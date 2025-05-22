شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من أضرار إسفنجة المطبخ.. اعرفى الأداة الأفضل لتنظيف الأوانى والان مع تفاصيل الخبر

قد تكون إسفنجة مطبخكِ الموثوقة التي تستخدمينها في كل شيء، سواءً لتنظيف الأطباق، أو مسح الأسطح، أو غسل الأواني والمقالي من أكثر الأشياء التي تلتقط البكتيريا والميكروبات، حيث أظهرت الأبحاث أن الإسفنجات قد لا تكون الأداة الأمثل في المطبخ.



وفقا لماركوس إيجرت ، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة فورتفانجن في شوارزوالد بألمانيا، حسب تقرير موقع discovermagazine، فإن الإسفنجات المستخدمة في المطبخ مستعمرة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الميكروبات، بما في ذلك البكتيريا والفطريات والفيروسات.

في دراسة سابقة نشرت في مجلة التقارير العلمية، وجد الفريق الطبى أن إسفنجات المطبخ كانت نقاط ساخنة ميكروبيولوجية" "تجمع وتنشر البكتيريا ذات الإمكانات المسببة للأمراض المحتملة، كما وجد أيضًا أنه إذا حاولت تنظيف الإسفنجة الخاصة بك، فقد تجعل حالتك أسوأ مما كانت عليه من قبل لأن الإسفنج يحتوي على نسب أعلى من البكتيريا المسببة للأمراض المحتملة والتي قد تكون أكثر عرضة لنشر الأمراض.

هل البكتيريا الموجودة على اسفنجة المطبخ قد تسبب لك المرض؟

يقول البحث إن معظم البكتيريا الموجودة على إسفنجات المطبخ مصدرها مصادر بيئية كالماء والتربة والغذاء، أو تلك الموجودة على سطح الجلد، ويشير إلى أن البكتيريا التي عثروا عليها لم تكن معروفة بأنها تُسبب الأمراض، لكن هذا لا يعني أنها غير موجودة على الإسفنج ويمكنها نشر الأمراض.

على الرغم من أن معظم البكتيريا التي ودها الباحثين كانت تلك التي لا تسبب المرض، ومع ذلك، قد تُشكّل البكتيريا الخطيرة، مثل الليستيريا والسالمونيلا والإشريكية القولونية الموجودة في إسفنجات المطبخ، وسيلةً لنشر الأمراض. حتى لو لم تأكل اللحوم، لا تزال البكتيريا الخطيرة قادرة على الانتشار عبر الفواكه والخضراوات النيئة.

أفضل طريقة لتنظيف الأطباق

وفقًا للبحث، من الأفضل بكثير استخدام فرشاة المطبخ لتنظيف الأطباق بدلًا من إسفنجة المطبخ هى الفرشاة حيث إنها تجف أسرع، وأنها "أكثر نظافة من الإسفنج".

فرش المطبخ تعمل بشكل أفضل لأنها مزودة بمقبض يحمي يديك من ملامسة البكتيريا التي قد تكون خطرة، وجد أن البكتيريا تموت أسرع على فرش المطبخ منها على الإسفنج، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن فرش المطبخ تجف أسرع في درجة حرارة الغرفة من الإسفنج، وعندما تجف الفرشاة، تموت البكتيريا.

يمكنك أيضًا رفع درجة حرارة ماء غسل الأطباق في الحوض لزيادة احتمالية قتل البكتيريا عند استخدام الفرشاة بدلًا من الإسفنجة، لأن المقبض يُبقي يديك بعيدًا عن الماء في أغلب الأحيان. ويضيف أنه إذا اخترت استخدام الإسفنجة، فيجب استبدالها في كل مرة.