مؤتمر “الميتاجينوم والميكروبيوم” يوصي بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات البحثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوصى المشاركون في المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم، الذي نظمته جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم بالرياض، بتبني الابتكار وتكامل الجهود البحثية لتوسيع التطبيقات العملية لهذا المجال الحيوي في الصحة العامة والبيئة والصناعة.

ودعوا إلى أهمية توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل البيانات الميكروبية، لاكتشاف الأنماط المرتبطة بالأمراض وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على التنبؤ المبكر بها، وتطوير أدوات وتقنيات متقدمة لدراسة المجتمعات الميكروبية، بما يسهم في تعظيم دور الميكروبيوم في تعزيز الصحة العامة، والزراعة المستدامة، والتطبيقات الصناعية.

أكّد المشاركون أهمية دمج أبحاث الميتاجينوم ضمن الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وتعزيز التعاون البحثي متعدد التخصصات بين القطاعات الصحية والصناعية والزراعية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية تستهدف الباحثين والممارسين الصحيين لبناء القدرات المتخصصة في هذا المجال.

وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من تطبيقات الميكروبيوم في دعم الأمن الغذائي واستدامة الموارد، ودمج تقنيات الميتاجينوم في الأنظمة الصحية الوطنية، لما لها من أثر في رفع جودة التشخيص السريري وتعزيز الجاهزية الصحية تجاه الأمراض المعدية.

وشكّل المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين منصةً علميةً لعرض أحدث الأبحاث والابتكارات في مجالات الصحة والبيئة والصناعة، وعكس تنظيمه في العاصمة الرياض دعم المملكة للبحث العلمي والابتكار التطبيقي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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