شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح الرابط بين قصور القلب والتدهور الإدراكى والان مع تفاصيل الخبر

توصل بحث جديد تناوله بشكل مفصل موقع "health"، إلى وجود علاقة بين قصور القلب والتدهور الادراكي والعقلي، وأكد أن الباحثين اكتشفوا وجود صلة بين تشخيص قصور القلب والإصابة بمشاكل عقلية واسعة منها الذاكرة والانتباه والتخطيط والعمليات العقلية بشكل عام.

ما هو قصور القلب؟

قالت سوبريا ياشور، أستاذة مساعدة في طب القلب بجامعة ميشيغان، إن قصور القلب يحدث عندما يعجز القلب عن ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين إلى الأعضاء. في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ما يقرب من سبعة ملايين مريض يعانى من هذه المشكلة. هذه الحالة التي يتسبب فيها تراكم الكوليسترول في تضييق الشرايين تقل قدرته على تدفق الدم إلى القلب، وهي أحد أهم الأسباب الشائعة لهذا القصور القلبي.

أعراض قصور القلب

- ضيق التنفس.

- زيادة الوزن.

- الإرهاق العام.

العلاقة بين قصور القلب والتدهور الادراكي

قالت ياشور إن فكرة البحث في العلاقة بين صحة الدماغ ومشكلات التفكير خطرت للباحثين من خلال مشروع بحثي منفصل. أكدت أنهم اجمعوا على ملاحظة تدهور إدراكي لدى من يعانون من القصور القلبي. استخدم الباحثون بيانات ست دراسات أمريكية شملت ما يقرب من 30 ألف شخص، تابع الباحثون قدراتهم المعرفية بشكل مقرب. اكتشف الباحثون أن 1407 منهم شخصوا بقصور القلب، وارتبط هذا القصور بانخفاض في عدة مجالات إدراكية وقت التشخيص، منها:

- الإدراك الشامل.

- المهارات المعرفية ذات المستوى الأعلى مثل التخطيط وحل المشكلات والتكيف مع المواقف.

- الذاكرة.

آثار قصور القلب على الدماغ

أكدت الدكتورة هانا رزنبلوم، أستاذة الطب المساعدة وطبيبة القلب في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، أن قصور القلب يرتبط بالتدهور الادراكي بشكل واضح. يزداد النشاط للجهاز المناعي بشكل كامل، مما قد يؤثر على الوظائف الادراكية وقد ينهار الحاجز الدموي الدماغي نتيجة لذلك.

عوامل تؤثر على الإدراك في مرضى قصور القلب

- التغيرات في القلب وقصور عضلة القلب مما يقلل القدرة على ضخ الدم الكافي للدماغ.

- الحالات التي تحدث بالتزامن مع مشاكل القلب مثل التدهور المعرفي والمصابون بقصور القلب الذين يعانون من مرض السكر وغيرها من المشكلات المرضية.

- تفاقم قصور القلب وهو مرض التهابي يؤثر بشكل كبير على الوظيفة الادراكية أيضًا.

نصائح لإدارة قصور القلب

- مراقبة الوزن يوميًا.

- تناول الأدوية بانتظام.

- التنسيق الكبير مع المختص بالرعاية الذي يتابعه.



يجب على مرضى قصور القلب إدارة حالتهم بعناية، بما في ذلك مراقبة الوزن وتناول الأدوية بانتظام. كما يجب على الأطباء والمختصين بالرعاية الصحية تقديم الدعم والرعاية اللازمة لمرضى قصور القلب لتحسين جودة حياتهم وتقليل خطر التدهور الادراكي.