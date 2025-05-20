في سابقة عالمية.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في الولايات المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نجح جرّاحون أمريكيون بإجراء عملية زرع مثانة بشرية، في جراحة هي الأولى من نوعها في العالم ويمكن أن تشكّل نقطة تحوّل بالنسبة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات خطرة في المثانة.

وجرت هذه العملية بتعاون بين جامعتين في كاليفورنيا لمريض يدعى أوسكار لارينزار، وهو أب يبلغ من العمر (41) عامًا ويخضع لغسيل الكلى منذ سبع سنوات.

وقالت جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس في بيان: “إنّ المريض أصيب بالسرطان مما استدعى إزالة جزء كبير من مثانته قبل سنوات، ثم أزيلت كليتاه”.

وأوضح البيان أنّ لارينزار حصل على مثانة وكلية -من نفس المتبرّع- خلال العملية الجراحية التي استغرقت (8) ساعات تقريبًا وأجريت في مطلع مايو الجاري في مركز رونالد ريغن الطبي التابع للجامعة في كاليفورنيا.

ولفتت الجامعة في بيانها إلى أنّ الجرّاحين قاموا أولًا بزراعة الكلية، ثم المثانة، ثم قاموا بتوصيل الكلية بالمثانة الجديدة باستخدام التقنية التي طوّروها.

من جانبه، قال الجرّاح الدكتور نيما نصيري -أحد الجرّاحين المشاركين في العملية-: “إنّ نتيجة العملية مشجعة وشبه فورية، وأنتجت الكلية على الفور كمية كبيرة من البول وتحسّنت وظائف الكلى لدى المريض في الحال”.

وأضاف: “لم تكن هناك حاجة لغسيل الكلى بعد العملية، والبول تدفّق بشكل سليم إلى المثانة الجديدة”.

بدوره، قال قائد العملية إندربير جيل: “إنّ هذه الجراحة تمثّل لحظة تاريخية في الطب ويمكن أن تؤدي إلى تحول في علاج المرضى الذين يعانون من توقف المثانة عن العمل”.

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