شكرا لقرائتكم خبر عن الاجترار.. التفكير المتكرر علامة على اضطرابات نفسية.. كيف تتخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

أحيانا يشعر البعض بالدخول في دوامة من الأفكار السلبية، مما يؤثر سلبا على حالتهم المزاجية أو الصحية بشكل كبير، وقد يصل الأمر إلى التأثير على الحياة اليومية.

ولا يقتصر تأثير تلك الأفكار على حالة الشخص المزاجية أو البدنية، لكنه قد يكون أيضا علامة على معاناة الشخص من اضطرابات نفسية، وفقا لموقع "Health" الطبي.

ما هو التفكير المتكرر؟

"الاجترار" أو التفكير المتكرر، هو عبارة عن تفكير سلبى متكرر وسواسي يضعف النشاط العقلي، بشكل قد يفاقم الحالة المزاجية والطاقة، وأحيانًا يعزل الناس أنفسهم، مما يؤدي إلى جنون العظمة والانفعال والغضب.

ويمكن أن يؤدي التفكير المتكرر إلى مضاعفات أخرى مثل:

الإجهاد المزمن

التأثير السلبي على النشاط العقلي

اضطرابات تعاطي المواد

تفاقم القلق والاكتئاب والسلوكيات الاندفاعية

اضطرابات النوم

أسباب التفكير المتكرر

يمكن أن يظهر التفكير المتكرر مع اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والوسواس القهري، ويمكن لعدة أشياء أن تؤدي إلى إثارة التفكير المتكرر، بما في ذلك:

الرغبة في التفكير لحل مشكلة أو فهمها

تاريخ من الصدمات العاطفية أو الجسدية

العوامل المسببة للتوتر، مثل العلاقات، أو الدراسة، أو العمل

كيفية التوقف عن التفكير المتكرر

قد يكون من الصعب إيقاف الأفكار السلبية المتطفلة، و لكسر هذه الحلقة المفرغة، يمكنك محاولة تحديد هذه الأفكار ومواجهتها في أقرب وقت ممكن بعدة طرق، مثل:

1. تحدي الأفكار

حاول أن تلاحظ متى تتكرر أفكارك، وراقب ما إذا كانت هذه الأفكار تدفعك للأمام أم تتركك عالقًا، ثم اسأل نفسك بعض الأسئلة: هل هذا يُفيدك؟ هل ستحصل على إجابة الآن؟ ماذا بوسعك فعله أيضًا؟.

2. فكر في العلاج

العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو العلاج بالكلام هو علاج شائع للأشخاص الذين يعانون من القلق والوسواس القهري، ويمكن للمعالج النفسي مساعدتك في فهم سبب شعورك بالتأمل، وتحديد الأفكار السلبية والأسباب الجذرية المحتملة التي قد تتمكن من معالجتها.

3. تشتيت انتباهك

إن إبعاد عقلك عن الأفكار التي يفكر فيها عقلك يمكن أن يجلب لك الراحة، عن طريق تجديد الاهتمام بالهوايات والاهتمامات التي تسعدك.

4. افعل شيئًا لم تفعله من قبل

رؤية نفس الجدران، نفس الأشخاص، نفس الأخبار مرارًا وتكرارًا ، قد يؤدي غالبًا إلى أفكار متكررة، لذلك وفر لنفسك بعض المحفزات الجديدة، مثلا قم بجولة في منطقةٍ لم تزرها من قبل، وفكِر في زيارة مكانٍ يحمل ذكرياتٍ جميلة إذا كنت ترغب في زيارة مكانٍ سبق لك زيارته.

5. التركيز على العادات الصحية

نظم نومك، وتناول طعامًا صحيًا، وابقَ على تواصل مع أصدقائك وعائلتك، النوم مهم للغاية لأنه عندما تحصل على قسطٍ كافٍ من الراحة، ستتحكم في عقلك بشكل أفضل.

6. تحديد المحفزات

من المفيد تتبع ما يُثير التفكير المتكرر، لذلك دون ما تفعله، ووقته، وأين تخطر هذه الأفكار ببالك، عندها قد تتمكن من ملاحظة نمط معين، ثم اتخاذ خطوات لتجنب محفزاته، وقد أظهرت الأبحاث أن تدوين اليوميات يمكن أن يساعدك أيضًا على الاسترخاء وتخفيف أعراض القلق .

7. تحدث مع الآخرين

من الطبيعي أن تشعر بالعزلة إذا أصبح التفكير المتكرر مرهقًا، قد تجد الراحة في البوح بمخاوفك لأحد أفراد عائلتك أو أصدقائك، والذين قد يقدمون لك منظورًا مختلفًا لمخاوفك، مما يمكن أن يكسر هذه الحلقة المفرغة.

8. جرب تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تساعد تقنيات الاسترخاء في تخفيف أعراض القلق، مثل اجترار الأفكار، جرّب التنفس العميق ، أو التأمل، أو ممارسة اليقظة الذهنية، هذه التمارين تساعدك على التركيز بعيدًا عن الأفكار السلبية.



