شكرا لقرائتكم خبر عن اوعوا تخافوا من الامتحان.. حيل سهلة للأم والطالب للسيطرة على القلق والان مع تفاصيل الخبر

ليلة الامتحان، هي ليلة القلق والترقب، لذا ينبغى أن تحافظ على هدوء أعصابك، ويمكنك السيطرة على هذه المشاعر بطريقة سليمة وصحيحة وسهلة من خلال نصائح يقدمها تقرير نشر في موقع bcu.

- توقف عن المراجعة واستذكار الدروس قدر الإمكان، فقط أنجزت كل مذاكرتك وحفظك في الأيام السالفة.

- افعل شيئًا يجعلك سعيدًا، مثل التمارين الرياضية أو هواية

- مارس بعض التأكيدات الإيجابية، مثل عبارات "أنا قد راجعت دروسي وسوف يساعدني ذلك في الامتحانات".

- لا تكدس المراجعات عليك في هذا اليوم.

- احرص على الحصول على ليلة نوم جيدة للغاية من حوالي سبع إلى 8 ساعات كاملة.

- اضبط منبهك وحضر أدواتك قبل النوم.

- تناول طعامًا صحيًا.

للأمهات بلاش توتر

قدم الدكتور أمجد العجرودي، استشاري النفسية بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية نصائح للأمهات للسيطرة على التوتر.

1. تذكري أنك إنسان وأول من يجب أن تقدمي له الدعم العاطفي هو نفسك، كوني داعمة لنفسك، واستقطعي وقتًا تستطيعين فيه تناول طعام أو قضاء وقت فراغ أو شرب مشروب مفضل دون الشعور بالقلق أو ممارسة هواية.

2. تقليل الضغوط: اهتمي بتقليل الضغوط والمهام عليك بإشراك الأب أو بعض أفراد الأسرة الآخرين فى القيام بنفس مهامك.

3. تجنب الضغوط العائلية: تجنبي الضغوط العائلية أو ضغوط المذاكرة قدر الإمكان، وهيئي لابنك جوًا من الاسترخاء ليشعر هو أيضًا بحالة من الدعم والهدوء.

4. التواصل الفعال: اجعلي عائلتك في تواصل فعال، وتحدثوا عن مشاعركم وتوقعاتكم ومخاوفكم، حتى أنشطة للاسترخاء معًا مثل تناول الطعام معًا أو ممارسة الرياضة معًا. احتفلوا جميعًا بالنجاح، وعبري عن النجاحات البسيطة بمشاعر جيدة، وتجنبي المشاعر السلبية.