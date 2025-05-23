شكرا لقرائتكم خبر عن أصوات "قرقرة المعدة".. كيف تؤثر حركة الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

أصوات المعدة تُعد إشارة طبيعية تمامًا من الجسم قد تدل على الجوع وفقا لموقع The Indian Express، وحسب الدكتور ناريندر سينغلا، استشاري الطب الباطني بمستشفى CK Birla في دلهي، فإن الأصوات التي نسمعها والتي تُعرف شعبيًا بـ"القرقرة" أو "هدير المعدة" تحدث بسبب حركة عضلات الجهاز الهضمي، خاصة عندما تكون المعدة فارغة.

كيف تحدث "قرقرة" المعدة؟

بمجرد أن تُفرغ المعدة محتوياتها، تبدأ عضلات القناة الهضمية بالانقباض تلقائيًا في عملية تُعرف بـ"الحركة الدودية" (Peristalsis)، وهي سلسلة من التقلصات الموجية التي تدفع الهواء والغازات وبقايا الطعام في الأمعاء، ما يؤدي إلى صدور هذه الأصوات.

الجريلين: الهرمون المسئول عن الشعور بالجوع

يلعب هرمون "الجريلين" دورًا حاسمًا في هذه الظاهرة، يُفرز هذا الهرمون من المعدة عندما تكون فارغة، ويرسل إشارات إلى الدماغ لتحفيز الشهية وتنشيط حركة المعدة، مما يجعل الأصوات أكثر وضوحًا كلما طال وقت الصيام.

هل هناك طريقة لتقليل الأصوات؟

الطريقة الأبسط هي تناول وجبة خفيفة، مجرد امتلاء المعدة يخفف نشاط العضلات ويقلل من صوت القرقرة، كما يُنصح بتجنب الأطعمة التي تسبب الغازات مثل المشروبات الغازية، والحرص على مضغ الطعام جيدًا.

متى يجب القلق؟

رغم أن معظم هذه الأصوات طبيعية، إلا أنها قد تكون علامة على اضطراب في الجهاز الهضمي إذا رافقها أعراض مثل:

ألم مستمر في البطن

إسهال أو إمساك مزمن

انتفاخ شديد

فقدان وزن غير مبرر

في هذه الحالات، يُفضل مراجعة الطبيب المختص لاستبعاد مشاكل مثل متلازمة القولون العصبي أو عدم تحمل اللاكتوز.