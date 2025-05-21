شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعية داخل الجسم.. ما هى عملية الالتهام الذاتى وكيف تجدد الخلايا والان مع تفاصيل الخبر

الالتهام الذاتي هى عملية طبيعية تحدث داخل الجسم، تقوم فيها الخلايا بتفكيك أجزائها التالفة وإعادة استخدام الأجزاء القابلة للإصلاح، وتحويلها إلى أجزاء خلوية جديدة قابلة للاستخدام، بينما يمكن للخلية التخلص من الأجزاء التي لا تحتاجها.

وتقوم الخلايا بتلك العملية لأن كثرة المكونات غير الضرورية داخلها تشغل مساحة، وقد تُبطئ الخلية أو تمنعها من العمل بشكل صحيح.، حيث يعيد الالتهام الذاتي ترتيب المكونات غير الضرورية في الخلية إلى المكونات التي تحتاجها، مما يُحسّن أداء خلاياك.

و فى عام 2016، فاز العالم اليابانى يوشينورى أوهسومى بجائزة نوبل للطب، وذلك بعد تجاربه التى كشفت عن تلك العملية.

أهمية عملية الالتهام الذاتي

وفقا لموقع "كليفلاند كلينك" الطبى، يعتبر الالتهام الذاتي ضروري لبقاء الخلية ووظائفها، وذلك عن طريق ما يلى:

إعادة تدوير أجزاء الخلايا التالفة إلى أجزاء خلايا عاملة بكامل طاقتها

يتخلص من أجزاء الخلية غير الوظيفية التي تشغل مساحة وتؤدي إلى إبطاء الأداء

يقوم بتدمير مسببات الأمراض في الخلية والتي يمكن أن تسبب الضرر لها، مثل الفيروسات والبكتيريا.

يلعب الالتهام الذاتي دورًا هامًا في الشيخوخة وطول العمر أيضًا. مع تقدم العمر، يتراجع الالتهام الذاتي، مما قد يؤدي إلى تراكم أجزاء خلوية غير مرغوب فيها، وبالتالي خلايا لا تعمل بكفاءة.

ماذا يحدث أثناء عملية الالتهام الذاتي؟

تُمكّن البروتينات المرتبطة بالالتهام الذاتي (ATGs) عملية الالتهام الذاتي، وتسبب هذه البروتينات تكوين هياكل تُسمى الجسيمات الالتهامية الذاتية. تحمل الجسيمات الالتهامية الذاتية أجزاء الخلايا التالفة إلى جزء من الخلية يُسمى الليزوزوم، وظيفة الليزوزوم هي هضم أو تحليل أجزاء الخلية الأخرى.

تحفيز عملية الالتهام الذاتى

يمكن تحفيز الالتهام الذاتي عن طريق إجهاد خلاياك لدفعها إلى وضع البقاء، بعدة طرق مثل:



الصيام : التوقف عن تناول الطعام لفترة زمنية محددة، يحرم الجسم من العناصر الغذائية، مما يُجبره على إعادة استخدام مكونات خلاياه لتعمل.

تقييد السعرات الحرارية : تقييد السعرات الحرارية يجبر خلاياك على الالتهام الذاتي لتعويض العناصر الغذائية المفقودة.

التحول إلى نظام غذائي غني بالدهون ومنخفض الكربوهيدرات : يغير هذا النوع من الأنظمة الغذائية، المعروف عادةً باسم حمية الكيتو، طريقة حرق الجسم للطاقة، فيحرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات أو السكر للحصول على الطاقة، و يمكن لهذا التحول أن يُحفّز عملية الالتهام الذاتي.

ممارسة الرياضة : تحفز الرياضة عملية الالتهام الذاتي، وذلك حسب نوع الرياضة المُمارسة وشدتها.

ما هي المدة التي يجب أن تصومها حتى يحدث الالتهام الذاتي؟

تشير الدراسات التي أُجريت على الحيوانات إلى أن عملية الالتهام الذاتي قد تبدأ بعد ٢٤ إلى ٤٨ ساعة من الصيام، ولم تجمع أبحاث كافية حول التوقيت الأمثل لتحفيز عملية الالتهام الذاتي لدى البشر.

