الفرق بين التأخر اللغوي واضطرابات النطق عند الأطفال: وأيهما أخطر؟ 

أفكار تعرفي إليها:

طفلة تعاني من مشاكل اللغة والنطق

ما التأخر اللغوي؟

طفلة تتدرب على نطق بعض الحروف

صعوبة في تكوين الجمل بشكل صحيح.

محدودية في المفردات المستخدمة.

عدم القدرة على اتباع تعليمات بسيطة أو فهم الأسئلة.

ضعف التفاعل الاجتماعي بسبب العجز في التعبير عن الرغبات والمشاعر.

تأثير التأخر اللغوي في الطفل:

أسباب التأخر اللغوي للطفل:

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 07:19 صباحاً - مشاكل اللغة والنطق من أكثر التحديات التي تواجه الأمهات والأطفال في مراحل نموهم المبكرة، ولا تقتصر هذه التحديات على الجانب اللغوي فقط، بل تمتد لتؤثر في جوانب متعددة من حياة الطفل، كتفاعله الاجتماعي مع المحيطين به بالمنزل أو في الحضانة وحتى السنوات التعليمية الأولى، بجانب قدرته على التعلم، وبناء الثقة بالنفس، وتطوير مهارات التفكير لديه. لهذا ينصح الدكتور عثمان عبد الرحمن أستاذ تعديل السلوك وعلاج اضطرابات النطق بضرورة ملحة من جانب الآباء لإدراك الفرق بين، ومتى يحتاج الأمر إلى التدخل العلاجي الصحيح بهدف دعم الطفل ومساندته وتمكينه من تجاوز هذه العقبات مبكراً.تمثل مشاكل اللغة والنطق تحديات أساسية في حياة الطفل، ومن الضروري التمييز بين التأخر اللغوي واضطرابات النطق لفهم كيفية التدخل الصحيح لكل حالة.التدخل المبكر، والتفاعل المستمر مع الطفل، وتواجد الطفل في بيئة داعمة، تلعب دوراً محورياً في تحسين القدرات اللغوية والنطقية للطفل، كما يُعتبر إشراك المتخصصين في النطق واللغة عنصراً لا غنى عنه.كل هذا بهدف تحقيق تقدم ملحوظ، وتحسين قدرة الطفل على التعبير والتواصل الفعَّال مع محيطه؛ ما يعزِّز من فرصه في النجاحين الأكاديمي والاجتماعي.يشير إلى تأخر الطفل في اكتساب واستخدام مهارات اللغة مقارنة بأقرانه، ويشمل هذا التأخر؛ صعوبة في فهم اللغة واستخدامها للتواصل، سواء كان ذلك شفهياً أو غير لفظي مثل؛ الإيماءات أو تعبيرات الوجه، وهذا التأخر يُمكن أن يظهر من خلال عدة مظاهر، مثل:يؤثر التأخر اللغوي بشكل مباشر في قدرة الطفل على التفاعل بفاعلية مع بيئته المحيطة، سواء داخل الأسرة أو في المدرسة، وقد يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل: العزلة الاجتماعية، ضعف الثقة بالنفس، وصعوبات في التحصيل الدراسي.حتى فقدان السمع الجزئي يمكن أن يؤثر سلباً في اكتساب اللغة.مثل اضطرابات طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.الأطفال الذين ينشؤون في بيئات فقيرة لغوياً أو خالية من الحوار والتفاعل قد يواجهون تأخراً في تطور اللغة.

أطعمة تزيد من فرط حركة الطفل وأخرى تخفف من أعراضهاأسباب أخرى مثل: مشاكل عقلية أو تأخر نمائي عام.

طرق التعامل مع التأخر اللغوي

التدخل المبكر: تشير الدراسات إلى أن التدخل العلاجي في المراحل المبكرة من حياة الطفل "من 18 شهراً إلى 3 سنوات" يمكن أن يحدث فرقاً جوهرياً في معالجة التأخر اللغوي، ويشمل ذلك تقييماً شاملاً للطفل من قبل متخصصي النطق واللغة وتحديد برنامج تدخل فردي.

التفاعل المستمر: من خلال التحدث مع الطفل باستمرار، قراءة القصص ذات المستوى المناسب لعمره، طرح الأسئلة المفتوحة وتشجيعه على المشاركة في الحوار اليومي.

الاستعانة بمتخصصين: والعمل مع معالجي النطق واللغة الذين سيقومون بوضع خطط علاجية قائمة على تحليل دقيق لنقاط القوة والضعف لدى الطفل.

توفير بيئة محفزة: مثل استخدام الألعاب التعليمية، الأغاني، ومقاطع الفيديو التفاعلية التي تعزز التعلم اللغوي بطريقة ممتعة ومناسبة لسن الطفل.

ما اضطرابات النطق؟

معلمة تُعالج اضطراب النطق

نطق غير واضح للكلمات؛ ما يصعُب على الآخرين فهم كلام الطفل.

حذف أو إضافة أو استبدال الأصوات بشكل يؤثر في وضوح الكلام.

استخدام نبرة أو تنغيم غير معتاد "كالحديث بأنف أو ببطء شديد".

تأثير اضطرابات النطق في الطفل:

مشاكل عضوية: مثل مشاكل في اللسان، الشفة المشقوقة، أو ضعف عضلات الفم.

مشاكل حركية: تتعلق باضطرابات التنسيق العضلي مثل تعذر الأداء النطقي.

مشاكل سمعية أو سلوكية: في بعض الحالات قد تظهر اضطرابات النطق كجزء من صعوبات سلوكية أو مشاكل سمعية غير مشخصة.

كيفية التعامل مع اضطرابات النطق:

التدريبات الصوتية: جلسات منظمة لتحسين إنتاج الأصوات والكلمات باستخدام تقنيات تعتمد على التكرار والنمذجة الصوتية.

العلاج السلوكي: استخدام مبادئ تعديل السلوك لتشجيع استخدام النطق الصحيح، وتحفيز الطفل من خلال التعزيز الإيجابي.

التدريب على التحدث: يتضمن جلسات لتكرار الكلمات والعبارات الشائعة في حياة الطفل، بهدف تحسين التحكم في النطق وزيادة وضوح الكلام.

الاستعانة بمتخصصين: ضرورة متابعة الطفل مع متخصصي النطق واللغة لتنفيذ خطة علاجية فردية، تشمل تمارين منزلية وأدوات تكنولوجية مساعدة.

أي تأخر منهما يمثل خطورة على الطفل أكثر؟

التأخر اللغوي أخطر من اضطرابات النطق

اضطرابات النطق تشير إلى صعوبة في إنتاج الأصوات والكلمات بالشكل الصحيح والمناسب لعمر الطفل، وتشمل هذه الاضطرابات:اضطرابات النطق تؤثر في وضوح كلام الطفل؛ ما يجعله يواجه صعوبات في التفاعل اليومي؛ سواء مع الأسرة أو الأقران أو المعلمين.واستمرار هذه الاضطرابات من دون علاج تؤدي إلى مشاكل في الثقة بالنفس، خاصة مع بدء مرحلة المدرسةأسباب اضطرابات النطق:الخطورة تزداد في حالة التأخر اللغوي للطفل، نعم الخطورة تزداد مع التأخر اللغوي إذا لم يتم اكتشافه ومعالجته في وقت مبكر من عمر الطفل، خاصة خلال الفترة الحرجة لتطور اللغة بين عمر سنتين إلى خمس سنوات، حيث إن التأخر اللغوي في هذه المرحلة ،يؤثر سلباً في نمو مهارات الطفل الاجتماعية والمعرفية، ويزيد من احتمالية ظهور صعوبات في التعلم لاحقاً، مثل صعوبات القراءة والكتابة.بينما اضطرابات النطق غالباً ما تكون أقل خطورة من التأخر اللغوي إذا تم التعامل معها بشكل مبكر وصحيح، لكن استمرار اضطرابات النطق إلى ما بعد سن الخامسة من دون تدخل مناسب قد يؤدي إلى آثار نفسية سلبية، مثل انخفاض احترام الذات، تجنب المواقف الاجتماعية، وزيادة احتمالية التعرض للتنمر.* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.