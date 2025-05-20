خطر قاتل.. لماذا يجب ألا ينام الرضيع بجوارك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 مايو 2025 09:00 صباحاً - بالنسبة لمعظم الآباء فإن ترك الأطفال والرضع ينامون بجوارك في نفس السرير بصحبة آبائهم، يعد خطأً شائعاً، يقع فيه الكثير منهم، على الرغم من أنه يوفر المزيد من الوقت والطاقة بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب ذهاباً وإياباً إلى سرير الطفل عندما يستيقظ بسبب كابوس أو يشعر بالجوع.

من ناحية أخرى، يمكن أن يدعم نوم الطفل مع الوالدين صحة طفلك الجسدية والعقلية وزيادة الرابطة الداخلية القوية بين الوالدين والأطفال، وفي المقابل يعد من الجيد أن تبدئي في تدريب طفلك وتعويده على عدم النوم في نفس السرير؛ لأن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تحدث سواء بالنسبة للطفل الصغير أو للوالدين. إليك وفقاً لموقع "raisingchildren" لماذا يجب ألا ينام رضيعك بجوارك؟

خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ

النوم مع طفل يُزيد خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ - الصورة من موقع Freepik

النوم بصحبة طفلك في نفس السرير يُزيد من خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، وهو الموت المفاجئ وغير المتوقع للطفل النائم، كما أن النوم على سرير كبير الحجم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ أيضاً لدى الطفل، وذلك لأن أحد الوالدين يمكن أن يستلقي فوق الطفل عن طريق الخطأ عند النوم معاً.

على الجانب الآخر عند نوم الطفل بجوارك في نفس السرير، يتسبب في ارتفاع درجة حرارة جسمك وجسم طفلك، ويزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ.

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خطر صعوبة التنفس

يتعرض الأطفال الذين ينامون في نفس السرير مع والديهم لخطر الضغط بواسطة الوسائد أو البطانيات أو بين جسم الوالدين، مما قد يتسبب في إغلاق مجرى الهواء وتعطيل تدفق الهواء، ويسبب صعوبات في التنفس لدى الطفل.

عادات النوم الخاطئة

النوم بجوار طفلك في نفس السرير يمكن أن يخلق عادات نوم خاطئة لدى الأطفال، مثل الاعتماد على لمس الوالدين أو صوتهم، وقد يضطر طفلك أيضاً إلى استخدام الأجهزة المساعدة، مثل الأرجوحة ليغفو، وقد يجعل هذا من الصعب على الطفل أن ينام بمفرده في سريره.

بالإضافة إلى ذلك، النوم بجوار طفلك قد يمنع الأطفال من الحصول على جدول نوم منتظم، وقد يظهر على الأطفال أيضاً بعض السلوكيات مثل الأرق، مما يجعل من الصعب على الأطفال النوم ليلاً، و يمكن أن يتسبب نمط النوم غير المستقر في جعل الأطفال منزعجين ويشعرون بالتعب طوال النهار والليل.

اضطرابات النوم

النوم بجوار طفلك في نفس السرير يمكن أن يعطل أنماط نوم الوالدين والطفل نفسه، فقد يستيقظ الأطفال بشكل متكرر أكثر بسبب حركات والديهم أو أصواتهم.

وفي الوقت نفسه، قد يستيقظ الآباء في كثير من الأحيان؛ لأن الأطفال، وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 23 شهراً، ما زالوا يواجهون صعوبة في النوم بشكل سليم.

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هل هناك طريقة آمنة للنوم مع الطفل؟

لا يحتاج الأطفال إلى بطانيات سميكة أو ملابس زائدة - الصورة من موقع Freepik

على الرغم من وجود بعض المخاطر المرتبطة بالنوم في نفس سرير الطفل، إلا أنه يمكن اتخاذ عدة خطوات لتقليل المخاطر وضمان أن النوم مع الطفل يتم بشكل آمن، وهي على النحو التالي.

اختيار سرير آمن . استخدمي سرير أطفال مناسباً للحجم، ويتوافق مع معايير السلامة. يجب أن يحتوي السرير على مرتبة ثابتة وملاءات مناسبة، مع عدم وجود فجوات بين المرتبة وإطار السرير؛ حتى لا يتسبب في سقوط الطفل.

. استخدمي سرير أطفال مناسباً للحجم، ويتوافق مع معايير السلامة. يجب أن يحتوي السرير على مرتبة ثابتة وملاءات مناسبة، مع عدم وجود فجوات بين المرتبة وإطار السرير؛ حتى لا يتسبب في سقوط الطفل. تجنب خطر ضيق التنفس لدى الطفل . يجب التأكد من أن الطفل ينام على سطح صلب ومستوٍ، واحتفظي بالوسائد والبطانيات والألعاب وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تغطي وجه الطفل، وتتداخل مع تدفق الهواء.

. يجب التأكد من أن الطفل ينام على سطح صلب ومستوٍ، واحتفظي بالوسائد والبطانيات والألعاب وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تغطي وجه الطفل، وتتداخل مع تدفق الهواء. ابقي الطفل بارداً . لا يحتاج الأطفال إلى بطانيات سميكة أو ملابس زائدة عند النوم، وتأكدي من أن درجة حرارة الغرفة مريحة، وتجنبي ارتفاع درجة الحرارة من خلال عدم تغطية الطفل كثيراً.

. لا يحتاج الأطفال إلى بطانيات سميكة أو ملابس زائدة عند النوم، وتأكدي من أن درجة حرارة الغرفة مريحة، وتجنبي ارتفاع درجة الحرارة من خلال عدم تغطية الطفل كثيراً. اجعلي الطفل قريباً، ولكن ليس قريباً جداً . ضعي سرير الأطفال بجوار سريرك، وهذا يسمح للطفل بالبقاء بالقرب منك دون التعرض لخطر الاستلقاء عليه أو الاختناق.

. ضعي سرير الأطفال بجوار سريرك، وهذا يسمح للطفل بالبقاء بالقرب منك دون التعرض لخطر الاستلقاء عليه أو الاختناق. الحفاظ على سلامة السرير . تأكدي من عدم وجود فجوات يمكن أن تتسبب في احتجاز الطفل بين سريرك وسرير الطفل. وتأكدي أيضاً من أن سريرك آمن من خطر السقوط أو الانزلاق.

. تأكدي من عدم وجود فجوات يمكن أن تتسبب في احتجاز الطفل بين سريرك وسرير الطفل. وتأكدي أيضاً من أن سريرك آمن من خطر السقوط أو الانزلاق. انتبهي إلى طريقة نوم الطفل . وضع الطفل على النوم على ظهره؛ لأنه ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS).

. وضع الطفل على النوم على ظهره؛ لأنه ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS). صعوبة التنفس.. إذا ظهرت على الطفل علامات صعوبة في التنفس أو ارتباك، انقلي الطفل إلى سريره الخاص على الفور، وتواصلي دائماً مع شريكك، وحافظي على مراقبة طفلك عند النوم.

إذا ظهرت على الطفل علامات صعوبة في التنفس أو ارتباك، انقلي الطفل إلى سريره الخاص على الفور، وتواصلي دائماً مع شريكك، وحافظي على مراقبة طفلك عند النوم. تعويد طفلك.. يعد من المهم تعويد طفلك على النوم في نفس السرير، ومن الأفضل أن تقومي بالتدريب على النوم وتعليم طفلك الصغير أن يبدأ بالنوم في السرير أو حتى في غرفته الخاصة؛ لأن تعويد طفلك الصغير منذ سن مبكرة يعني تدريبه على الاستقلالية والشجاعة.

وفي المقابل، إذا تفاقمت مشاكل النوم لدى طفلك الصغير، وأثرت حتى على صحتك وصحة طفلك، فيجب عليك استشارة الطبيب لإيجاد الحل الأفضل.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.