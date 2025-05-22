شكرا لقرائتكم خبر عن الدقيقة تحدث فرقا.. علامات مبكرة لجلطة المخ تلزم اللجوء للطبيب فورا والان مع تفاصيل الخبر

عند الإصابة بجلطة في المخ، يتوقف دماغك فجأةً عن الحصول على الدم والأكسجين اللازمين، السبب الأكثر شيوعًا هو انسداد أحد الشرايين في دماغك.يمكن أن تحدث السكتات الدماغية بسبب نزيف في الدماغ، مما لا يقتصر على تعطيل تدفق الدم الطبيعي فحسب، بل يضع أيضًا ضغطًا ضارًا على أنسجة الدماغ، في كلا النوعين من السكتات الدماغية، يمكن أن تتضرر خلايا الدماغ، مما قد يؤدي إلى الإعاقة أو حتى الوفاة.

تعتمد العلامات المبكرة لجلطة المخ الدماغية على أجزاء الدماغ المتضررة ومدى الضرر الأولي، فبينما قد يشعر شخص ما بضعف طفيف في جانب واحد من الجسم، قد يعاني آخر فجأة من صعوبة في الكلام والمشي والرؤية.

عند ملاحظة العلامات التحذيرية التالية لجلطة المخ حسب تقرير موقع" webmd"، سواءً لديك أو لدى شخص آخر، من المهم الحصول على العلاج فورًا، فكل دقيقة قد تُحدث فرقًا في مدى تعافي الشخص.

العلامات المبكرة لجلطة المخ

الأعراض الأكثر شيوعًا، قد تشمل القائمة الكاملة أيضًا ما يلي:

خدر وخاصة في جانب واحد.

الارتباك أو صعوبة فهم الآخرين.

دوخة.

صعوبة في المشي.

صداع شديد يأتي بدون سبب.

فقدان أو ضعف أي من حواسك، بما في ذلك حاسة الشم والتذوق.

تصلب الرقبة.

تغيرات الشخصية.

فقدان الذاكرة.

إغماء.

علامات التحذير من السكتة الدماغية لدى النساء مقارنة بالرجال

في حين أن أكثر أعراض جلطة المخ شيوعًا تُلاحظ لدى الرجال والنساء، إلا أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض معينة، مثل الصداع والضعف وتغيرات التفكير، كما قد تظهر لدى النساء أعراض غير عادية، منها:

الفواق

الغثيان

ألم صدر

التعب

ضيق في التنفس

نبضات القلب المتسارعة

علامات تحذيرية لجلطة المخ المتكررة

بعد إصابتك بجلطة المخ، تزداد احتمالية إصابتك بأخرى، علامات التحذير متشابهة.

نظرًا لأنه قد يكون لديك آثار مستمرة من جلطة المخ الأولى، فقد تحتاج أنت والطبيب إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لرؤية تلك العلامات التحذيرية، خاصة إذا تغيرت أعراضك أو انتقلت من جزء من جسمك إلى آخر، على سبيل المثال إذا:

ـ كنت تعاني من عدم وضوح الكلام، ولكن فجأة واجهت أيضًا صعوبة في العثور على الكلمات.

ـ الضعف في جانب واحد، لكنك الآن أضعف أو لديك ضعف في الجانب الآخر من جسدك.

ـ فجأة لا تستطيع أن تفعل شيئًا كان سهلاً بالنسبة لك.

