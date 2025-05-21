شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للشاى.. اعرف مخاطر إعادة تسخينه على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

الشاي من المشروبات المفضلة للمصريين ولشعوب العالم أجمع، وله فوائد صحية عديدة منها أنه غنى بمضادات الأكسدة التي تحمى من الأمراض، كما أن كوب من الشاي يوميا يحمى القلب من الجلطات والأزمات القلبية ويحسن الدورة الدموية، وبمناسبة اليوم العالمى للشاى نتعرف في هذا التقرير على مخاطر إعادة تسخين كوب الشاي، بحسب موقع "تايمز ناو".

إعادة تسخين الشاي أوغليه بعد مرور بعض الوقت قد يحرم المشروب من نكهته وخصائصه الغذائية وحتى رائحته، إذا تم حفظ الشاي لأكثر من أربع ساعات فلا ينصح بإعادة تسخينه لأنه قد يبدأ فى تراكم العفن والبكتيريا.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الشاي، الذي يحتوي على السكر والحليب، يتلوث بسرعة إضافية ويعتمد أيضًا على درجة الحرارة الخارجية.

يقول الأطباء، إن التلوث البكتيري يحدث عندما يتكاثر العامل الممرض بسرعة بين 41 و140 درجة فهرنهايت، ما يؤدي إلى اضطراب في المعدة والإسهال وتقلصات البطن والغثيان ومشاكل هضمية أخرى، والتي إذا تكررت يمكن أن تلحق الضرر بصحتك الهضمية.



يحتوي الشاي أيضًا على بعض المركبات المتطايرة، مثل الزيوت العطرية والمواد القابلة للذوبان، والتي تتسرب عند تعرضها لقدر كبير من الحرارة.



كما أن تسخين الشاي مرة أخرى يؤدي إلى زيادة تركيز العفص ـ المركبات الكيميائية التي ترتبط بالبروتينات والسليلوز والنشويات والمعادن ـ ما يؤدي إلى مذاق أكثر مرارة.

ورغم أن العفص ليس ضاراً، فإن الإفراط في تناوله قد يتداخل مع امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد.



حتى لو قمت بإعداد شاي الأعشاب، فقد يفقد العناصر الغذائية والمعادن عند إعادة تسخينه. يتم تدمير الزيوت العطرية والمركبات المفيدة، مما يجعل الشاي المعاد تسخينه أقل تغذية وربما يكون ضارًا.

أشياء مهمة يجب ملاحظتها

بحسب الخبراء، يجب أن تضع في اعتبارك أنه على الرغم من إمكانية إعادة تسخين الشاي بعد 15 دقيقة من تحضيره، إلا أنه قد لا يصبح سامًا.



علاوة على ذلك، ضع دائمًا في اعتبارك عدم إعادة تسخين الشاي الذي تم حفظه لأكثر من 4 ساعات لمنع أي نمو للبكتيريا.



قم دائمًا بإعداد كمية الشاي التي ستحتاجها فورًا؛ ولا تحاول توفير المال أو الطاقة على حساب صحتك.