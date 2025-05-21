شكرا لقرائتكم خبر عن عشانة الشغلانة تبقى مظبوطة.. كوباية الشاى الأفضل لصحتك كشرى ولا مغلية والان مع تفاصيل الخبر

هناك أنواع كثيرة من الشاي، لكن أكثرها شيوعًا في مصر الشاي الكشرى والمغلى، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين أنواع الشاي الأكثر شيوعاً في مصر وأيهما الأفضل لصحتك فى اليوم العالمى للشاى.

1. الشاي الكشري

هو الشاي الأسود الذي يُغلى الماء أولاً، ثم يُسكب على أوراق الشاي ويُترك لينقع (لا يُغلى مع الماء).

والشاى الكشرى يحتوي على نسبة عالية من الكافيين ومضادات الأكسدة.

2. الشاي المغلي

يتم غلي الشاي مع الماء على النار، ويُعتقد أنه يعطي نكهة أقوى، لكنه يُفقد بعض مضادات الأكسدة أثناء الغلي، والكافيين فيه قد يكون أعلى قليلاً بسبب الغليان.

وأكد الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، أن الشاي المغلى فائدته أقل من الشاي الكشرى الذى يتم وضعه في الكوب.

وأوضح أن الشاي عندما يتعرض للحرارة والغليان تقل فائدته وتزيد تركيزات المواد التي تقلل امتصاص المغذيات، لذا فإن الشاي المغلي أقل فائدة مقارنة بالشاي الكشري.

وتابع الدكتور كريم جمال أن الشاي الكشري هو الأفضل صحيًا، حيث لا يتعرض لحرارة عالية لفترة طويلة، مما يحافظ على مضادات الأكسدة المفيدة، مضيفاً أنه أقل ضررًا للمعدة، خاصة لمن لديهم مشاكل في القولون أو الحموضة، كما أن مذاقه أخف وأسهل على الجسم امتصاص فوائده.

فوائد كوب الشاى

الشاي له عدد من الفوائد الصحية منها أنه غنى بمضادات الأكسدة، كما أن كوب من الشاي يوميا يحمى القلب من الجلطات والأزمات القلبية، وفقا للدراسات.



وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن شرب الشاي يحسن من الدورة الدموية ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاى تحمى من الأمراض وتقى من مرض السرطان.

كيف تحصل على أفضل فائدة صحية عند شرب الشاي

قال الدكتور كريم جمال: إنه للحصول على فوائد الشاي يجب اتباع بعض التعليمات منها

-لا تشربه على معدة فارغة.

-لا تشرب الشاي بعد الأكل مباشرة، لأنه يقلل امتصاص المغذيات الموجودة في الأكل.

-يجب على مرضى الضغط والقلب وقرحة المعدة تجنب شرب الشاي.

- يجب على مرضى السكر تقليل السكر المضاف عليه، لأن زيادة السكر في الشاي قد يتسبب في رفع سكر الدم.