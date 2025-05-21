شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: زيادة وزن مريضات الثدى قد يتسبب فى مضاعفات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن النساء اللاتي اكتسبن كمية كبيرة من الوزن، بعد تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي، يواجهن خطرا أكبر للإصابة بمضاعفات المرض، وفقا لموقع "Medscape" الطبى.

وأوضحت الدراسة، التى أجراها باحثون من جامعة آرهوس بالدنمارك، أن خطر المضاعفات الأعلى ينطبق فقط على النساء اللاتي يعانين من زيادة الوزن، بعد تشخيصهن بالمرض، وكان وزنهن صحي قبل التشخيص، وليس على المريضات اللاتي يعانين من السمنة من قبل التشخيص.

تفاصيل الدراسة

وشملت الدراسة 6803 امرأة مصابات بسرطان الثدي غير النقيلي، وتم احتساب التغير النسبي في الوزن من سجلات الوزن قبل التشخيص وبعده، كنسبة مئوية للتغير في الوزن من آخر وزن مبلغ عنه قبل التشخيص، إلى أول وزن بعد التشخيص، وتم تصنيف التغير في الوزن على أنه وزن ثابت، وفقدان معتدل في الوزن، وفقدان كبير في الوزن، وزيادة معتدلة في الوزن، وزيادة كبيرة في الوزن.

نتائج الدراسة

وبحسب الدراسة، ارتفع خطر الوفاة بسرطان الثدي لدى النساء اللواتي يعانين من زيادة كبيرة في الوزن، بنسبة 1.26%، ولوحظ ارتفاع خطر الوفاة بسرطان الثدي لدى النساء اللواتي يتمتعن بوزن صحي أو يعانين من زيادة الوزن قبل التشخيص، بنسبة1.32 % و1.37 % على التوالى، ولكن ليس لدى النساء اللواتي يعانين من السمنة قبل التشخيص بنسبة 1.01%.



كان هناك أيضًا اتجاه نحو زيادة معدل الوفيات بسرطان الثدي لدى النساء اللاتي يعانين من فقدان كبير للوزن، على الرغم من أن هذا لم يكن ذا دلالة إحصائية ، ولم يرتبط اكتساب أو فقدان الوزن المعتدل بزيادة خطر الوفاة.



وفقا للدراسة، فإن المريضات اللاتى يعانين من زيادة الوزن، أو يتمتعون بوزن صحي عند التشخيص، هن الأكثر تأثراً بزيادة الوزن بعد التشخيص.



وأشارت دراسة سابقة حول النظام الغذائي والسرطان ، بالمقارنة مع الوزن المستقر، كان فقدان الوزن المستدام، حتى بكميات متواضعة، مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء في سن الخمسين عامًا أو أكثر.