شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة 2020 أكتر من 100 ألف إصابة فى يوم.. هل يطل شبح كورونا مجددا والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن اليوم مع ذكرى إعلان منظمة الصحة العالمية تسجيل فيروس كورونا عام 2020 رقمًا قياسيًا بحصيلة الإصابات المسجلة في يوم واحد، بإصابة 106 آلاف شخص، وارتفاع عدد المصابين بالجائحة إلى 5 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 327 ألف حالة وفاة وحوالي مليون و900 ألف حالة تماثلت للشفاء.

قبل خمس سنوات، كان فيروس كورونا كل ما يشغلنا اليوم، نفضل نسيان إجراءات الإغلاق، وطوابير الفحص، والتباعد الاجتماعي. لكن الفيروس الذي أشعل الجائحة لا يزال منتشرًا.

وفقا لموقع " theconversation"، معظم المصابين بكورونا اليوم سيعانون من أعراض خفيفة فقط، لكن بعض الأشخاص لا يزالون معرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، ومن المرجح أن يحتاجوا إلى دخول المستشفى بسبب كورونا، ويشمل ذلك كبار السن، ومن يعانون من ضعف المناعة بسبب أمراض مثل السرطان، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى مثل داء السكر.

ما هي أعراض كورونا الأكثر شيوعًا؟

شملت الأعراض المبكرة الشائعة لكورونا الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وضيق التنفس، وظلت هذه الأعراض الأكثر شيوعًا في موجات المتحورات المتعددة .

في بداية الجائحة، سبب فيروس كورونا عرضًا فريدًا يُسمى فقدان حاسة الشم، وهو تغير في حاسة التذوق أو الشم، ويستمر فقدان حاسة الشم حوالي أسبوع، وقد يطول في بعض الحالات لمدة تصل إلى شهور، وقد تم الإبلاغ عن حالات فقدان حاسة الشم بشكل أكثر شيوعًا نتيجةً للعدوى الناتجة عن متحورات جاما، ومتحور دلتا، ولكن ليس بالنسبة لمتحور أوميكرون، الذي ظهر عام 2021 .

ومع ذلك، يبدو أن فقدان حاسة الشم لا يزال مرتبطًا ببعض المتحورات الأحدث، فقد وجدت دراسة فرنسية حديثة أن فقدان حاسة الشم يُبلّغ عنه بشكل أكثر شيوعًا لدى المصابين بالنوع JN.1.

ولكن الباحثين لم يجدوا أي اختلافات فيما يتعلق بأعراض كورونا الأخرى بين المتغيرات الأقدم والأحدث.

كم من الوقت يستمر كورونا هذه الأيام؟

في معظم الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة من كورونا، يمكن أن تستمر الأعراض لمدة تتراوح من 7 إلى 10 أيام .

يمكن للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض نقل العدوى للآخرين خلال فترة تتراوح من حوالي 48 ساعة قبل ظهور الأعراض وحتى حوالي 10 أيام بعد ظهورها، وقليلون هم من ينقلون العدوى بعد هذه الفترة.

يظل التطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من كورونا

لا يزال التطعيم ضد كورونا من أكثر الطرق فعالية للوقاية منه والحماية منه، تشير البيانات إلى أن لقاحات كورونا كانت فعالة بنسبة 66% في الوقاية من حالات كورونا المؤكدة والمصحوبة بأعراض.

تتوفر جرعات معززة للبالغين فوق سن 18 عامًا، إذا لم تكن تعاني من أي مشاكل مناعية كامنة، فأنت مؤهل لتلقي جرعة ممولة كل 12 شهرًا.

يوصى بإعطاء جرعات معززة من اللقاح للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عامًا كل 12 شهرًا، وللذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا كل 6 أشهر.

يوصى للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين هم أكثر عرضة للخطر بسبب ضعف جهاز المناعة بالحصول على لقاح كورونا كل 12 شهرًا وهم مؤهلون للحصول عليه كل ستة أشهر.

هل يطل شبح كورونا من جديد

سجلت هونج كونج وسنغافورة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما أثار قلقًا عالميًا، حيث وصل الفيروس إلى مستوى "مرتفع للغاية"، ووفقا لرئيس فرع الأمراض المعدية في مركز حماية الصحة بالمدينة، وصلت نسبة عينات الجهاز التنفسي التي ثبتت إصابتها إلى أعلى نقطة لها في عام، مصحوبة بارتفاع في الحالات الشديدة.

في غضون ذلك، تشهد سنغافورة ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة، حيث أفادت وزارة الصحة هناك بزيادة قدرها 28% في تقديرات حالات كورونا، لتصل إلى 14,200 حالة في الأسبوع المنتهي في 3 مايو، إلى جانب قفزة بنحو 30% في حالات الاستشفاء اليومية، ويمثل هذا أول تحديث رسمي من الوزارة منذ ما يقرب من عام، ورغم أن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بتراجع المناعة لدى السكان، إلا أن المسئولين صرّحوا بأنه لا يوجد دليل حالي على أن المتحورات المنتشرة أكثر قابلية للانتقال أو أشد وطأة من تلك التي شوهدت سابقًا خلال الجائحة.

مع مواجهة سنغافورة موجة جديدة من حالات كورونا، تزايد الاهتمام بـ المتحور JN.1، وهو سلالة فرعية من أوميكرون، باعتباره السبب الرئيسى لهذه الزيادة.

ما المتخور JN.1؟

تم تتبع المتحور JN.1، وهو سليل سلالة BA.2.86، والمعروف أيضًا باسم بيرولا، كعامل رئيسي في الارتفاع الأخير في حالات كورونا في سنغافورة، وقد صنّفته منظمة الصحة العالمية "متحورًا مثيرًا للقلق" نظرًا لسرعة انتقاله، على الرغم من أنه لم يُصنّف "متحورًا مثيرًا للقلق".

فى أوائل مايو 2025 أعلنت سنغافورة عن ارتفاع بنسبة 30% فى حالات كورونا، ويُعزى معظمها إلى المتحور JN.1، ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ضعف المناعة، وزيادة الحركة، وتراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية.



