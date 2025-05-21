صحة ورشاقة

الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير عيادات قوى الأمن التخصصية بجدة

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير عيادات قوى الأمن التخصصية بجدة 1/2
  • الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير عيادات قوى الأمن التخصصية بجدة 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير عيادات قوى الأمن التخصصية بجدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة بمكتبه اليوم، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة العقيد الطبيب سعود بن عبدالعزيز الضبعان.

واطّلع سموه خلال اللقاء, على الخدمات والبرامج الصحية المقدمة للمستفيدين، ودور العيادات الشاملة التخصصية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة ‏وأفضل الخدمات العلاجية، لمنسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وأسرهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا