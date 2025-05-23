شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب أضرار الإفراط.. كيف تسيطر على رغبة طفلك الدائمة في استخدام الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

يلاحظ العديد من الآباء والامهات رغبة أطفالهم الصغار في استخدام الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون طوال الوقت، سواءً لمشاهدة الرسوم المتحركة أو ممارسة الألعاب أو تصفح مقاطع الفيديو، فأصبح من السهل إعطاء جهاز للطفل لإشغاله، ولكن كيف تضر هذه العادة بطفلك وكيف يمكن للإفراط في استخدام الشاشات أن يضر نموهم.

لماذا تعتبر الشاشات مغرية إلى هذا الحد؟

وفقا لموقع " onlymyhealth"، أصبحت الشاشات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي موجودة في منازلنا وسياراتنا ومطاعمنا وحتى مراكز التسوق، بالنسبة للأطفال الصغار، تُعدّ الشاشات مصدرًا للمتعة والإثارة، فالألوان الزاهية والأصوات المضحكة والصور المتحركة تجذب انتباههم، كما قد يستخدم الآباء الشاشات لإبقاء أطفالهم هادئين أو مسليين أثناء قيامهم بالأعمال المنزلية أو العمل.

مخاطر قضاء وقت طويل أمام الشاشة

يوضح التقرير من أنه على الرغم من أن الشاشات قد تكون مفيدة ومسلية، إلا أن الإفراط في استخدامها يضر بصحة الطفل ونموه، السنوات الأولى من حياة الطفل بالغة الأهمية لنمو دماغه، وتعلمه الكلام، وبناء مهاراته الاجتماعية، يمكن للإفراط في استخدام الشاشات أن يضر بالأطفال الصغار:

1. تأخير الكلام

يتعلم الأطفال الصغار الكلام من خلال الاستماع إلى الآخرين، ومراقبة الوجوه، ومحاولة التحدث بأنفسهم، وقضاء وقت طويل أمام الشاشات قد يحرم الأطفال الصغار من هذه الفرص، مما يؤثر على مهاراتهم اللغوية وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم بفعالية.

2. التصرفات السلوكية

قد يُسبب الإفراط في استخدام الشاشات للأطفال الصغار الحزن، أو حتى العدوانية، كما أن مقاطع الفيديو سريعة الحركة قد تُقلل من مدى انتباههم، مما يُصعّب عليهم الجلوس ساكنين أو التركيز على الأنشطة البسيطة، فيمكن أن يؤثر على السلوك.

3. مشاكل النوم

الشاشات الساطعة، وخاصةً قبل النوم، قد تُقلق نوم الطفل، يُوهم ضوء الشاشات الدماغ بأنه لا يزال نهارًا، مما يُصعّب على الأطفال النوم والبقاء نائمين، كما أن قلة النوم قد تؤثر على مزاجهم وتعلمهم وصحتهم.

4. قلة النشاط البدني

يحتاج الأطفال الصغار إلى الحركة واللعب والاستكشاف لينموا أقوياء وأصحاء، إذا قضوا وقتًا طويلًا جالسين أمام جهاز، فسيحرمون أنفسهم من الركض والقفز واللعب، وقد يؤدي ذلك إلى ضعف العضلات، وسوء وضعية الجسم، وحتى إجهاد العين.

كيفية الحفاظ على صحة الأطفال الصغار

لضمان نمو وتطور صحيين، يحتاج الأطفال الصغار إلى وقت كافٍ للعب والقراءة والغناء والاستكشاف، تساعد أنشطة مثل البناء بالمكعبات والرسم واللعب في الهواء الطلق الأطفال على التعلم والنمو، ينبغي على الآباء وضع حدود لوقت استخدام الشاشات وتشجيعهم على ممارسة المزيد من الألعاب الواقعية.

مع أن الاستخدام المعتدل للشاشات قد يكون مفيدًا، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يضر بصحة الأطفال الصغار ونموهم، يجب على الآباء تحقيق التوازن بين وقت استخدام الشاشات واللعب الصحي، مما يسمح لأطفالهم بالاستفادة من التكنولوجيا دون تفويت فوائد النمو.

وجت دراسة نشرت في مجلة JAMA Pediatrics، أن الأطفال الذين يقضون أكثر من ساعة يوميًا أمام الشاشات يحصلون على درجات أقل في اختبارات اللغة والتفكير في سن الثالثة، وتُسلّط الدراسة الضوء على أهمية الحد من وقت استخدام الشاشات لنموّ دماغ الأطفال الصغار بشكل صحي.