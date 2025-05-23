شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد تجعل الكبدة من الأغذية الخارقة والان مع تفاصيل الخبر

كبد البقر أو "الكبدة" من الأطعمة الشائعة والمحببة للكثيرين، والتي تعد غنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بشكل صحي، مما يجعلها تندرج ضمن ما يطلق عليه الأغذية الخارقة.

ووفقا لموقع "Very well health" رغم أهمية الكبد كطعام يحتوى على عناصر غذائية هامة، لكن ينصح لبعض الأشخاص تجنب تناوله، مثل مرضى النقرس والسيدات أثناء فترة الحمل.

الفوائد الصحية لكبد البقرغني بفيتامين أ

فيتامين أ هو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون، وضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك الأسنان والعينين والجلد، كما أنه ضروري لصحة الحمل والرضاعة الطبيعية، وعلى الرغم من أن نقص فيتامين أ نادر في الدول المتقدمة، إلا أنه قد يسبب العمى الليلي وتلف القرنية، المعروف باسم جفاف الملتحمة.

ويحتوي كبد البقر على نسبة عالية من فيتامين أ، حيث يحتوي على 8.020 ميكروجرام في 3 أونصات، وهذا أكثر بحوالي ستة أضعاف من الكمية الغذائية الموصى بها لمعظم البالغين.

الوقاية من الإصابة بفقر الدم

فقر الدم هو حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، مما يسبب التعب والدوار والضعف وضيق التنفس، ورغم وجود عدة أنواع من فقر الدم، إلا أن النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد .

وينصح باتباع نظام غذائي يحتوى على الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين ب12 ، للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم، وتحتوي ثلاث أونصات من كبد البقر المطبوخ على 5.56 مليجرام من الحديد، و60 ميكروجراما من فيتامين ب 12 .

مستويات عالية من البروتين

البروتين عنصر غذائي أساسي موجود في كل خلية من خلايا الجسم، وهو ضروري لبناء وإصلاح الخلايا، ولنمو الأطفال وبناء العضلات، ويحتوي كبد البقر على نسبة عالية من البروتين ، حيث تحتوي 3 أونصات مطبوخة على 24 جرامًا.

غني بالنحاس

كبد البقر غني بالنحاس ، وهو معدن أساسي يستخدمه الجسم لنمو الأنسجة الضامة والأوعية الدموية، وإنتاج الطاقة، ودعم الجهاز المناعي، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول النحاس يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحتوي ثلاث أونصات من كبد البقر على 12.2 ملج من النحاس، وهو ما يزيد قليلاً عن الكمية الموصى بها يومياً للبالغين.

المخاطر الصحية المحتملة لتناول الكبدة

كبد البقر غذاء صحي بشكل عام، إلا أن له مخاطر صحية محددة، على رأسها ما يلى:

ارتفاع الكوليسترول

قد يحتوي على مستويات قابلة للكشف من المضادات الحيوية

الإفراط في الفيتامينات والمعادن

وينصح الحوامل بتجنب تناول الكبد نظرا لاحتوائه على مستويات عالية من فيتامين أ، والذي قد يسبب مخاطر جسيمة على الجنين، كذلك مرضى النقرس بسبب ارتفاع مستويات البيورينات، وهى مركبات في الجسم تتحلل إلى حمض اليوريك، مما قد يزيد من مستويات حمض اليوريك ويحفز نوبة النقرس، وهي استجابة التهابية مؤلمة ناجمة عن تراكم بلورات حمض اليوريك.