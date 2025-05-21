الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير عيادات قوى الأمن التخصصية بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة بمكتبه اليوم، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة العقيد الطبيب سعود بن عبدالعزيز الضبعان.

واطّلع سموه خلال اللقاء, على الخدمات والبرامج الصحية المقدمة للمستفيدين، ودور العيادات الشاملة التخصصية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة ‏وأفضل الخدمات العلاجية، لمنسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وأسرهم.

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