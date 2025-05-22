شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تفرق بين أعراض ارتفاع ضغط الدم وغيبوبة السكر والان مع تفاصيل الخبر

السكر وضغط الدم من الأمراض المزمنة التي يتعايش معها المريض منذ لحظة إصابته بها، وفى الكثير من الأحيان يصاب المريض بالمرضين معا، مما يستوجب اتباع نمط حياة صحى وتناول العلاج الموصوف طبيا بإنتظام.

ومن الضرورى أيضا أن يكون المريض على علم بمضاعفات أوالحالات الطارئة التي قد تنتج عن تلك الأمراض، أبرزها أعراض غيبوبة السكر وارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع ضغط الدم داخل الشرايين باستمرار، مما قد يؤدى في حالة عدم علاجه إلى تلف الشرايين مع مرور الوقت، مسببا مضاعفات خطيرة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفى العادة قد لا تظهر على المريض أى أعراض، لذلك يعد فحص ضغط الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة معدلاته، ويمكنك إجراء فحص سنوي، حتى لو كنت بصحة جيدة، وإذا كان ضغط دمك أعلى من المعدل الطبيعي، فسيوصي الطبيب بتغييرات في نمط حياتك أو تناول أدوية لخفضه.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

عادةً، لا يسبب ارتفاع ضغط الدم أي أعراض أو علامات، وقد تعاني من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دون أن تُدرك ذلك، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 46% من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم به.

وعندما يكون ضغط دمك 180 /120ملم زئبق أو أعلى، قد تعاني من أعراض مثل الصداع، وخفقان القلب، ونزيف الأنف، مما يتطلب رعاية طبية فورية.

غيبوبة السكر

الغيبوبة المرتبطة بمرض السكر تعد من المضاعفات المهددة للحياة، وقد تنتج عن ارتفاع أو انخفاض شديد في سكر الدم، وهى حالة طويلة وعميقة من فقدان الوعى.

أعراض غيبوبة السكر

تشمل الأعراض الرئيسية الثلاثة لغيبوبة السكر ما يلي:

اللاوعي : يشبه هذا النوم العميق جدًا، ومن المستحيل إيقاظك.

عدم استجابة العين : هذا يعني أن عينيك تبقى مغلقة، وأن إبقاء عينك مفتوحة لا يُثير رد فعلك. قد يكون لعينيك بعض الاستجابات الانعكاسية، مثل الاستجابة للضوء.

نقص في الاستجابة الحركية : يعني هذا أنك لا تتحرك بوعي. قد تظل لديك بعض الاستجابات المنعكسة.

وتشمل الأعراض الشديدة التي قد تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بمرض السكر ما يلي:

الغثيان والقيء

ألم في البطن

التنفس السريع والعميق بوتيرة ثابتة

رائحة الفم ذات رائحة الفواكه

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف

الشعور بالارتباك

انخفاض اليقظة

فقدان الوعي

جفاف الفم والعطش الشديد

كثرة التبول .

عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية

الإسعافات الأولية لغيبوبة السكر

إذا دخل أحد الأشخاص غيبوبة مرتبطة بمرض السكر، فاتبع خطوات الإسعافات الأولية التالية:

الاتصال بالإسعاف

لا تعطهم أي طعام أو شراب، فقد يختنقون.

اقلبيهم على جانبهم حتى لا يتمكن أي شيء من منع تنفسهم ، مثل القيء.