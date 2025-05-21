شكرا لقرائتكم خبر عن من اللافندر إلى البابونج.. أفضل الروائح المنزلية للاسترخاء وتحسين النوم والان مع تفاصيل الخبر

في عالم يتسارع فيه نمط الحياة اليومية وتزداد فيه الضغوط النفسية، يبحث الكثيرون عن وسائل طبيعية تساعدهم على الاسترخاء وتحقيق نوم هادئ وعميق.

وفي هذا السياق، كشف خبراء في مجال العطور والتصميم الداخلي عن أفضل الروائح التي يمكن اعتمادها داخل المنزل لتحقيق أقصى درجات الراحة النفسية وتحسين جودة النوم، وذلك في تقرير نشرته صحيفة Hindustan Times.

وأجمع الخبراء على أن بعض الروائح الطبيعية لا تعمل فقط على تحسين الحالة المزاجية، بل تساهم بشكل مباشر في تهدئة الجهاز العصبي وتحفيز الجسم على الاسترخاء. وتأتي رائحة اللافندر في مقدمة هذه الروائح، إذ تُعرف بقدرتها على خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يهيئ الجسم للنوم. كذلك، أشار الخبراء إلى فعالية زهرة البابونج ذات الرائحة العشبية الناعمة، التي تساعد على تخفيف التوتر وخلق أجواء هادئة قبل النوم.

ومن الروائح الأخرى التي أوصى بها الخبراء: خشب الصندل، خشب الأرز، واللبان، والتي تُعد من الروائح الأرضية ذات التأثير المهدئ والعميق، حيث تساعد على تحقيق حالة من التوازن النفسي. كما تلعب رائحة الياسمين دورًا بارزًا في تحسين نوعية النوم من خلال تعزيز مرحلة النوم العميق.

وينصح الخبراء باستخدام هذه الروائح عبر وسائل مختلفة مثل الزيوت العطرية وأجهزة التبخير، أو من خلال الشموع المعطرة وبخاخات المفروشات، مشيرين إلى أهمية دمجها مع عناصر طبيعية كالقطن والكتان والخشب لتعزيز تأثيرها الإيجابي.

بهذا، تؤكد الخبرة العلمية أن للعطر المنزلي دورًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة اليومية، بدءًا من تهدئة الأعصاب وانتهاءً بالحصول على نوم مريح يعيد للجسم نشاطه وصفاءه.

