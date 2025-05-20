مرض السكري من النوع الأول عند الأطفال 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 10:34 صباحاً - داء السكري هو حالة يعجز فيها الجسم عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو يعجز عن استخدامه بشكل طبيعي. أما داء السكري من النوع الأول تحديداً فهو اضطراب مناعي ذاتي. يُتلف الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين. الأنسولين هرمون، يساعد السكر (الجلوكوز) في الدم على الوصول إلى خلايا الجسم لاستخدامه كوقود. عندما يعجز الجلوكوز عن دخول الخلايا، يتراكم في الدم. تُسمى هذه الحالة ارتفاع سكر الدم (فرط سكر الدم). يمكن أن يُسبب ارتفاع سكر الدم مشاكل في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك تلف الأوعية الدموية والأعصاب، وتضرر العينين والكلى والقلب. كما يُمكن أن يُسبب أعراضًا مثل التعب، فما الذي يفيدك به الأطباء والاختصاصيون؟

داء السكري من النوع الأول عند الطفل حالة مزمنة طويلة الأمد، وقد يبدأ في أي عمر. يجب استبدال الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس بحقن الأنسولين أو مضخة الأنسولين. وهناك نوع من مرض السكري من النوع الأول:

داء السكري المناعي

وهو اضطراب مناعي ذاتي، حيث يُتلف الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المُنتجة للأنسولين. وهو النوع الأكثر شيوعًا من داء السكري من النوع الأول.

النوع الأول مجهول السبب. يشير هذا إلى الأشكال النادرة من المرض التي ليس لها سبب معروف.

ما الذي يسبب مرض السكري من النوع الأول عند الطفل؟

سبب داء السكري من النوع الأول غير معروف. يعتقد الباحثون أن بعض الأشخاص يرثون جينًا قد يُسبب داء السكري من النوع الأول عند الطفل إذا حدث مُحفز، مثل عدوى فيروسية.

من هم الأطفال المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول؟

من هم الأطفال المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول؟



يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الأول إذا كان لديه أي من عوامل الخطر التالية:

لديه أحد أفراد الأسرة يعاني من هذه الحالة

هل هو أبيض؟ من فنلندا أو سردينيا

هل العمر من 4 إلى 6 سنوات، أو من 10 إلى 14 سنة

تمت الموافقة على دواء جديد للمساعدة في تأخير ظهور داء السكري من النوع الأول. قد يكون هذا خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر والمعرضين لخطر الإصابة به أو الذين تظهر عليهم أعراض مبكرة.

ما هي أعراض مرض السكري النوع الأول عند الطفل؟

عطش غير طبيعي



غالبًا ما يظهر داء السكري من النوع الأول فجأةً. قد تبدو أعراض داء السكري من النوع الأول لدى الأطفال كأعراض الإنفلونزا. قد تختلف الأعراض من طفل لآخر، وتشمل:

ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم والبول عند إجراء الاختبار

عطش غير طبيعي

فقدان السوائل (الجفاف)

التبول المتكرر عند الطفل (قد يحتاج الطفل إلى تغيير الحفاضات أكثر، أو قد يبدأ الطفل المدرب على استخدام المرحاض في تبليل سرواله أو سريره)

الجوع الشديد ولكن فقدان الوزن

فقدان الشهية عند الأطفال الصغار

عدم وضوح الرؤية

الغثيان والقيء عند الطفل

ألم البطن

الضعف والتعب الشديد (الإرهاق)

التهيج وتغيرات المزاج

طفح الحفاضات الخطير الذي يتحسن مع العلاج

رائحة فاكهية وتنفس سريع

عدوى الخميرة عند الفتيات

قد تبدو أعراض داء السكري من النوع الأول مشابهة لأعراض أمراض أخرى. لذلك تأكدي من مراجعة طفلك للطبيب للحصول على التشخيص.

كيف يتم تشخيص مرض السكري النوع الأول عند الطفل؟

كيف يتم تشخيص مرض السكري النوع الأول عند الطفل؟



سيسأل الطبيب عن أعراض طفلك وتاريخه الصحي. وقد يسأل أيضًا عن تاريخ عائلتك الصحي. سيجري فحصًا بدنيًا لطفلك. وقد يخضع طفلك أيضًا لفحوصات دم، مثل:

جلوكوز البلازما الصائم. يُجرى فحص الدم بعد 8 ساعات على الأقل من الامتناع عن الطعام.

جلوكوز البلازما العشوائي. يُفحص الدم عند ظهور أعراض زيادة العطش والتبول والجوع.

اختبار A1C. يعكس هذا الاختبار متوسط كمية الجلوكوز في الدم خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية. يمكن استخدام نتيجة A1C المرتفعة لتشخيص داء السكري.

كيف يتم علاج مرض السكري النوع الأول عند الطفل؟

ممارسة الرياضة لخفض نسبة السكر في الدم



يجب على الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول تلقي حقن الأنسولين يوميًا للحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية. يُعطى الأنسولين إما عن طريق الحقن أو مضخة الأنسولين. سيشرح لك طبيب طفلك كيفية إعطاء الأنسولين لطفلك بأيٍّ من الطريقتين.

وسوف يشمل العلاج أيضًا:

تناول الأطعمة المناسبة لتنظيم مستويات سكر الدم. يشمل ذلك تنظيم مواعيد الوجبات وحساب كمية الكربوهيدرات.

ممارسة الرياضة لخفض نسبة السكر في الدم

فحص دم دوري للتحقق من مستويات الجلوكوز في الدم. قد يستخدم طفلك جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر.

فحص البول عند الطفل بشكل منتظم للتحقق من مستويات الكيتون

ما هي المضاعفات المحتملة لمرض السكري من النوع الأول عند الطفل؟

يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع الأول ما يلي:

الحمض الكيتوني

يحدث هذا عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير ويبدأ الجسم بإنتاج الكيتونات. هذه حالة خطيرة للغاية تتطلب العلاج الفوري في المستشفى، وأحيانًا في وحدة العناية المركزة. إذا لم يُعالج طفلك على الفور، فسيكون معرضًا لخطر الغيبوبة السكرية. يفقد الطفل المصاب بغيبوبة السكري وعيه بسبب تورم الدماغ. يتورم الدماغ بسبب الارتفاع الشديد في مستويات السكر في الدم.

انخفاض سكر الدم (نقص سكر الدم)

يُسمى أحيانًا تفاعل الأنسولين. يحدث هذا عندما ينخفض مستوى سكر الدم بشكل كبير. يخبرك طبيب طفلك بكيفية منع هذه المشاكل. ومع مرور الوقت، قد يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية. يساعد التوازن بين الأنسولين والنظام الغذائي والنشاط البدني على الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن النطاق المطلوب، والوقاية من مضاعفات مثل:

مشاكل العين عند الطفل

مرض كلوي

تلف الأعصاب

مشاكل الأسنان واللثة

مشاكل الجلد والقدم

أمراض القلب والأوعية الدموية

كيف يمكنني مساعدة طفلي على التعايش مع مرض السكري من النوع الأول؟

يبدو الطفل خائفاً من الموت



قد يكون تشخيص الإصابة بمرض السكري من النوع الأول أمرًا مرهقًا للطفل وعائلته. قد لا يفهم الطفل الأصغر سنًا جميع التغيرات الحياتية، مثل مراقبة مستوى الجلوكوز وحقن الأنسولين. قد يشعر الطفل بما يلي:

كأنهم يعاقبون، ما يشعرهم بالذنب

يبدو الطفل خائفاً من الموت، وغاضباً من الوالدين

يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم بمعاملتهم كأطفال عاديين، مع اعتبار إدارة مرض السكري جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية. ثقّفوا أشقاءكم وأفراد عائلتكم المقربين حول مرض السكري ليتمكنوا من فهم طفلكم ودعمه. إذا كان طفلكم في سن الدراسة، يمكن لمدير المدرسة وممرضتها المساعدة في وضع خطة رعاية مدرسية مناسبة. اطلبوا من طفلكم ارتداء سوار تنبيه طبي.

تتوفر في العديد من المناطق مجموعات دعم ومنظمات أخرى تُعنى بأطفال السكري من النوع الأول وعائلاتهم. تواصلي مع طبيب طفلك لمزيد من المعلومات.

متى يجب عليّ الاتصال بمقدم الرعاية الصحية لطفلي؟

اتصلي بالطوارئ إذا كنت بحاجة إلى مساعدة. و إذا كان طفلك:

لديه أعراض جديدة

غالبًا ما يكون لديه مستويات عالية من الجلوكوز في الدم عند الطفل

غالبا ما يعاني من نقص السكر في الدم

إذا كان طفلك يعاني من حمى أو قيء أو إسهال أو أي أمراض أخرى، فغالبًا ما يصبح تنظيم مستوى الجلوكوز في دمه أكثر صعوبة عندما يكون مريضًا.

للأمهات: أسباب وأعراض نقص السكر في الدم لدى الأطفال حديثي الولادة

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص