شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تدعم ابنك خلال فترة الامتحانات.. 5 نصائح للآباء والأمهات والان مع تفاصيل الخبر

وقت الامتحانات من أكثر الأوقات إرهاقاً للآباء والأمهات كما هو الحال للطلاب، حيث يتصاعد قلق الطلبة، الذي يؤدي إلى توتر في المنزل، ومع دخولنا فترة الامتحانات نقدم نصائح للآباء والأمهات لتقليل توتر الطلبة في هذه الفترة، بحسب موقع " thespark".

شجعا ابنكما بلطف على التحدث، عندما يكونان مستعدين، عن توتر الامتحانات كيف يشعران؟ ما الضغط الذي تضعانه على نفسيتهما لتحقيق نتائج معينة؟ أكدا أن هذه المشاعر طبيعية تمامًا ومتوقعة. ذكّراهما بجهودهما لبناء الثقة، واقترحا عليهما ممارسة تمارين التنفس العميق للتعامل مع توتر الامتحانات.

إزاى تدعم ابنك خلال فترة الامتحانات.. نصائح للآباء والأمهات 1. تحدث عن توتر الامتحانات مع ابنك3. تخصيص وقت لممارسة الرياضة أثناء التحضير للامتحان

يرغب الآباء خلال الامتحانات في أن يتفوق أبناؤهم قدر استطاعتهم، وهذا يتطلب، بطبيعة الحال، الالتزام بالمراجعة وأوراق الامتحانات السابقة وما شابه، إلا أن اتباع نظام غذائي، ثم نوم، ثم دراسة، ثم تكرار الدروس، يؤدي إلى نتائج عكسية، ويجب ممارسة بعض الرياضة.

تفرز التمارين الرياضية الإندورفين - وهو الهرمون الطبيعي المحسّن للمزاج في الجسم. هذا يساعد على تصفية ذهنهم وإخراجهم من ضغوط الامتحانات، حيث يمكن للوالدين لعب دور حيوي في تشجيعهم على ممارسة الرياضة وجعلها ممكنة.

ساعدوهم على وضع جدول دراسي يتضمن فترات راحة منتظمة لممارسة الرياضة، وشجعوهم على المواظبة على حضور النوادي أو المجموعات الرياضية.

4. تخصيص وقت للمراجعة المكثفة

إلى جانب ممارسة الرياضة، لمساعدة طفلكم على تجنب الوقوع في دوامة الأكل والنوم والدراسة والتكرار، ساهموا في الحفاظ على نظام غذائي جيد ووقت للاسترخاء.

يُعدّ تخصيص وقت للمراجعة المكثفة للامتحانات أمرًا مهمًا، ولكن دورة الدراسة مع فترات راحة قليلة والاعتماد على نظام غذائي قائم على الوجبات السريعة ومشروبات الطاقة ستؤثر سلبًا على صحتهم واستعدادهم للامتحان.

5. لا تضغط على أطفالك في أن يحققوا نتائج مرتفعة

يرغب الآباء والأمهات بطبيعتهم في أن يتفوق أبناؤهم في الامتحانات من خلال الدراسة والتعليم، وهذا أمر طبيعي تمامًا.

يضع معظم الأطفال ضغطًا كافيًا على أنفسهم أثناء الدراسة والتحضير للامتحانات لتحقيق هذه النتيجة، قد تكون التوقعات أو المطالب أو الضغوط الإضافية من الأم والأب ضارة أكثر من كونها مفيدة.

قد يكون الضغط الإضافي من الأم والأب صريحًا، كأن تخبرهما برغبتكما في تحقيق درجات معينة. أو قد يكون ضمنيًا، كأن تتحدثا عن توقعاتكما للنجاح في الامتحان أمام أصدقائهما، لذا أكدا لهما حبكما ودعمكما مهما كانت نتيجة الامتحانات، وأكدا أن النتيجة ليس كل شيء بالنسبة لهما.