شكرا لقرائتكم خبر عن ليه لازم كوباية مياه مع القهوة.. طبيب يقدم 10 عادات لضبط الضغط وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صحيفة "هندوستان تايمز" تقريرا شارك خلاله طبيب القلب الأمريكي دكتور سانجاي بوجراج، المتخصص في الطب الوظيفي، 10 عادات يومية يتبعها شخصيًا للوقاية من أمراض القلب، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من نمط الحياة وليس فقط من خلال مراقبة الكوليسترول أو تقليل اللحوم الحمراء.

وأوضح د. بوجراج أن هذه العادات، التي اكتسبها خلال 20 عامًا من الخبرة في علاج أمراض القلب، تساهم في تحسين صحة القلب وتقليل عوامل الخطر المرتبطة به.

العادات العشر اليومية للوقاية من أمراض القلب:

1. المشي اليومي (7,000–10,000 خطوة): يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين حساسية الإنسولين.



2. بدء اليوم بتناول 25–30 جرامًا من البروتين: يساهم في توازن السكر في الدم، وزيادة الشعور بالشبع، ودعم الكتلة العضلية.



3. الحصول على المغنيسيوم وفيتامين K2 يوميًا: يحمي الشرايين ويساعد في تنظيم ضغط الدم.



4. تجنب استخدام الشاشات لمدة 30–60 دقيقة بعد الاستيقاظ: يقلل من ارتفاع هرمون الكورتيزول ويدعم الجهاز العصبي.



5. التعرض لأشعة الشمس في الصباح: ينظم الساعة البيولوجية، ويحسن النوم، ويدعم الوظائف الأيضية.



6. شرب كوب من الماء المصفى قبل القهوة: يساعد على ترطيب الجسم وتثبيت ضغط الدم والطاقة.



7. تجنب الوجبات الخفيفة المعالجة صناعيًا: تحتوي على سكريات وزيوت تؤدي إلى التهابات وتلف الشرايين.



8. مراقبة تقلب معدل ضربات القلب وضغط الدم أسبوعيًا: مؤشرات هامة لصحة الجهاز العصبي والقلب.



9. ممارسة التنفس عبر الأنف أثناء المشي: ينشط الجهاز العصبي اللاودي ويدعم إنتاج أكسيد النيتريك.



10. تناول أكثر من 30 نوعًا من النباتات أسبوعيًا: يزيد من تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء ويقلل الالتهابات.

وأكد د. بوجراج أن هذه العادات ليست فقط للمرضى، بل هي نمط حياة يوصي به للجميع، مشددًا على أن الوقاية هي أفضل علاج.

