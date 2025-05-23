شكرا لقرائتكم خبر عن الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات.. طرق العناية ببشرة طفلك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الصيف ممتعًا لمعظمنا، لكنه قد يتحول سريعًا إلى فصل مزعج للأطفال الرضع، حيث إن الحرارة الشديدة، والرطوبة العالية، والتعرق المفرط، والتعرض المستمر للرطوبة، كلها عوامل قد تحوّل مزاج طفلكِ المبهج إلى مزاج متقلب ودموع، لذا إذا كان طفلكِ يعاني من الانزعاج، أو الحكة، أو ظهور بقع حمراء على جلده، فلا داعي للقلق هذه الأعراض شائعة في الصيف، نتعرف على طرق التعامل معها في السطور التالية، بحسب موقع تايمز ناو.

قد يكون فصل الصيف قاسيًا على الرضّع لأن حاجز بشرتهم لا يزال في طور النمو، إذ تجد أجسامهم صعوبة في تنظيم درجة حرارتهم، وتكون الغدد العرقية غير ناضجة، مما يجعلهم أكثر عرضة للطفح الجلدي الناتج عن الحرارة والتهيج والالتهابات.

لماذا قد يكون الصيف مزعجًا للأطفال الرضع؟

يقضي الأطفال معظم وقتهم إما مستلقين أو ملفوفين، مما يزيد من احتباس الحرارة وتراكم العرق، خاصةً في مناطق مثل الرقبة والإبطين والفخذ.

أضف إلى ذلك الاحتكاك الناتج عن الحفاضات والملابس، فتصبح بشرتهم بيئة خصبة للطفح الجلدي والالتهابات والعدوى.

كثيرًا ما يلاحظ الآباء انزعاج أطفالهم، خاصةً بعد الخروج أو بعد القيلولة وهذا لا يقتصر على الأرق فحسب، بل قد تُسبب الحرارة انزعاجًا جسديًا حقيقيًا بسبب احتباس العرق في طيات الجسم، مما يؤدي إلى ظهور بثور حمراء مثيرة للحكة تُسمى طفح الحر.

الأسباب الشائعة لمشاكل الجلد في الصيف عند الأطفال

الرطوبة والعرق: يؤدي العرق المحبوس تحت الجلد إلى الإصابة بحمى القش أو طفح الحفاض. وهذه من أكثر الشكاوى شيوعًا في الصيف.

الرطوبة من الحفاضات أو اللعاب:

يمكن أن يؤدي التعرض للبلل لفترة طويلة إلى إتلاف حاجز الجلد والسماح للبكتيريا أو الفطريات بالازدهار.

الملابس الضيقة أو الأقمشة الاصطناعية: تمنع الجلد من التنفس، مما يؤدي إلى تفاقم احتباس العرق.

منتجات أو علاجات منزلية قاسية على البشرة:

استخدام الصابون أو المستحضرات القوية جدًا على بشرة الطفل الحساسة، أو العلاجات المنزلية التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ردود فعل تحسسية."

خطوات وقائية للحفاظ على جلد طفلك فى الصيف

الوقاية خير من العلاج دائمًا، خاصةً في فصل الصيف.

اجعلي طفلك يرتدى ملابس قطنية خفيفة وجيدة التهوية. تجنبى الإفراط في ارتداء الملابس حتى في الداخل.

تأكدى من دوران الهواء بشكل صحيح باستخدام المراوح أو البقاء في مناطق جيدة التهوية.

تغيير الحفاضات بشكل متكرر واتركي الطفل بدون حفاضات لعدة ساعات يوميًا.

استحمام الطفل يوميًا باستخدام الماء الفاتر ومنظف لطيف وخالي من العطور.

ابقِى طفلك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

استخدام أغطية عربات الأطفال، أو قبعات واسعة الحواف، أو ابقَ في أماكن مظللة.

إذا كان عمر طفلك يزيد عن ستة أشهر، فاستشيري طبيب الأطفال حول استخدام مرطب مناسب أو كريم للطفح الجلدي.

ماذا تفعلين إذا ظهر طفح جلدي

رغم جميع الاحتياطات، قد يحدث طفح جلدي. "إذا لاحظتِ احمرارًا أو بثورًا أو حكّ طفلكِ كثيرًا، ضعي كريمًا لطفح الحفاضات يحتوي على أكسيد الزنك واتركي المنطقة تتنفس.

تجنبي بودرة التلك أو المستحضرات المعطرة، لأنها قد تزيد من تهيج الجلد".

بالنسبة لحالات مثل الإكزيما، ينصح باستخدام مرطبات موصوفة طبيًا وتجنب محفزات الحساسية كالحرارة والعرق وبعض الأقمشة. "الترطيب أساسي أيضًا - إذا كان الطفل يتناول الأطعمة الصلبة، شجعيه على شرب رشفات متكررة من الماء."

متى يجب عليكِ زيارة الطبيب

إذا انتشر الطفح الجلدي أو أصيب طفلكِ بالحمى، فاستشيري طبيب أمراض جلدية فورًا. قد يؤدي تأخير العلاج إلى تفاقم الحالة أو التسبب في التهابات ثانوية".

قد يتحول الصيف إلى موسم إجهاد لبشرة طفلكِ إذا لم تُحسني إدارته. ولكن باتباع العادات الصحيحة - ملابس خفيفة، وتغيير الحفاضات باستمرار، والاستحمام بانتظام، والمراقبة الدقيقة - يمكنكِ الحفاظ على طفلكِ باردًا ومريحًا وسعيدًا.

