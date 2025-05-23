شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تطهير الكبد من السموم.. هل حقا آمنة وتحقق فائدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُعدّ الكبد أحد أكبر أعضاء الجسم، إذ يُساعد على التخلص من الفضلات، ويتعامل مع مختلف العناصر الغذائية والأدوية ، وإزالة السموم من الكبد أو تطهيره يساعدك على إنقاص الوزن، و تحسين صحتك.

يعتقد الكثيرون أن تطهير الكبد سيساعدهم على التخلص من السموم بعد تناول أطعمة غير صحية، ويأمل البعض أن يساعد الكبد على العمل بشكل أفضل يوميًا، وأنه سيساعد في علاج أمراض الكبد.

وفقا لموقع " webmd"، تتضمن عملية تنظيف الكبد خطوات محددة، قد يُطلب منك الصيام أو الاكتفاء بشرب العصائر أو السوائل الأخرى لعدة أيام، قد تحتاج إلى اتباع نظام غذائي مُقيّد أو تناول مُكمّلات عشبية أو غذائية، كما تحثك بعض برامج إزالة السموم على شراء مُنتجات مُتنوعة.

هل إزالة السموم من الكبد آمنة؟

هناك علاجات طبية لأمراض الكبد، لكن لا شيء يُثبت أن برامج التخلص من السموم أو المكملات الغذائية تُعالج تلف الكبد.

في الواقع، قد تُلحق عمليات إزالة السموم الضرر بالكبد، فقد أظهرت الدراسات تزايدًا في إصابات الكبد الناتجة عن المكملات العشبية والغذائية، فعلى سبيل المثال، يُمكن أن يُسبب مستخلص الشاي الأخضر تلفًا يُشبه تلف التهاب الكبد.

هل تساعد عمليات تطهير الكبد على شفاء الكبد

لا يوجد دليل علمي على أن التطهير يُزيل السموم من الجسم أو يُحسّن صحتك، قد تشعر بتحسن عند اتباع حمية التخلص من السموم لمجرد أنك لا تتناول أطعمة مُصنّعة تحتوي على دهون صلبة وسكر مُصنّع، هذه الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية لكنها قليلة القيمة الغذائية، كما يُمكنك اتباع حمية التخلص من السموم من خلال الامتناع عن تناول الأطعمة التي قد تُسبب لك حساسية، مثل منتجات الألبان والجلوتين والبيض والفول السوداني.

طرق الوقاية من أمراض الكبد

يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة في الحفاظ على صحة كبدك دون الحاجة إلى برامج إزالة السموم.

1. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يوميًا، أي ما يعادل من خمس إلى تسع حصص من الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلى الألياف من الخضراوات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

2. احرص على إضافة البروتين إلى نظامك الغذائي لإنتاج الإنزيمات التي تساعد جسمك على التخلص من السموم بشكل طبيعي.

3. حافظ على وزن صحي .

4. مارس الرياضة يوميًا إن أمكن، استشر طبيبك أولًا إذا لم تكن تمارس الرياضة.