تجمع القصيم الصحي يطلق خدمة “العلاج الكيميائي المنزلي” لمرضى الأورام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلق تجمع القصيم الصحي خدمة “العلاج الكيميائي بالمنزل”، وذلك عبر مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، ضمن جهوده المستمرة في تقديم خدمات نوعية تُسهّل على المرضى تلقي الرعاية الصحية، وتُيسر حصولهم عليها بجودة وكفاءة عالية.

وأوضح التجمع أن الخدمة تهدف إلى تقديم رعاية طبية آمنة ومتكاملة لمرضى الأورام في منازلهم، مما يُسهم في تقليل مشقة التنقل والوقت والجهد على المرضى وذويهم، إضافة إلى تخفيف الأعباء النفسية والجسدية المرتبطة بتلقي العلاج داخل المستشفيات.

وبين التجمع أن الخدمة تستهدف فئات محددة من المرضى، من بينهم مرضى السرطان الذين يتلقون علاجًا كيميائيًا طويل الأمد، والحالات المستقرة طبيًا وفق تقييم الفريق الطبي، وكذلك المرضى الذين تعيقهم مضاعفات صحية أو ظروف تمنعهم من الوصول للمستشفى.

ونوه تجمع القصيم الصحي أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن سعيه الدائم إلى تعزيز تجربة المريض، ورفع جودة الخدمات الصحية في جميع مكوناته الصحية وفق المعايير الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والمنظمات العالمية، بما يحقق رضا المستفيدين ويحقق التطلعات المنشودة.

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