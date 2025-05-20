شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبته يشكل خطورة.. ما هو "الهوموسيستين" وأهميته للجسم والان مع تفاصيل الخبر

الهوموسيستين هو حمض أميني، عبارة عن مادة كيميائية موجودة في الدم تساعد على تكوين البروتينات، وتعمل فيتامينات ب12، وب6، وب9 (حمض الفوليك) على تفكيك الهوموسيستين لإنتاج مواد كيميائية أخرى يحتاجها الجسم.

ووفقا لموقع "كليفلاند كلينك" الطبى، قد يشير ارتفاع مستويات الهوموسيستين إلى نقص في الفيتامينات، وإذا لم يعالج هذا الإرتفاع فانه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية، مما يوضح أهمية إجراء تحليل للكشف عن مستوياته بالدم، والتي من المفترض أن تتراوح بين 5 و15 ميكرومول لكل لتر.

أهمية حمض الهوموسيستين

عندما يتفاعل مع فيتامينات ب ، يتحول الهوموسيستين إلى مادتين، وهما

الميثيونين ، حمض أميني ومضاد للأكسدة يصنع البروتينات

السيستين ، وهو حمض أميني مصنوع من الميثيونين، يقلل الالتهاب ويزيد من التواصل بين الخلايا المناعية ويحسن صحة الكبد

اسباب ارتفاع مستويات الهوموسيستين

يوجد بعض العوامل التى قد تؤثر على مستويات الهوموسيستين في الدم، منها:

التقدم في السن

انقطاع الطمث

استخدام منتجات التبغ

مرض الكلى المزمن

نقص في فيتامينات ب12، ب6 أو حمض الفوليك

الخرف

مرض قلبي

قصور الغدة الدرقية

هشاشة العظام

الصدفية

مخاطر ارتفاع الهوموسيستين

ارتفاع مستوى الهوموسيستين يضر ببطانة جدران الشرايين، كما قد يسبب انسدادًا في الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ويمكن أن يسهّل الهوموسيستين بدء تصلب الشرايين وقد يفاقم الحالة، كما أن ارتفاع مستويات الهوموسيستين قد يؤدي إلى تجلط الدم أو انسداد الأوعية الدموية، يزيد تلف الشرايين وتصلب الشرايين والجلطات الدموية من خطر الإصابة بما يلي:

نوبة قلبية

سكتة دماغية

الرجفان الأذيني

العلامات التي تشير إلى ضرورة إجراء اختبار الهوموسيستين

قد تحتاج إلى إجراء فحص دم للهوموسيستين إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين بـ وتشمل الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب ما يلي:

دوخة

تعب

خفقان القلب

ضعف العضلات

تغيرات لون الجلد

وخز في قدميك أو ذراعيك أو يديك

تقرحات اللسان أو الفم

كيف يمكن خفض مستويات الهوموسيستين؟

إذا كان لديك مستويات عالية من الهوموسيستين، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتناول المكملات الغذائية التالية:

فيتامين ب6

فيتامين ب12

حمض الفوليك

تجنب منتجات التبغ

تناول الأطعمة قليلة الملح

ممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع

إدارة ضغط الدم