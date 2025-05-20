شكرا لقرائتكم خبر عن عادة يومية = 5 أضرار.. مخاطر استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن والان مع تفاصيل الخبر

استخدام أعواد القطن في تنظيف الأذن شائع جدًا، لكنه في الواقع قد يكون ضارًا وخطيرًا، وهذه نظرة شاملة على المخاطر، وفقا لموقع healthline.

1. دفع الشمع للداخل بدلًا من إخراجه

عند إدخال عود القطن في الأذن، غالبًا ما يتم دفع شمع الأذن نحو الداخل، مما قد يؤدي إلى:

انسداد قناة الأذن.

ضعف مؤقت في السمع.

الشعور بانسداد أو طنين في الأذن.

2. إصابة قناة الأذن أو طبلة الأذن

جلد قناة الأذن رقيق وحساس، وقد يسبب العود:

خدوش أو جروح صغيرة.

التهابات بسبب البكتيريا التي تدخل من خلال الجروح.

وفي حالات أخطر: ثقب في طبلة الأذن، مما يؤدي إلى ألم شديد، نزيف، وفقدان للسمع.

3. خطر على الأطفال

استخدام الأعواد في تنظيف أذن الأطفال قد يؤدي إلى إصابات خطيرة بسبب:

حركتهم المفاجئة.

ضيق قناة الأذن لديهم.

4. إعاقة آلية التنظيف الطبيعية

الأذن تنظف نفسها ذاتيًا، فالشمع يتحرك تلقائيًا نحو الخارج حاملاً معه الأتربة والميكروبات.

استخدام الأعواد يخلّ بهذه الآلية الطبيعية.

5. الإصابة بعدوى

دفع الشمع أو جرح القناة قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا والفطريات، مسببة التهاب الأذن الخارجية، المعروف باسم "أذن السباح".

بماذا ينصح الأطباء؟

لا تضع شيئًا أصغر من إصبعك داخل أذنك.

إذا كنت تشعر بانسداد أو زيادة في الشمع، راجع طبيب أنف وأذن وحنجرة.

يمكن استخدام قطرات ملينة للشمع (مثل زيت الزيتون أو الجلسرين الطبي) بإشراف الطبيب.