تحميه من أضرار خطيرة .. فوائد الأنشوجة للأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 07:19 صباحاً - تعد الأنشوجة من المأكولات البحرية الأساسية والمهمة، وهي أسماك صغيرة توفر مصدراً غذائياً مهماً خاصة للأطفال الصغار، وغالباً ما تتم تعبئة الأنشوجة المعالجة بالملح، مما يستخرج العصائر من الأنشوجة ويمنح السمك نكهة غنية ولذيذة، وبمجرد أن يصبح الطفل مستعداً لبدء تناول الأطعمة التكميلية لحليب الثدي ويبلغ من العمر حوالي ستة أشهر يمكنك تقديم الأنشوجة له وبالمقارنة مع الأسماك الأخرى، تميل الأنشوجة إلى أن تكون منخفضة في نسبة الزئبق. لذلك فهي آمنة ليتناولها الأطفال وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لطفلك. إليك وفقاً لموقع "هيلث":

أهم فوائد الأنشوجة للأطفال

تحتوي الأنشوجة على العديد من الفيتامينات والمعادن التي توفر فوائد صحية كبيرة، تشتهر الأنشوجة بأنها مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعمل على تحسين صحة الدماغ والقلب. تحتوي الأنشوجة أيضاً على معدن السيلينيوم، وهو من المعادن التي يمكن عند تناولها بانتظام، أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات، و تشمل الفوائد الصحية الأخرى للأنشوجة ما يلي:

الحفاظ على صحة القلب

تلعب الأنشوجة دوراً في الحفاظ على صحة قلب طفلك- الصورة من موقع Freepik

تلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الأنشوجة دوراً مهماً في الحفاظ على صحة القلب لدى الأطفال، وتظهر الدراسات العلمية أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تقلل من مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وتمنع تكوين الترسبات في الشرايين، وتخفض ضغط الدم، ويمكن للأنشوجة أيضاً أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تقليل تخثر الدم.

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حماية الغدة الدرقية

تحتوي الحصة الواحدة من الأنشوجة على 31 ميكروجراماً من السيلينيوم، وسلطت الدراسات الضوء على السيلينيوم كجزء من إنزيم يمكنه تنشيط الغدة الدرقية وتظهر الأبحاث الإضافية أن نقص السيلينيوم يمكن أن يسبب مشاكل في الغدة الدرقية لدى الأطفال.

صحة العين

الحفاظ على صحة العين من الفوائد المهمة التي يمكن الحصول عليها من تناول الأطفال للأنشوجة، حيث يلعب المحتوى العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأنشوجة دوراً في الوقاية من الضمور البقعي، وهي حالة يمكن أن تضعف الرؤية، و تحتوي الأنشوجة أيضاً على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين أ وهو من الفيتامينات المهمة لصحة شبكية العين والتي تساعد الطفل على الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تكوين أنسجة الجسم

تعد الأنشوجة غنية بالبروتين، وهو من العناصر الغذائية المهمة لتكوين أنسجة الجسم وتطوير جهاز المناعة لدى الطفل، ويمكن للأنشوجة أيضاً أن تتمكن من بناء كتلة العضلات وزيادة التمثيل الغذائي لطفلك.

دعم نمو الطفل

تعتبر أسماك الأنشوجة خياراً غذائياً مثالياً لدعم نمو الأطفال وتطورهم وهي غنية بالبروتين والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية. تلعب هذه العناصر الغذائية دوراً كبيراً في تكوين خلايا الدماغ والعظام، كما يساهم تناول كمية كافية من أحماض أوميجا 3 الدهنية في تحسين ذاكرة الأطفال وقدراتهم على التعلم بالإضافة إلى ذلك، يدعم البروتين الجودة الموجود في الأنشوجة تكوين أنسجة الجسم وجهاز المناعة لدى الطفل، في حين أن المعادن مثل الزنك والسيلينيوم تعد مهمة للنمو الأمثل والتطور المعرفي.

الوقاية من التقزم

الكالسيوم وفيتامين د الموجود في الأنشوجة يعزز صحة العظام- الصورة من موقع Freepik

يمكن أن يصل محتوى الكالسيوم في 100 جرام من الأنشوجة إلى حوالي 1000 ملليجرام، ويعد الكالسيوم من المعادن الرئيسية التي يحتاجها الجسم لزيادة كثافة العظام، وقد يساعد تناول مزيج الكالسيوم وفيتامين د الموجود أيضاً في الأنشوجة في زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم.

يعد تكوين الأحماض الأمينية في الأنشوجة ضرورياً للحدّ من خطر التقزم، كما تحتوي الأنشوجة أيضاً على كميات كبيرة من السيلينيوم، وهو معدن يلعب دوراً في الحفاظ على صحة القلب والغدة الدرقية والمناعة لدى طفلك.

خطر الإصابة بفقر الدم

تلعب الأنشوجة الغنية بالحديد دوراً في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الأطفال، فقد تحتوي الأنشوجة أيضاً على فيتامين ب 12 وهو يعد مهماً لتكوين خلايا الدم الحمراء، وتعد الأنشوجة غنية بالعديد من العناصر الغذائية فهي مزيج من الحديد وفيتامين ب 12، مما يجعل من الأنشوجة غذاءً فعالاً في الوقاية من فقر الدم وعلاجه عند الأطفال.

نمو الدماغ

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي نوع من الدهون الصحية الضرورية لنمو وتطور أدمغة الأطفال. وتساهم أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضاً في تحسين جودة النوم وزيادة التركيز وتقليل خطر الإصابة بالربو لدى الأطفال. ويعد سمك الأنشوجة من أكثر الأطعمة غنى بأوميجا 3 للأطفال، حيث تحتوي على 1 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية لكل 100 جرام. وتعادل هذه الكمية أو حتى تتجاوز محتوى أوميجا 3 الموجود في معظم أنواع الأسماك الأخرى، مما يجعل الأنشوجة بديلاً اقتصادياً ومغذياً لتلبية احتياجات الأطفال من أوميغا 3.

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كيفية تقديم الأنشوجة للأطفال الرضع

الأطفال بعمر 6 أشهر فما فوق : يمكنك مزج الأنشوجة مع الحساء، أو اهرسيها مع الحبوب والخضروات، ويمكن طهي معظم أنواع الأنشوجة جيداً ليتم تناولها كوجبة خفيفة للأطفال.

: يمكنك مزج الأنشوجة مع الحساء، أو اهرسيها مع الحبوب والخضروات، ويمكن طهي معظم أنواع الأنشوجة جيداً ليتم تناولها كوجبة خفيفة للأطفال. الأطفال بعمر 9 أشهر فما فوق : اعطي سمكة الأنشوجة كاملة حتى يتمكن طفلك من التدرب على التقاطها بقبضة يديه. أو استمري في استخدام الأنشوجة المحفوظة في الأطباق التي يتناولها الطفل مثل الخضار المطبوخة، يمكن للأمهات أيضاً استخدامه كوجبة خفيفة للأطفال.

: اعطي سمكة الأنشوجة كاملة حتى يتمكن طفلك من التدرب على التقاطها بقبضة يديه. أو استمري في استخدام الأنشوجة المحفوظة في الأطباق التي يتناولها الطفل مثل الخضار المطبوخة، يمكن للأمهات أيضاً استخدامه كوجبة خفيفة للأطفال. الاطفال بعمر 12 شهراً فما فوق: استمري في تقديم الأنشوجة الكاملة وإعطائها للطفل مع ملعقة للتدرب على استخدام أدوات المائدة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.