شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مرضية وطبيعية تجعل البعض لا يشعر بوقوع الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت مصر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى زلزال شعر به عدد كبير من المواطنين بالقاهرة والجيزة والقليوبية وبعض المحافظات، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية علي بعد 631 كيلومتر شمال رشيد، بلغت شدتها 6.4 درجة علي مقياس ريختر.

ورغم شعور نسبة كبيرة من المواطنين بتلك الهزة الأرضية، إلا أن نسبة أخرى غير قليلة لم يشعروا به، وربما تفاجأوا بأخبار تفيد عن وقوع زلزال بعد استيقاظهم صباح اليوم.

اسباب تجعل البعض لا يشعر بوقوع الهزات الأرضية

وفقا لمقال نشر بجريدة نيويورك تايمز، فإن بعض الأشخاص لا يشعرون أبدا بالهزات الأرضية أثناء حدوثها، ووفقا للمقال، أجرت جريدة التايمز استطلاعا، يناير الماضى بعد وقوع زلزالين جنوب كاليفورنيا (أحدهما بقوة 4.1 درجة يوم رأس السنة، والآخر بقوة 4.2 درجة بعد أربعة أيام)، لمعرفة المزيد عن أولئك الذين يتجاهلون الزلازل باستمرار.

ومن بين 116 مشاركًا في استبيان صحيفة تايمز، وصف حوالي ربعهم أنفسهم بأنهم أشخاصٌ لا يشعرون بالهزة الأرضية، سواء أشخاصٌ لم يشعروا قط، رغم إقامتهم في منطقة لوس أنجلوس لمدة تتراوح بين عامين و42 عامًا، بأدنى هزة أرضية مهما بلغت قوتها، في الوقت نفسه، أفاد 61% أنهم، على الرغم من شعورهم بالفعل بهزة أرضية في وقتٍ ما - خاصةً إذا كانت الهزة قوية، إلا أنهم لم يشعروا بها منذ فترة طويلة.

أسباب مرضية تسبب عدم الشعور بالزلازل



بشكل عام، من المرجح أن تشعر بالزلازل إذا كنت جالسًا ساكنًا ولا تتحرك، أو مستيقظًا ولست مستغرقا فى النوم، كما يعتمد الأمر أيضا على مكان سكنك من حيث وجود مصدر دائم للضوضاء أو الحركة، كالعيش في مبنى سكني مليء بالضوضاء، مقارنةً بالعيش في منزل بمنطقة هادئة.

لكن فى الوقت نفسه، تشير المقالة إلى وجود ظروف صحية ربما تجعل الشخص بفقد القدرة على الشعور بالهزات الأرضية، أو يفقد حساسيته تجاهها، على رأسهم من يعانون من اهتزاز الساقين الناتج عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، خاصة المصابون بنوبات متكررة.

كذلك ينطبق الأمر على الأشخاص المعتادون على الإهتزاز، مثل من يعملون على متن القوارب أو العبارات، أو من يمارسون رياضة التجديف.

لماذا نشعر بالزلزال بشكل أقوى عند الجلوس؟

شهدت القاهرة صباح اليوم زلزال سجل ٦.٤ ريختر ، وفي ظل النشاط الزلزالي الذي تشهده بعض المناطق مؤخرًا، تداول الكثيرون شعورهم بالهزات الأرضية أثناء جلوسهم أو نومهم، بينما لم يشعر بها آخرون، المفاجأة أن هذه الملاحظة ليست مجرد انطباع شخصي، بل لها تفسير علمي وصحي بالغ الأهمية.



بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، فإن الزلازل الخفيفة عادةً ما تكون أكثر وضوحًا عندما يكون الشخص في وضعية ساكنة:

كما أوضحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الإحساس بالهزات الأرضية يتضخم عند السكون نتيجة ازدياد التركيز الحسي في الجسم.

الصحة النفسية: بين القلق والاستجابة الحسية



من منظور صحي، قد يرتبط الشعور القوي بالزلازل لدى البعض بما يسمى بـ"فرط اليقظة العصبية"، وهي حالة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق أو التوتر. فالعقل في هذه الحالة يكون أكثر حساسية لأي تغير جسدي أو بيئي، ما يضخم الإحساس بأي اهتزاز.

لماذا يجب الانتباه لهذا الشعور؟

الإدراك السريع للهزات قد ينقذ حياتك.

الإحساس المبكر بالزلزال قد يمنحك ثوانٍ ثمينة للتحرك أو حماية نفسك، خاصة أثناء النوم لكن لا تبالغ في القلق.

ليس كل شعور باهتزاز يعني زلزالًا اضطرابات الأذن الداخلية، التوتر، أو حتى ضربات القلب القوية يمكن أن تُشعر البعض بشيء مشابه.

إذا شعرت باهتزاز وأنت في وضع الراحة، خذ الأمر بجدية لكن دون هلع تابع المصادر الرسمية كالهيئات الجيولوجية أو التطبيقات المختصة، وتأكد من تجهيز بيتك بخطط إخلاء وأماكن آمنة في حال حدوث زلازل حقيقية.