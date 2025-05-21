شكرا لقرائتكم خبر عن المشروب الطيب.. إزاى تعمل كوباية شاى بلبن صحية والان مع تفاصيل الخبر

الشاي بلبن .. المشروب الذى يحبه كثير من الأشخاص على مستوى العالم، ويوافق 21 مايو من كل عام الاحتفال باليوم العالمى للشاي، وبالرغم من فوائد كل من الشاي والحليب إلا إن إضافتهما كمزيج قد يقلل الفائدة الصحية لهما، وتتنوع الطرق التى نقوم خلالها بإعداد الشاى بلبن، فهناك الشاى "الميزة" والذى يغلب فيه الحليب على الشاى وهناك الشاى البربري "الذى يغلب فيه الشاى مقارنة باللبن".

قال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن الشاى بلبن من المشروبات المحببة للجميع، مضيفا أنه من الأفضل أن تكون كمية الحليب فى الشاى بلبن أكبر من كمية الشاى حتى نستفيد من فوائد الحليب، لأن الشاى يكون به بعض المركبات التى يطلق عليها حمض التانيك وهذه المركبات ترتبط ببعض المعادن مثل: الكالسيوم والحديد وتعوق امتصاصها، لذا نزيد كمية اللبن عن الشاى.

وقال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية، إن إضافة الحليب على الشاي يقلل من فائدته لكن لا تمنعها، كما أن بعض الحديد والكالسيوم الموجود في الطعام واللبن تلتصق به مادة حمض التانيك الموجودة في الشاي، وهذا يعنى أنه يؤثر بشكل ما ولكن لا يمنع الحصول على فوائد اللبن، خاصة إذا كان الشخص يتناول الكالسيوم من خلال مصادر أخرى على مدار اليوم وليس فقط من الشاي بلبن.

وتابع قائلاً أن إضافة الحليب إلى الشاي لا تُفقد الشاي قيمته الغذائية تمامًا، لكنها قد تؤثر على بعض الفوائد، خاصةً إذا كان الشاي شايًا أسود يحتوي على مضادات أكسدة (مثل الفلافونويد).

تؤثر إضافة الشاي على اللبن على مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، حيث إن الحليب يحتوي على بروتينات (مثل الكازين) تتفاعل مع مضادات الأكسدة في الشاي، مما قد يقلل من قدرة الجسم على امتصاصها، لكن الكافيين يبقى موجودًا، لذا يظل الشاي بالحليب منشطًا.

ويضيف الحليب كالسيوم وبروتين إلى المشروب، كما قد يُصبح الشاي ألطف على المعدة بوجود الحليب، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحموضة.