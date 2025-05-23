شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند الإصابة بـ جرثومة المعدة.. علاجات دوائية وطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

جرثومة المعدة أو ما تعرف علميا باسم الملوية البوابية هي نوع من البكتيريا يصيب المعدة، وهي أكثر أنواع العدوى البكتيرية المزمنة شيوعًا، إذ تصيب أكثر من نصف سكان العالم، لكنها لا تسبب المرض لدى معظم الناس.

تحدث عدوى جرثومة المعدة وفقا لموقع " clevelandclinic"، غالبًا في مرحلة الطفولة فقد يُصاب حوالي 5% من الأطفال دون سن العاشرة بهذه البكتيريا، وتزداد احتمالية الإصابة لدى الأطفال الذين يعيشون في بيئات مزدحمة ومناطق تعاني من سوء الصرف الصحي.

ماذا يحدث إذا كنت مصابًا بجرثومة المعدة؟

بكتيريا جرثومة المعدة حلزونية الشكل، ويمكنها العيش في البيئة الحمضية القاسية للمعدة عن طريق إنتاج إنزيمات تُعادل الحموضة، هذا يسمح لها بالتسلل إلى بطانة المعدة، حيث يمكن أن تُسبب التهابًا وتهيجًا مزمنين، يمكن أن تؤدي إلى:

قرحة المعدة : وهي قروح مؤلمة يمكن أن تتطور في بطانة المعدة أو الاثني عشر (الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة).

التهاب المعدة: هو التهاب بطانة المعدة.

سرطان المعدة : تُعدّ عدوى بكتيريا الملوية البوابية عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة، لكن بنسبة ضئيلة.

أعراض جرثومة المعدة

لا تظهر أعراض على معظم الأطفال المصابين بعدوى الجرثومة المعدة، وتظهر لدى حوالي 5% إلى 10% منهم فقط، وإذا ظهرت لديهم، فإن الأعراض والعلامات تنشأ من قرحة هضمية أو التهاب معدي.

من الأعراض التي قد يعانون منها ألمٌ خفيف أو حارق في المعدة ، يحدث هذا غالبًا بعد ساعات قليلة من تناول الطعام وفي الليل، قد يستمر الألم لدقائق أو ساعات، وقد يظهر ويختفي على مدار أيام أو أسابيع.

قد تشمل الأعراض الأخرى لجرثومة المعدة ما يلي:

فقدان الوزن غير المبرر

الانتفاخ

الغثيان والقيء (القيء الدموي)

عسر الهضم

التجشؤ

فقدان الشهية

الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام ( الشبع المبكر )

أسباب جرثومة المعدة

الاتصال الوثيق : يشمل ذلك مشاركة أدوات المائدة أو ملامسة قيء أو براز شخص مصاب.

الطعام أو الماء الملوث : تستطيع جرثومة المعدة البقاء على قيد الحياة في ظروف غير صحية، قد تتواجد في الطعام أو الماء غير المنظف أو المعالج بشكل صحيح.

هل جرثومة المعدة معدية؟

نعم، يمكن أن تنتقل جرثومة المعدة حيث توجد هذه البكتيريا في اللعاب والبراز والبلاك على الأسنان، يمكن أن تنتشر العدوى عن طريق نقل البكتيريا من أيدي الأشخاص الذين لم يغسلوا أيديهم جيدًا بعد التبرز.

علاج جرثومة المعدة

إذا شخّص طبيبك إصابتك بجرثومة جرثومة المعدة ، فتجنب تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فهذه الأدوية قد تزيد من خطر إصابتك بالقرحة.

إذا كنت تعاني من أعراض قرحة هضمية أو التهاب المعدة، فإن علاج جرثومة المعدة يشمل مزيجًا من المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون المخفضة للحموضة (PPI)، وعادةً ما ستتناول مزيجًا من علاجات جرثومة المعدة لمدة 14 يومًا.

الأطعمة المفيدة في النظام الغذائي لمرضى جرثومة المعدة البروبيوتيك

تساعد البروبيوتيك على نمو البكتيريا النافعة في أمعائك، توجد البروبيوتيك في بعض الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي ومخلل الملفوف، كما يمكن تناولها كمكمل غذائي يومي على شكل كبسولات أو مسحوق أو سائل، ولأن البروبيوتيك يحفز البكتيريا النافعة في الأمعاء، فإنه يساعد على تحفيز إنتاج البكتيريا النافعة التي تحارب البكتيريا وتقلل من الآثار الجانبية لعدوى جرثومة المعدة.

أوميجا 3 وأوميجا 6

قد تكون أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية مفيدة في تقليل التهاب المعدة، مما قد يساعد في منع نمو بكتيريا الملوية البوابية. توجد هذه الدهون الصحية في زيت السمك، وزيت الزيتون، وبذور الجزر، وزيت بذور الجريب فروت.

الفواكه والخضراوات

من المهم دائمًا إدراج الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي لغناها بالعناصر الغذائية، من المهم التركيز على الفواكه والخضراوات غير الحمضية، مثل التوت والخضراوات الصليبية، من أمثلة الفواكه والخضراوات التي يُمكن تناولها مع بكتيريا الملوية البوابية:

الفراولة

توت العليق

التوت الأزرق

البروكلي وبراعم البروكلي

الخضروات الورقية

القرنبيط

الكرنب

اللحوم البيضاء والأسماك

تُعد اللحوم البيضاء والأسماك خيارًا آمنًا للأشخاص المصابين بجرثومة المعدة، نظرًا لانخفاض محتواها من الدهون، هذا يُسهّل عملية الهضم ويمنع بقاء الطعام في المعدة لفترة طويلة، يُفضّل تحضير اللحوم والأسماك بغليها أو قليها في زيت الزيتون، تجنّب قلي هذه اللحوم، لأن الطعام المقلي ليس مثاليًا للأشخاص المصابين بعدوى البكتيريا الحلزونية البوابية.

العسل والتوابل

وُجد أن للعسل خصائص مضادة للبكتيريا، مما يُساعد جسمك على مكافحة بكتيريا جرثومة المعدة، أضف العسل إلى نظامك الغذائي بإضافته إلى الشاي أو أطعمة مثل الزبادي، كما يُمكن إضافة بعض التوابل، مثل الكركم، فهو يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، مما قد يُساعد على تقليل التهاب الأمعاء الناتج عن جرثومة المعدة.

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت مصاب بعدوى جرثومة المعدة؟

قد تُهيّج بعض الأطعمة بطانة المعدة أو تُبطئ عملية الهضم إذا كنت مصابًا بجرثومة المعدة، ويُنصح بتجنب:

الأطعمة الحارة: الفلفل الحار والخردل وأي طعام حار قد يزيد الالتهاب.

الأطعمة الحمضية :قد تزيد الحمضيات، مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، من حموضة المعدة والشعور بعدم الراحة.

الأطعمة الدهنية : تُبطئ اللحوم الدهنية والأطعمة المقلية والأجبان المصنعة عملية الهضم وتُبقي الطعام في المعدة لفترة أطول، مما قد يُفاقم الأعراض.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية قد تُحفّز إنتاج حمض المعدة.

الأطعمة المصنعة : غالبًا ما تكون مليئة بالمواد الحافظة والإضافات التي قد تُهيّج معدتك.

