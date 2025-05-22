شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول قطعة شيكولاتة داكنة مع الشاى.. فوائد لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجلة Newsweek ، إنه بالنسبة للعديد من الناس، هناك أشياء بسيطة يمكن تناولها لتحقيق السعادة مثل تناول كوب ساخن من الشاي مع قطعة من الشوكولاتة - والآن، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن هذا المزيج قد يوفر أيضًا فوائد صحية مدهشة.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف على 5182 من البالغين في الولايات المتحدة أن ما يقرب من نصف الأمريكيين (49%) يفضلون الشوكولاتة بالحليب، بينما يختار 34% الشوكولاتة الداكنة، ولكن هذه التفضيلات قد تتغير مع تزايد الوعي بأن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

وقام البحث، الذي نُشر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، بتحليل البيانات من 145 تجربة عشوائية محكومة، ووجدت الدراسة أن الاستهلاك المنتظم لمركبات الفلافان-3-أولز - وهي مركبات طبيعية موجودة في الشاي والتفاح والكاكاو والشوكولاتة الداكنة - يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من قراءات مرتفعة أو عالية.

في بعض الحالات، كانت التأثيرات مماثلة لتلك التي تحققها بعض الأدوية، ومع ذلك، فهي لا تُغني عن الأدوية الموصوفة أو الاستشارة الطبية.

وقال البروفيسور كريستيان هايس، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة سري، لمجلة نيوزويك : "بينما يمكن أن تكون الشوكولاتة الداكنة مصدرًا للفلافان-3-أولز وهي مركبات ثبت أنها تدعم وظيفة الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم، فمن المهم استهلاكها بوعي وكجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن وليس بدلاً منه."

وأضاف، أنه تحتوي العديد من أنواع الشوكولاتة المتوفرة تجاريًا على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، مما قد يُفقدها فوائدها المحتملة إذا أُفرط في تناولها، كما أن تركيب وكمية الفلافانول-3-أولز قد يختلف بشكل كبير، ونادرًا ما يُذكران بوضوح على العبوة، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يوصي هيس بتناول كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة ذات المحتوى العالي من الكاكاو (عادة ما تحتوي على 70 % من الكاكاو على الأقل) - أو الأفضل من ذلك، مسحوق الكاكاو - والتي يمكن دمجها في نظام غذائي صحي ومتوازن.

وأوضح، أن حصة تتراوح بين 20 و30 جرامًا يوميًا، أو بضع مربعات، كمية معقولة، وكبديل، يُمكن استبدال لاتيه بملعقتين أو 3 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير القلوي في الحليب".

جدير بالذكر أيضًا أن الفوائد الصحية الملحوظة في الدراسات ترتبط عادةً بتناولها بانتظام وعلى المدى الطويل، وليس بتناول كميات كبيرة منها دفعة واحدة، يُعدّ التعاون مع طبيبك وقياس ضغط الدم في المنزل أفضل طريقة لمعرفة التأثير.

وقال هايس: "إن النتائج مشجعة لأولئك الذين يبحثون عن طرق متاحة لإدارة ضغط الدم ودعم صحة القلب من خلال تغييرات غذائية ممتعة، مضيفا، إن دمج كميات صغيرة من الأطعمة التي نستهلكها عادة مثل الشاي، والتفاح، والشوكولاتة الداكنة، أو مسحوق الكاكاو في نظام غذائي متوازن يومي يمكن أن يوفر كميات مفيدة من الفلافانول-3-أولز" ، لذا، في المرة القادمة التي تتناول فيها كوبًا من الشاي وقطعة من الشوكولاتة الداكنة، قد تكون بذلك تقدم لقلبك القليل من الحب.