شكرا لقرائتكم خبر عن حالة طبية نادرة لرجل يخلط جسده بين الإحساس بالبرودة والحرارة تحيّر الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

يعانى شاب أسترالى يبلغ من العمر 22 عاما من مرض غامض يُسبب له شعورا بالحرارة عند الشعور بالبرد، وبرودة عند لمس أى شيء ساخن، فقد بدأت معاناة أيدان ماكمينوس فى سن الـ 17، عندما كان فى سنته الأخيرة فى المدرسة الثانوية، فى البداية، فقد الإحساس فى قدميه، وأخبر والدته أنه يشعر بوخز وخدر، عندما بدأت قدماه بالتورم، ذهب إلى المستشفى، حيث وصف له الأطباء بعض الأدوية لاحتباس السوائل، لكن ذلك لم يُحسّن حالته إطلاقا.

تفاقمت حالته بعد ذلك، حيث أصبح مجرد المشى أشبه بالدوس على مسامير حادة، وشُخّصت حالته بمتلازمة القولون العصبى ما بعد الفيروسى (IBS)، مما زاد من تعقيد حالته، على الرغم من تدهور صحته، تمكن أيدان من التخرج من المدرسة الثانوية، لكنه بدأ بعد ذلك يشعر بإحساس غريب فى يديه أيضا، عندما لمس شيئا باردا، شعر بحرقة فى يديه، وعندما لمس شيئا ساخنا، شعر ببرودة شديدة، بحسب oddity central.

قالت والدة الشاب، أنجيلا ماكمانوس، لقناة 9News: "قيل لنا إنها ستنتقل فى النهاية إلى يدى إيدان.. كنا نعتقد أن هذا قد يحدث بعد 10-15 عاما، ولكن فى إحدى الليالى، جاءنى إيدان وقال: "أمى، التقطت علبة كوكاكولا وشعرت وكأن يدى تحترقان".. إذا حمل شيئا باردا، يشعر وكأن يديه تحترقان.. وإذا التقط شيئا ساخنا، يشعر وكأنه متجمد".

يحاول أطباء الأعصاب منذ سنوات اكتشاف حالة إيدان الغريبة، فقد أجروا له عشرات الفحوصات، وأخضعوه لعملية بزل قطنى، بل وقطعوا جزءا من عصب فى قدمه لأخذ خزعة، لكنهم لم يجدوا إجابة شافية، فى النهاية، شخّص طبيبٌ حالة الشاب البالغ من العمر 22 عاما باضطرابٍ عصبى عامٍّ - اعتلال الأعصاب الطرفية المحورية - الذى يؤثر على كيفية نقل الخلايا العصبية للإشارات فى جميع أنحاء الجسم.



حالة طبية نادرة فى الاحساس بالبرودة والحرارة

قالت والدة إيدان: "لأسبابٍ واضحة، لا يجيد الطبخ.. عليه أن يكون حذرا للغاية.. عندما أقدم له وجبات الطعام.. على أن أقول: 'الجو حار جدا، أو بارد جدا".

لسوء حظ إيدان وعائلته، رفضت الوكالة الوطنية الأسترالية للتأمين ضد الإعاقة (NDIA) طلبه للدعم، مُدّعية أنه لم "يفحص جميع خيارات العلاج المُتاحة"، ومع ذلك، أوضح طبيب الأعصاب المُعالج للشاب أنه يُعانى من حالة عصبية مُتفاقمة لا يوجد لها علاج معروف.

وجاء فى رسالة الطبيب إلى الوكالة: "أؤيد بشدة انضمامه إلى NDIS لأننى أعتقد أنه يُعانى من إعاقة غير قابلة للشفاء وستستمر حالته فى التدهور".