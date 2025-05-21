شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يخلط البعض بين فيروس كوكساكي والجديري المائي؟.. طبيب يوضح طرق التفرقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مدحت أحمد استشاري طب الأطفال في قصر العيني، أنه لا يوجد علاقة مباشرة بين فيروس كوكساكس والجديري المائي، لكن كليهما يسبب طفحا جلديل ويصيبان الأطفال غالبًا، وهذا ما يجعل الناس تخلط بينهما.ففيروس كوكساكي يسبب مرض اسمه "اليد والفم والقدم"، أما الجديري المائي فهو مرض مختلف تمامًا يسببه فيروسات الهربس.

بعض الفروقات بين فيروس كوكساكي والجديري المائي:1. مكان الطفح الجلدي:

في فيروس كوكساكي: يظهر الطفح على اليدين، القدمين، وداخل الفم.

في الجديري المائي: يبدأ على الصدر والوجه ثم ينتشر في الجسم كله، حتى فروة الرأس.

2. شكل الطفح:

فيروس كوكساكي: عبارة عن بثور صغيرة ومؤلمة، خاصة داخل الفم وعلى راحتي اليدين وباطن القدمين.

الجديري المائي: حبيبات مائية تبدأ حمراء ثم تمتلئ بسائل وتتحول لقشور بعد كده.

3. العدوى:

فيروس كوكساكي: ينتقل عن طريق اللعاب والبراز والأسطح الملوثة.

الجديري المائي : ينتقل بسهولة جدًا عن طريق الرذاذ في الهواء أو اللمس المباشر للطفح.

4. أعراض مصاحبة:

فيروس كوكساكي: غالبًا ألم في الفم، قلة أكل، وحرارة عالية.

الجديريالمائي : معاه حكة شديدة، تعب، أحيانًا صداع وحرارة متوسطة.

الوقاية من الفيروسين تبدأ من..

ضد فيروس كوكساكي: لا يوجد تطعيم، والوقاية تعتمد على النظافة الشخصية، غسل اليدين، وتعقيم الأسطح، خاصة في الحضانات والمدارس.

ضد الجديري المائي: يوجد تطعيم فعال يُعطى في الطفولة، وهو أفضل وسيلة للوقاية. كمان يجب عزل الطفل المصاب حتى تزول كل البثور ويجف الطفح.

