهدد الحياة.

نزيف حاد بعد الولادة بفترة تزيد عن 6 أسابيع

نزول بقع دم خفيفة أمر طبيعي، ولكن خروجها بكميات كبيرة أو خروج جلطات دموية كبيرة بعد فترة ما بعد الولادة الأولية يستدعي إجراء تقييم عاجل بحثًا عن عدوى أو احتباس أنسجة المشيمة.

احمرار أو ألم الثدي

التهاب الضرع، وهو عدوى شائعة وخطيرة في الثدي، قد يتطور بسرعة أثناء الرضاعة الطبيعية، العلاج المبكر بالمضادات الحيوية يمنع المضاعفات ويدعم استمرار الرضاعة.

تقلبات المزاج والقلق أو الاكتئاب

اكتئاب ما بعد الولادة أمر شائع، ولكن إذا استمر الحزن أو التهيج أو الانفصال، فقد يكون ذلك اكتئاب ما بعد الولادة، يُحدث الدعم النفسي المبكر فرقًا كبيرًا.

للحفاظ على صحة جيدة، ينبغي على الأمهات إعطاء الأولوية للفحوصات الصحية الدورية، والتي تشمل مراقبة ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، وسكر الدم، وفحوصات وظائف الغدة الدرقية، كما تُعد فحوصات السرطان، بما في ذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية، ومسحات عنق الرحم، وتنظير القولون، ضرورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطانات النساء، مثل سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم.



ويُنصح أيضًا بإجراء اختبارات كثافة العظام للنساء، وخاصةً بعد انقطاع الطمث، للوقاية من هشاشة العظام وكسورها.

